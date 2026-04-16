Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ μίλησε για «ίσως έξι εβδομάδες επάρκειας καυσίμων για αεροσκάφη», προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα» στην Ευρώπη.

Ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις Μπιρόλ

«Στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα με το όνομα ‘Dire Straits’. Τώρα βρισκόμαστε πράγματι σε μια δεινή κατάσταση, η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο παρατείνεται, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο Μπιρόλ, μιλώντας στο Associated Press.

Ο αντίκτυπος θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», τόνισε ο επικεφαλής του ΔΟΕ, με ορισμένες περιοχές του κόσμου να «πλήττονται περισσότερο από άλλες».

Ο Μπιρόλ αναφέρθηκε ειδικά στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν, «μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα ακούσουμε την είδηση ότι ορισμένες πτήσεις από την πόλη Α προς την πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών».

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις δηλώσεις Μπιρόλ για την κατάσταση στην Ευρώπη:

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας (ICRICT), συμπρόεδρος της οποίας είναι ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των ενεργειακών εταιρειών, θεωρώντας ότι αποτελεί «αποτελεσματικό» μέτρο μπροστά στις αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.