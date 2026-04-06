Ο καθρέφτης
Πολιτική 06 Απριλίου 2026, 06:00

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Ιστορικά στην Ελλάδα, και τα τελευταία χρόνια ακόμη περισσότερο, έχουμε μάθει να εθελοτυφλούμε απέναντι στις αιτίες των μεγάλων προβλημάτων μας. Έχουμε σκάνδαλα διασπάθισης δημοσίου χρήματος ή καταπάτησης των θεσμών, μεγάλες καθυστερήσεις υλοποίησης απαραίτητων έργων, δυστυχήματα που «δεν έπρεπε να συμβούν», φυσικά φαινόμενα με ασύμμετρα καταστροφικές συνέπειες λόγω ανεπάρκειας υποδομών.

Κάθε φορά όταν μας συμβαίνει κάτι κακό αρκούμαστε σε μια εξήγηση που απλώς περιγράφει το σύμπτωμα των προβλημάτων μας, δηλαδή, αποδίδουμε τα δυσάρεστα γεγονότα σε «ανικανότητα», «κακή οργάνωση», «διαφθορά». Όμως τα συμπτώματα επαναλαμβάνονται σε όλους τους τομείς, και η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται.

Υπάρχει ένα αόρατο νήμα που συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων κυριαρχεί στον τρόπο οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας, δίκτυα που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά υπονομεύουν την πορεία της χώρας και διαβρώνουν την ίδια τη δημοκρατία μας. Το ονομάζουμε «πελατειασμό» , «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Εδώ βρίσκεται η αιτία των δεινών, η αιτία που αξίζει να δει η χώρα μας κοιτάζοντας τον εαυτό της στον καθρέφτη. Το ρουσφέτι δαιμονοποιείται δημόσια, αλλά χρησιμοποιείται ιδιωτικά, όχι κατ’ ανάγκην από υποκρισία. Συχνά χρησιμοποιείται γιατί μοιάζει με «ασφάλεια» εκεί που το κράτος δεν είναι αρκετά προβλέψιμο: όταν μια διαδικασία καθυστερεί χωρίς εξήγηση, όταν η πρόσβαση σε μια υπηρεσία μοιάζει με λαβύρινθο, όταν το να γίνει το αυτονόητο που περιμένει ενας πολίτης από το κράτος μοιάζει προνόμιο. Σε τέτοιες στιγμές, το τηλεφώνημα δεν εμφανίζεται ως παραβίαση του κανόνα, αλλά ως υποκατάστατο ενός κανόνα που δεν λειτουργεί αποτελεσματικά: ένας τρόπος να κερδίσει κανείς χρόνο και να αποφύγει τα χειρότερα.

Υπάρχει και κάτι ακόμη, πιο ανθρώπινο. Για τους συμπολίτες μας που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, η πιθανότητα «ο δικός τους βουλευτής», ο άνθρωπος που κατάγεται από το χωριό ή την περιοχή τους, να βρεθεί σε θέση επιρροής, γίνεται προσδοκία σωτηρίας. Μπορεί να είσαι άνεργος και να ελπίζεις σε μια δουλειά, το ρουσφέτι τότε σου μοιάζει με κοινωνικό «ανελκυστήρα». Μπορεί να έχεις ένα επείγον πρόβλημα και να πρέπει να το λύσεις γρήγορα. Μπορεί να νιώθεις ότι χωρίς την αναγκαία μεσολάβηση του βουλευτή «σου» στον κρατικό μηχανισμό θα μείνεις πίσω, θα χάσεις την όποια ευκαιρία.

Κι εδώ προστίθεται το δεύτερο, πολύ σημαντικό, αλλά συχνά παραγνωρισμένο στοιχείο: τα οικογενειακά πελατειακά δίκτυα. Στην ιστορία της χώρας μας, πριν ακόμη από την εποχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, η οικογένεια υπήρξε το βασικό δίχτυ ασφαλείας. Είναι φυσικό αυτή η πρακτική να μεταφέρεται και στη σχέση με την εξουσία. Να ζητάς προστασία από ανθρώπους και δεσμούς, όχι από θεσμούς και διαδικασίες. Είναι κοινωνική συνήθεια που πατά πάνω στην ανάγκη του «δικού μας» να φροντίσει «τους δικούς του». Το ρουσφέτι γίνεται έτσι η βασική περιγραφή της δουλειάς του βουλευτή, το μέτρο της αποτελεσματικότητας του.

Το κόστος αυτού του άτυπου μηχανισμού συσσωρεύεται αργά, αλλά η διάβρωση που προκαλεί κάνει τη δουλειά της αθόρυβα και αργά ή γρήγορα έχει άσχημα αποτελέσματα. Όσο περισσότερο οι πολίτες βασίζονται στην εξαίρεση, τόσο λιγότερη εμπιστοσύνη έχουν στους κανόνες και τους θεσμούς, έτσι η προσκόλληση στο ρουσφέτι συνεχώς ανανεώνεται και ενισχύεται. Αλλά και η κρατική διοίκηση δεν έχει συνέχεια και μνήμη (αφού τελικά αυτό που θα μετρήσει θα είναι μια άτυπη εντολή).

