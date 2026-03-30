Ολυμπιακός: Με Μόρις και Χολ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Γνωστή έγινε η 12άδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο Telecom Center, κόντρα στον Παναθηναϊκό (30/3, 19:00).
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται σήμερα από τον Παναθηναϊκό (30/3, 19:00), σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Stoiximan GBL, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν γνωστή τη 12άδα τους. Σε αυτή δεν βρίσκεται ο τιμωρημένος Εβάν Φουρνιέ και ο τραυματίας Φρανκ Νιλικίνα.
Αναλυτικά η δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός: Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μόντε Μόρις, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Τόμας Γουόκαπ.
Χωρίς 5 παίκτες και με… 10άδα στο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς 6 παίκτες στο ντέρμπι γοήτρου με τον Ολυμπιακό και με 10άδα αντί για 12άδα.
Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεση του τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις που νιώθει ενοχλήσεις στη γάμπα και προφυλάσσεται ενόψει Χάποελ, ενώ εκτός είναι και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που πέρασε δύσκολο Σαββατοκύριακο με πυρετό και γαστρεντερίτιδα.
Από εκεί και πέρα, εδώ και μέρες είναι εκτός ο Τζέριαν Γκραντ που έχει κάταγμα και πονάει κι έτσι κι αλλιώς δεν αγωνίστηκε και κόντρα στη Μονακό, ενώ είναι νοκ-άουτ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που έχει υποστεί θλάση.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάριους Γκριγκόνις δεν έχει δηλωθεί στη λίστα των 8 ξένων, ενώ είναι εκτός και ο Σαμοντούροφ που είναι καιρό τραυματίας και δεν έχει επιστρέψει. Συνολικά, ο Παναθηναϊκός θα έχει διαθέσιμους 10 παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Κουζέλογλου που επέστρεψε από δανεισμό μετά την αποχώρηση του Ρισόν Χολμς, ενώ πιθανότατα θα αγωνιστεί κιόλας αφού στο «4» είναι μόνο ο Ντίνος Μήτογλου.
Αυτός που μπορεί να αγωνιστεί σήμερα είναι ο Αβδάλας ο οποίος δηλώθηκε στο ρόστερ της ομάδας.
