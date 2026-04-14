Λεμπρόν Τζέιμς: Ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο στο NBA για τον «Βασιλιά»

Ο άνθρωπος που ούτως ή άλλως κατέχει τα περισσότερα ρεκόρ στο NBA και έχει φτάσει πρώτος στα περισσότερα ιστορικά ορόσημα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη, έφτασε σε ένα ακόμη τέτοιο. Ο λόγος για τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος έλαβε για 70η φορά στην μυθική καριέρα του το βραβείο του Καλύτερου Παίκτη της Εβδομάδας. Ένα νούμερο που από μόνο του ίσως να μην λέει… τίποτα σε κάποιον, αλλά όταν γίνει η σύγκριση με όσους ακολουθούν τον «Βασιλιά» στη λίστα, τότε φαίνεται και το πόσο ασύλληπτο είναι το συγκεκριμένου στατιστικό, από αυτά που μάλλον δεν θα σπάσουν ποτέ…

Συγκεκριμένα, με τα 70 τέτοια βραβεία του σε 23 σεζόν στο NBA, ο Τζέιμς έχει περισσότερα από όσα έχουν μαζί και οι δύο επόμενοι της λίστας αλλά και οποιοσδήποτε από τους δύο… συν τον Μάικλ Τζόρνταν! Στη 2η θέση ακολουθούν Κέβιν Ντουράντ και Κόμπι Μπράιαντ που έχουν από 33, ενώ στα 25 είχε σταματήσει ο «Air».

Most Player of the Week Honors in NBA History:

1. LeBron James – 70

2. Kobe Bryant – 33

2. Kevin Durant – 33 pic.twitter.com/McE5tuaYtU — Eddie (@ElodieM2334) April 14, 2026

Τα απίθανα νούμερα του Λεμπρόν Τζέιμς στα 41 του

Σημειώνεται επίσης ότι αυτό ήταν το 9ο βραβείο Καλύτερου Παίκτη της Εβδομάδας που ο Λεμπρόν παίρνει ως παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς και πρώτο για φέτος, στο φινάλε της χρονιάς. Για να συμβεί αυτό, την περασμένη εβδομάδα ο «Βασιλιάς» οδήγησε… σόλο την ομάδα του σε τρεις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια, με τους «Λιμνανθρώπους» να τερματίζουν τη regular season με ρεκόρ 53-29 και στην 4η θέση της Δυτικής Περιφέρειας.

Εν απουσία των τραυματιών Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, ο Τζέιμς χρειάστηκε να αναλάβει και πάλι τον γνώριμο για αυτόν ρόλο του απόλυτου πρωταγωνιστή, καταγράφοντας στο διάστημα αυτών των τεσσάρων αγώνων, 25,5 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με 55,7% στα σουτ εντός παιδιάς και 37,5% στο τρίποντο.

Στα 41 του και την 23η συνολικά σεζόν στο NBA, ο Λεμπρόν Τζέιμς κατέγραψε συνολικά φέτος 20,9 πόντους (51,5% εντός παιδιάς), 6,1 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ.