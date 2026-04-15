Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies

Με την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη να εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα νέες αποκαλύψεις από το πρόσφατο παρελθόν δημιουργούν υποψίες και αφήνουν έκθετο τον πρωθυπουργό της «αριστείας».

«Χιονοστιβάδα» αποκαλύψεων με πρωταγωνιστή τον Μακάριο Λαζαρίδη και την οικογενειακή υπόθεση διαδοχής του στη θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων

Με τα κομμάτια του παζλ να συμπληρώνονται αλλά να λείπει το… κάδρο, η «καταιγίδα» που χτυπά το Μαξίμου δεν λέει να κοπάσει.

Φύγε εσύ, έλα εσύ

Οι διορισμοί του κ. Λαζαρίδη -με πτυχίο «κολλεγίου», ενώ απαιτούνταν πτυχίο ΑΕΙ- μας γυρνούν πίσω στο 2013 και την παραίτηση (27 Ιουνίου του 2013) του νυν υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων. Μία ημέρα μετά προσελήφθη στην ίδια θέση η σύζυγός του μετατρέποντας τη διαδοχή σε οικογενειακή υπόθεση.

Η Νάνσυ (Αθανασία) Κοτσαύτη αφού υπηρέτησε στο δημόσιο κλήθηκε το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου του 2018 να συνδράμει με τις έμμισθες υπηρεσίες της, την «αμαρτωλή» Blue Skies των συμβάσεων χιλιάδων ευρώ με το δημόσιο που ίδρυσαν «γαλάζια» παιδιά, μισθοδοτούμενα από την εταιρεία και εργαζόμενα σε ΝΔ – Μαξίμου.

Πιο συγκεκριμένα, η «χιονοστιβάδα» αποκαλύψεων γύρω από την υπόθεση Λαζαρίδη, σχετικά με το κρατικοδίαιτο παρελθόν του και το πέρασμά του από μετακλητές θέσεις στο δημόσιο και όχι μόνο φαίνεται πως ξεκινούν δεκατρία χρόνια πίσω.

Τον Απρίλιο του 2013 που προσελήφθη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 260/2013).

Μετά από δύο μήνες και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου του 2013, ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από την θέση αυτή, όπως αναφέρει το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 343/2013 προκειμένου να προσληφθεί σε θέση δημοσιογράφου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 380/2013).

Την επόμενη μέρα της παραίτησης του από το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, στην ίδια ακριβώς θέση προσλαμβάνεται η σύζυγός του Νάνσυ (Αθανασία) Κοτσαύτη.

Παραμένει άγνωστο μέχρι και αυτή την ώρα που γράφονται αυτές οι λέξεις αν η κ. Κοτσαύτη πληρούσε τα τυπικά προσόντα που απαιτούσε ο νόμος για την πρόσληψη της αλλά στην παρούσα φάση αυτό έρχεται σε δεύτερη μοίρα αν αναλογιστεί κανείς τη διαδρομή της που μπορεί να είναι απολύτως νόμιμη αλλά είναι ηθική;

Στο μισθολόγιο της Blue Skies

Ένα δημοσίευμα τον Απρίλιο του 2025 μας υπενθυμίζει πως το όνομα Κοτσαύτη έχει απασχολήσει ξανά την επικαιρότητα. «Εκτός από την κόρη του Εβελίνα, ακόµη ένα πρόσωπο της οικογένειας του Μ. Λαζαρίδη, αναπληρωτή κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν∆ και στενού συνεργάτη του Κυρ. Μητσοτάκη (τότε), απασχολήθηκε στην Blue Skies. Η σύζυγός του Νάνσυ (Αθανασία) Κοτσαύτη το διάστηµα Μαρτίου – Μαΐου του 2018», έγραφε το in ένα χρόνο πριν.

Στις 28 Ιουνίου 2013, µε απόφαση της γενικής γραµµατέας Ισότητας των Φύλων του υπουργείου Εσωτερικών η Αθ. Κοτσαύτη του Κωνσταντίνου προσελήφθη σε θέση «ειδικής συµβούλου» στο γραφείο της ΓΓ µε εξάµηνη σύµβαση που µπορούσε να ανανεώνεται ανά εξάµηνο. Το διάστηµα εκείνο ο Μ. Λαζαρίδης ήταν –και για πάνω από µία δεκαετία όπως αναφέρει και στο βιογραφικό του– συνεργάτης του τότε υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και αργότερα προέδρου της Ν∆ και πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη σε θέµατα Τύπου και επικοινωνίας.

Ήταν μάλιστα µεταξύ των στελεχών της Ν∆ που υπερασπίστηκαν την περιβόητη «Οµάδα Αλήθειας» που είχε για βασικό βραχιόνα την Blue Skies (ιδρυθείσα από τους καθόλου αγνώστους κ.κ. Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη Ολύμπιο της V+Ο) με πάνω από τους μισούς εργαζομένους της να απασχολούνταν φουλ τάιμ στη «γαλάζια» παράταξη.

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Όσο περνούν οι ώρες και έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον κ. Λαζαρίδη, ο πρωθυπουργός εκτίθεται περισσότερο», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις.

«Οικογενειακή υπόθεση, λοιπόν, οι θέσεις στο δημόσιο για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον τους ήθελαν γιατί ήταν ‘ωραίοι’ ως οικογένεια. Επάγγελμα ‘κολλητός Μητσοτάκη’», καταλήγει μεταξύ άλλων στο σκωπτικό του σχόλιο το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

«Την εποχή που ο Κυρ. Μητσοτάκης αναλάμβανε καθήκοντα υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με κεντρικό στόχο να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Λαζαρίδης όχι μόνο κατείχε θέση χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, αλλά την παρέδωσε και στη σύζυγο του», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιέται: «Αλήθεια, η κ. Κοτσαύτη διαθέτει άραγε τα απαραίτητα για τη θέση πτυχία;».

Το κόμμα της Κουμουνδούρου καταλήγει μεταξύ άλλων: «Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να διώξει επιτέλους τον Μακάριο Λαζαρίδη ο Κυρ. Μητσοτάκης;

Για να μην ψάχνουμε κ. Λαζαρίδη… Πόσες και ποιες απατεωνιές έχετε κάνει ακόμα;».

«Αν ήμασταν στη θέση του κ. Μητσοτάκη, δεν θα πηγαίναμε αύριο στη Βουλή με τον κ. Λαζαρίδη στο κυβερνητικό σχήμα» σημειώνει η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας πως ο υφυπουργός φαίνεται πως είχε εξασφαλίσει θέση ‘ρεζερβέ’ στο Δημόσιο».