Μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Πουέρτο Λεγκίσαμο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το στρατιωτικό αεροπλάνο τύπου Hercules, με 110 επιβαίνοντες, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το Blu Radio.

#Atención 110 soldados iban a bordo de un avión Hércules que se accidentó en el departamento de Putumayo. De acuerdo con las autoridades, al menos 20 militares ya fueron rescatados. #VocesySonidos pic.twitter.com/m560hzQdWv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης, ενώ επί τόπου βρίσκονται μονάδες του στρατού.

Ο υπουργός Αμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, κοντά στα σύνορα με το Περού, καθώς μετέφερε στρατεύματα από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», είπε.

