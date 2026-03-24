Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24 Μαρτίου 2026, 07:30

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις και ανατροπές. Η δυνατότητά μας λοιπόν να διαχειριζόμαστε τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις και να προσαρμοζόμαστε με ευελιξία σε κάθε αποτυχία ή αναποδιά, αποτελεί προσόν. Η απόδοση και η επιτυχία άλλωστε δεν εξαρτώνται μόνο από τις πρακτικές δεξιότητές μας, αλλά και από την ικανότητά μας να παραμένουμε συγκεντρωμένοι και ψύχραιμοι, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, όταν συμβαίνουν αστοχίες και λάθη.

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες. Αντί να μας καταβάλλουν και να μας απογοητεύουν, τα λάθη γίνονται ευκαιρίες για μάθηση και βελτίωση. Κι αυτό είναι το θεμέλιο της λεγόμενης «ψυχολογικής ευχέρειας».

Πώς να αντιμετωπίσετε τα λάθη με ψυχολογική ευχέρεια

Όταν συμβαίνει ένα λάθος, η πρώτη αντίδραση είναι συχνά η απογοήτευση, η αποστροφή ή ο θυμός. Αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και το ζητούμενο είναι να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε. Όταν αντιμετωπίζουμε μια αποτυχία, είναι ωφέλιμο να παραδεχτούμε ότι το λάθος έγινε, να αποδεχτούμε τα συναισθήματά μας και να προχωρήσουμε αναλόγως. Ο στόχος δεν είναι να καταπολεμήσουμε ή να απαρνηθούμε τα συναισθήματά μας, αλλά να τα αγκαλιάσουμε και να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό που πρέπει να κάνουμε μετά. Επομένως, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε απέναντι στα λάθη, είναι:

  1. Αναγνώριση και αποδοχή
  2. Συνειδητή παύση: Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και απλά παρατηρούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που προκαλεί το λάθος.
  3. Στροφή προς τη λύση: Αντί να εστιάζουμε στο λάθος, επικεντρωνόμαστε στο επόμενο βήμα. Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση και να προχωρήσουμε μπροστά;
  4. Η επόμενη κίνηση: Η ψυχολογική ευχέρεια περιλαμβάνει την ικανότητα να ανακάμπτουμε από το λάθος και να μην μένουμε κολλημένοι σε αυτό.

Πολλοί διάσημοι αθλητές έχουν μιλήσει για τη σημασία της ψυχολογικής ευχέρειας και του να μην αφήνουμε τα λάθη να μας καταβάλλουν:

  • Η Serena Williams, η κορυφαία τενίστρια, έχει δηλώσει: «Πιστεύω πραγματικά ότι ένας πρωταθλητής δεν ορίζεται από τις νίκες του, αλλά από το πώς μπορεί να ανακάμψει όταν αποτύχει.»
  • Ο Doc Rivers, προπονητής του NBA, έχει τονίσει: «Δεν θα θυμώσω μαζί σου για ένα λάθος. Θα θυμώσω μαζί σου για το επόμενο λάθος που θα προκύψει από το ΌΤΙ σκέφτεσαι ακόμα το προηγούμενο.»
  • Ο Kareem Abdul-Jabbar, θρύλος του NBA, είπε: «Πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι είναι ok να κάνουν λάθη. Έτσι μαθαίνουμε. Όταν προσπαθούμε, κάνουμε λάθη.»

Η ικανότητα των ανθρώπων να ανταποκριθούν σωστά στα λάθη τους δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους, αλλά και από το περιβάλλον τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανθρώπους που μας υποστηρίζουν και που μας εμπιστεύονται.

Η ψυχολογική ευχέρεια τελικά είναι ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή μας. Δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα να «ξεπερνάμε» τα λάθη, αλλά και την ικανότητα να τα χρησιμοποιούμε ως κίνητρο για ανάπτυξη και βελτίωση. Η αποδοχή των εσωτερικών συναισθημάτων και σκέψεων που προκύπτουν από τα λάθη μας και η ψυχραιμία με την οποία προχωράμε είναι το κλειδί για την επιτυχία σε κάθε τομέα.

Βέβαια, η ψυχολογική ευχέρεια δεν είναι κάτι που αποκτάμε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά κάτι που καλλιεργείται με συνεχή προσπάθεια και εξάσκηση. Η σωστή προσέγγιση των σφαλμάτων, της απογοήτευσης και του άγχους δεν μπορεί παρά να μας οδηγήσει στη νίκη σε όλα τα επίπεδα…

* Πηγή: Vita

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Οταν τα γκαράζ μετατρέπονται σε αποθήκες

10+2 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποφύγουν νομικούς μπελάδες και όχι μόνο

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Όσα έγιναν την πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη – Οργή και αγανάκτηση σε μια ανεπαρκή αίθουσα

Βαρύ και φορτισμένο το κλίμα στο πολυδιαφημισμένο «Γαιόπολις» που διεξάγεται η «μητέρα των δικών». Αγανακτισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη από τα όσα συνέβησαν με το «καλημέρα» της πολύκροτης δίκης.

«Το Ισραήλ έχει λάβει την άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους»

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Νέες θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Οταν ο Τραμπ διαψεύδει τον... Τραμπ

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