Η ευθύνη διαχέεται. Υπάρχει φόβος να μπει υπογραφή, το «να δούμε» κυριαρχεί, οι αποφάσεις μετατίθενται μέχρι να υπάρξει κάλυψη, και ο προσανατολισμός δεν είναι στο αποτέλεσμα αλλά στο πώς θα ευνοηθεί αυτός που πρέπει. Και όταν η πραγματικότητα εκδικείται με μια κατάρρευση, μια τραγωδία ή ένα σκάνδαλο, το σοκ είναι μεγάλο, αλλά η διαδρομή ήταν προβλέψιμη.

Το ίδιο μοτίβο κρατά και την οικονομία καθηλωμένη σε σχέση με τις δυνατότητες μας. Οι Έλληνες δεν είναι εξ’ ορισμού «διεφθαρμένοι», «ανίκανοι», ή «ανοργάνωτοι». Δεν λείπουν οι ικανότητες ούτε οι ιδέες. Λείπει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο κράτος, και περισσεύει η πίστη στο βύσμα, στο ρουσφέτι και στη διαμεσολάβηση. Έτσι, ο πελατειασμός δημιουργεί ασφυξία και το ταλέντο μεταναστεύει, ψάχνει αλλού χώρο να αναπνεύσει ή όταν μένει στην Ελλάδα, αποφεύγει το Δημόσιο, δεν ασχολείται με τα κοινά και ψάχνει την ατομική λύση κάτω από τα ραντάρ των πανίσχυρων δικτύων.

Δεν θα αλλάξουμε ως χώρα αν αντιμετωπίσουμε μόνο το σύμπτωμα, αν μόνο διώξουμε τον διεφθαρμένο ή τον ανίκανο πολιτικό που βρέθηκε στη θέση του λόγω βύσματος ή νεποτισμού για να τον αντικαταστήσουμε με έναν άλλο που εκπροσωπεί ένα άλλο αντίστοιχο δίκτυο. Το φαινόμενο έχει βάθος και επιβιώνει επειδή έχουμε πειστεί από τους επικεφαλής των πελατειακών δικτύων ότι αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να προσαρμοστούμε σε αυτήν.

Όπως είχε πει κάποτε ένας πρωθυπουργός μας μετά από ένα μεγάλο δυστύχημα με πολλά θύματα: «Αυτή είναι η Ελλάδα». Αυτή η διάσημη μοιρολατρική φράση όμως δεν είναι διαπίστωση, είναι πολιτική θέση. Σημαίνει ότι αυτό είναι το status quo και αν θέλει κανείς να πετύχει πολιτικά πρέπει να υποταχτεί.

Υπάρχει όμως και η επιλογή να μην υποταχτούμε στη δήθεν μοίρα της Ελλάδας, που στην πραγματικότητα είναι ιστορικό αποτέλεσμα διαδοχικών πολιτικών επιλογών μας, την έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι. Ο καθρέφτης δεν δείχνει μόνο μια κοινωνική συμφωνία χαμηλών προσδοκιών για τη χώρα μας.

Αν κοιτάξουμε καλά στα μάτια το είδωλο μας μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη ίσως δούμε το μεγάλο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα που απαιτεί ρήξη. Ίσως δούμε στα μάτια του ειδώλου μας την πίστη ότι μόνο αν σπάσει αυτή η συμφωνία της μιζέριας, η Ελλάδα θα βγει από τους ατέρμονους φαύλους κύκλους της, οι δημιουργικές κοινωνικές δυνάμεις θα απελευθερωθούν, οι αδύναμοι θα προστατευθούν πραγματικά, η ανάπτυξη θα γίνει συμπεριληπτική και η χώρα θα μπορέσει να πάει επιτέλους μπροστά.

Ο καθρέφτης μάς καλεί να τον σπάσουμε, μαζί.

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης
Οι δύο υπουργοί και ο βουλευτής της ΝΔ στις δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρουν πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου
Εβδομάδα των παθών για την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η περίπτωση Σκρέκα ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό. Σοκαριστικό, από κάθε άποψη, είναι το μήνυμα Μπουκώρου στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δηλώσεις Λιβανού – Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία
Σπήλιος Λιβανός και Μάξιμος Σενετάκης υποστηρίζουν την αθωωότητα τους και αναμένουν την «ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης» με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά του στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa
Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ, αποκαλύπτουν το «Βήμα» και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ήξεραν πολύ καλά ότι η Intellexa πουλάει μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό, τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων του Predator.

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα
Σφοδρά πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά του πρωθυπουργού, που «δήθεν θα αντιπαρατεθεί με το βαθύ κράτος», που μεταξύ άλλων «ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά».

Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέει πως πως η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα «με ρυθμούς ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει» και ζητά από τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών.

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς
Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

