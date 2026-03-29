Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.
Η regular season της Euroleague έχει μπει στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν τέσσερις αγωνιστικές και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό παλεύουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.
Οι ερυθρόλευκοι κρατούν την τύχη στα χέρια τους για το πλεονέκτημα έδρας, αφού παραμένουν στην δεύτερη θέση, ενώ το τριφύλλι μετά τη νίκη επί της Μονακό «βλέπουν» εξάδα και έχουν ελπίδες και για την τετράδα, αρκεί να κάνουν το απόλυτο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.
Από εκεί και πέρα, η σελίδα Figurei8ht παρουσίασε τις πιθανότητες που έχει κάθε ομάδα της Euroleague για την κατάταξη στη σεζόν, που μπαίνει στην τελική της ευθεία. Λαμβάνοντας υπόψη τους πόντους υπέρ και κατά ανά 100 κατοχές, τις επιδόσεις εντός κι εκτός έδρας, το πρόγραμμα που έχουν αλλά και τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων σεζόν, παρουσιάζει με ποσοστά πού μπορούν να καταταγούν οι διεκδικητές της διοργάνωσης.
Όπως αναφέρει, για το πλεονέκτημα έδρας τρεις ομάδες θεωρούνται ουσιαστικά σίγουρες. Η Φενέρμπαχτσε με ρεκόρ 23-11 θεωρείται 99% στο πλεονέκτημα, ενώ ο Ολυμπιακός με 22-12 είναι στο 96% και η Ρεάλ με το ίδιο ρεκόρ είναι στο 81%.
Όσον αφορά τις περισσότερες πιθανότητες για την τελευταία θέση στην τετράδα, 36%, έχει η Βαλένθια, ενώ από 25% έχουν Ζαλγκίρις και Παναθηναϊκός, με το «τριφύλλι» να έχει εκτοξεύσει τις πιθανότητές του τις τελευταίες τρεις εβδομάδες από εκεί που ήταν… ξεγραμμένο. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο για το πλεονέκτημα έδρας έχει πέσει στις 23 νίκες και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 20 νίκες.
Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός:
EuroLeague playoff picture is shifting fast 📈
Here’s what today’s simulations show (Mar 29):
🔒 Top 4 almost locked
🇹🇷 Fenerbahçe | 🇬🇷 Olympiacos | 🇪🇸 Real Madrid
⚔️ 4th spot up for grabs
🇪🇸 Valencia 36%
🇱🇹 Žalgiris 25%
🇬🇷 Panathinaikos 25%
🔥 Top 6 race wide open
23 wins… pic.twitter.com/OWPHSD7qGN
— Figurei8ht (@Figurei8ht) March 29, 2026
Τέλος, σχετικά με το Top 10, οι 21 νίκες εξασφαλίζουν κατά 93% πως μια ομάδα δεν μένει εκτός play in, ενώ οι 20 δεν θα φτάσουν λογικά.
Στο 100% είναι Φενέρ, Ολυμπιακός και Ρεάλ, στο 99% η Βαλένθια, στο 98% η Ζαλγκίρις, στο 96% ο Παναθηναϊκός, στο 94% η Μπαρτσελόνα, ενώ από 89% έχουν Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας 79%. Από τις ομάδες εκτός δεκάδας, πιθανότητες για τα play in δίνονται 43% σε Μακάμπι, 3% σε Ντουμπάι BC και 9% σε Αρμάνι Μιλάνο.
Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον με βάση τον υπερυπολογιστή, είναι τα ζευγάρια που θα προκύψουν, αφού με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο Ολυμπιακός θα τερματίσει δεύτερος και θα περιμένει αντίπαλο από το play in, είτε την Μπαρτσελόνα είτε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με πλεονέκτημα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 6η θέση και θα κληθεί να παίξει με μειονέκτημα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης που με βάση τις πιθανότητες θα τερματίσει στην τρίτη θέση.
Αυτή είναι η βαθμολογία της Euroleague
