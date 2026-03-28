Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Πέντε εκπαιδευμένοι σπηλαιοδύτες θα πέσουν στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, προσπαθώντας να ανασύρουν την σορό του δύτη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Πρόκειται για μια αποστολή που χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους επαγγελματίες ως ιδιαίτερα σύνθετη και υψηλού ρίσκου, καθώς οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο είναι από τις πιο δύσκολες που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στη σπηλαιοκατάδυση.

Ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, ώστε να δεθούν τα σκοινιά των σπηλαιοδυτών για να κατέβουν με ασφάλεια στο σημείο όπου βρίσκεται η σορός. Το συγκεκριμένο περιβάλλον απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένη τεχνική προσέγγιση.

Κατέγραψε το… τέλος

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως αυτή η κατάδυση θα ήταν η τελευταία για τον 34χρονο δύτη.

Σε ένα σημείο που οι δύτες γνωρίζουν ότι είναι παγίδα θανάτου, το δυνατό ρεύμα τον παρέσυρε και η κατάδυση μετατράπηκε σε εφιάλτη με φρικτό τέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 34χρονος είχε πάνω του μια κάμερα που καταγράφει όλες τις κινήσεις μέσα στο βυθό. Όπως αναφέρουν άτομα που έχουν αρκετή εμπειρία στις καταδύσεις, φαίνεται ότι ο άτυχος δύτης κατέγραψε, χωρίς κανείς να το γνωρίζει, τις τελευταίες στιγμές του.

«Χάθηκε σε δύο δευτερόλεπτα»

Μαζί του στη μοιραία κατάδυση βρισκόταν ένας φίλος του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί. Χάθηκε σε δύο δευτερόλεπτα, λέει.

«Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε 3 μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο» ανέφερε ο δύτης που ήταν συνοδός του 34χρονου.

Αν και οι δύο δύτες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, προσπάθησε να τον βοηθήσει ρίχνοντάς του ένα σκοινί, όμως αυτό δεν άντεξε και κόπηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βοηθηθεί ο 34χρονος.

«Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η βαριά ιστορία του σημείου

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν απέκτησε τυχαία τη φήμη του.

Τον Σεπτέμβριο του 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί επιχείρησαν να εξερευνήσουν το ίδιο υποθαλάσσιο σπήλαιο χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία που απαιτούνται για τέτοιες συνθήκες.

Η απόφασή τους αποδείχθηκε μοιραία, καθώς δεν επέστρεψαν ποτέ στην επιφάνεια. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν, δεν εντοπίστηκαν τότε ίχνη τους. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να βρεθούν κάποια αντικείμενα και, τελικά, ανθρώπινα οστά το 2006, τα οποία ταυτοποιήθηκαν έναν χρόνο αργότερα.

Η ιστορία αυτή έχει χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μνήμη και αποτελεί διαρκή υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβει το συγκεκριμένο σημείο. Σήμερα, η νέα επιχείρηση έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη βαριά παρακαταθήκη, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σκληρή πραγματικότητα της σπηλαιοκατάδυσης και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής απέναντι στη φύση.