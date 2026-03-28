Ο Άρης ψάχνεται για τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς (pic)

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς ανακοίνωσε η Βίρτους Μπολόνια την Παρασκευή (27/3).

Η ιταλική ομάδα βρίσκεται στο 13-20 στην Euroleague, έχοντας χάσει εδώ και καιρό το… τρένο της δεκάδας, με τον έμπειρο τεχνικό να πληρώνει το μάρμαρο, μετά και την ήττα από την Ολίμπια Μιλάνο, αλλά και την πολύ μιρκή χρησιμοποίηση του Κάρσεν Έντουαρντς τον οποίο έβαλε μόλις 9 λεπτά στο παιχνίδι.

Μαζί με τον Ιβάνοβιτς αποχώρησε και ο βοηθός του, Νέναντ Τραΐκοβιτς, ενώ το τιμόνι της ομάδας θα αναλάβει ο Νέναντ Γιακόβλγιεβιτς, με τους Ντανιέλε Παρέντε και Κρίστιαν Φεντρίγκο να είναι οι άμεσοι συνεργάτες του.

Τι γίνεται με τον Ιβάνοβιτς και τον Άρη

Πριν από λίγο καιρό υπήρξαν δημοσιεύματα πως ο Άρης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Σέρβου τεχνικού, ωστόσο τότε η ΚΑΕ είχε διαψεύσει τα σενάρια. Ωστόσο τώρα μετά την απομάκρυνση του Ιβάνοβιτς από τον πάγκο της ιταλικής ομάδας ο δρόμος είναι ορθάνοιχτος.

Οι κίτρινοι φυσικά θέλουν να απαντήσουν στον ΠΑΟΚ ο οποίος απέκτησε προπονητή επιπέδου Euroleague με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αναλαμβάνει από την επόμενη σεζόν. Έτσι και ο Άρης που πλέον έχει και την οικονομική ευρωστία και τις βλέψεις να ανέβει επίπεδο, θέλει να πάρει έναν προπονητή που ξέρει αυτά τα μονοπάτια, καθώς τα έχει περπατήσει αρκετές φορές.