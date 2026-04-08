Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 65χροος που έπεσε θύμα σκληρών κακοποιών με σκοπό τη ληστεία στο σπίτι του στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Οι τρεις δράστες του έστησαν καρτέρι και τον ξυλοκοπήσαν άγρια. Όταν έφτασε ο γιος του θύματος στο σπίτι οι δράστες δεν δίστασαν να βγάλουν καλάσνικοφ και να πυροβολήσουν για να διαφύγουν.

Οι δράστες, αν και αρχικά κατάφεραν να διαφύγουν, τελικά συνελήφθησαν και όπως αποδείχτηκε ήταν δραπέτες φυλακών με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Βίντεο νοκουμέντο

Τις άγριες σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από διπλανό σπίτι. Το βίντεο ντοκουμέντο παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, δύο από τους ένοπλους κουκουλοφόρους – δραπέτες των φυλακών Κασσαβέτειας, έστησαν καρτέρι στον 65χρονο που επέστρεφε σπίτι του, για να τον ληστέψουν.

Με το που βγαίνει από το ασανσέρ, του επιτίθονται άγρια, με κλωτσιές και μπουνιές. Με τη βία, τον σέρνουν στο εσωτερικό του σπιτιού, εκεί όπου ο άλλος συνεργός τους κάνει «φύλλο και φτερό» τους χώρους αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα.

«Τον χτύπησαν στο κεφάλι γιατί ήθελαν να του κλείσουν το στόμα και να τον σύρουν μέσα, ο ένας είχε μπει ήδη μέσα, τους έβαλαν σε μία πολυθρόνα και τους ζητούσαν λεφτά», λέει ο γιος της οικογένειας.

Γείτονας ειδοποίησε τον γιο του θύματος

Γείτονας του ζευγαριού άκουσε τις φωνές και ειδοποίησε τον γιο, ο οποίος έφτασε στο πατρικό του. Όταν οι ληστές αντιλήφθηκαν την άφιξή του, το έβαλαν στα πόδια. Εκείνος τους ακολούθησε και τότε έβγαλαν τα όπλα.

«Όταν τον έφτασα στο ένα μέτρο, στάθηκε, με κοίταξε και μου είπε ‘φύγε γιατί κρατάω όπλο και θα σε σκοτώσω’ και βγάζει εκείνη την στιγμή ένα καλάσνικοφ που είχε και πυροβολεί στον αέρα μία φορά, εγώ σκύβω, απομακρύνομαι και μετά από 30 μέτρα πυροβολεί ξανά».

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, καταγράφονται και οι λάμψεις από τους πυροβολισμούς του καλάσνικοφ.

