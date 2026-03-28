newspaper
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.03.2026 | 12:38
https://www.in.gr/2026/03/28/greece/kleinei-metro-sto-syntagma-poios-o-logos/
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου»
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 12:20

Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Πρόκειται για μια αποστολή που χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες ως ιδιαίτερα σύνθετη και υψηλού ρίσκου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Spotlight

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Πέντε εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες θα πέσουν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, προσπαθώντας να ανασύρουν την σορό του δύτη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Πρόκειται για μια αποστολή που χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες ως ιδιαίτερα σύνθετη και υψηλού ρίσκου, καθώς οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο είναι από τις πιο δύσκολες που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στη σπηλαιοκατάδυση.

Ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, ώστε να δεθούν τα σκοινιά των σπηλαιοδυτών για να κατέβουν με ασφάλεια στο σημείο όπου βρίσκεται η σορός. Το συγκεκριμένο περιβάλλον απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.

Κατέγραψε το… τέλος

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η κατάδυση θα ήταν η τελευταία για τον 34χρονο δύτη.

Σε ένα σημείο που οι δύτες γνωρίζουν ότι είναι παγίδα θανάτου, το δυνατό ρεύμα τον παρέσυρε και η κατάδυση μετατράπηκε σε εφιάλτη με φρικτό τέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 34χρονος είχε πάνω του μια κάμερα που καταγράφει όλες τις κινήσεις μέσα στο βυθό. Όπως αναφέρουν άτομα που έχουν αρκετή εμπειρία στις καταδύσεις, φαίνεται ότι ο άτυχος δύτης κατέγραψε, χωρίς κανείς να το γνωρίζει, τις τελευταίες στιγμές του.

«Χάθηκε σε δύο δευτερόλεπτα»

Μαζί του στη μοιραία κατάδυση βρισκόταν ένας φίλος του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί. Χάθηκε σε δύο δευτερόλεπτα, λέει.

«Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε 3 μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο» ανέφερε ο δύτης που ήταν συνοδός του 34χρονου.

Αν και οι δύο δύτες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, προσπάθησε να τον βοηθήσει ρίχνοντάς του ένα σκοινί, όμως αυτό δεν άντεξε και κόπηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βοηθηθεί ο 34χρονος.

«Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η βαριά ιστορία του σημείου

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν απέκτησε τυχαία τη φήμη του.

Τον Σεπτέμβριο του 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί επιχείρησαν να εξερευνήσουν το ίδιο υποθαλάσσιο σπήλαιο χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία που απαιτούνται για τέτοιες συνθήκες.

Η απόφασή τους αποδείχθηκε μοιραία, καθώς δεν επέστρεψαν ποτέ στην επιφάνεια. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν, δεν εντοπίστηκαν τότε ίχνη τους. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να βρεθούν κάποια αντικείμενα και, τελικά, ανθρώπινα οστά το 2006, τα οποία ταυτοποιήθηκαν έναν χρόνο αργότερα.

Η ιστορία αυτή έχει χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μνήμη και αποτελεί διαρκή υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβει το συγκεκριμένο σημείο. Σήμερα, η νέα επιχείρηση έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη βαριά παρακαταθήκη, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σκληρή πραγματικότητα της σπηλαιοκατάδυσης και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής απέναντι στη φύση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Κόσμος
Φόβοι για νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Ισπανία 28.03.26

Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Σύνταξη
Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Σύνταξη
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Γιάννης Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Ισπανία 28.03.26

Σύνταξη
Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Σύνταξη
Δουδωνής: Ο τρόπος που θα γίνουν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Όσα ειπώθηκαν 28.03.26 Upd: 12:38

Σύνταξη
Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Σύνταξη
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Σύνταξη
Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Σύνταξη
Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Απόρρητο