Agro-in 22 Μαρτίου 2026, 10:09

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Μπλόκο διαμαρτυρίας για τα μέτρα που λήφθηκαν στο νησί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στήνεται σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι στον κόμβο στη Λάρσο από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, οργανωμένο από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και συνεταιρισμούς του νησιού.

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει. Αυτοί δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο για να προστατέψουν την παραγωγή.

Δεν υπάρχει καμία μέριμνα να ενισχυθεί η ιχνηλάτηση και ο έλεγχος με επιπλέον κτηνιάτρους. Ούτε το υπουργείο έστειλε κτηνιάτρους, ούτε η περιφέρεια έκανε κάποια έκτακτη πρόσληψη. Στη ζώνη των τριών χιλιομέτρων έχει ελεγχθεί μετά από έξι μέρες και υπεράνθρωπη προσπάθεια της υποστελεχωμένης κτηνιατρικής υπηρεσίας μόνο το 50% των κτηνοτρόφων.

Η απολύμανση σε μεγάλο βαθμό γίνεται με πρωτοβουλία κτηνοτρόφων και φορέων που από μόνοι τους ενεργοποιούν τις απολυμαντικές τάφρους.

Αποζημιώσεις δεν έχουν ανακοινωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν διατίθεται, κρέας και το κόστος τον κοπαδιών αυξάνεται, λόγω των περιορισμών, ενώ το γάλα ξέρουμε ότι θα διατεθεί μέχρι την Δευτέρα. Όλα αυτά είναι μια θηλιά στο λαιμό του παραγωγού. Σε λίγο δεν θα μπορεί να ταΐσει τα ζώα, αφού δεν θα μπορεί να πληρώσει. Ούτε για τον πληγέντα υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν δίνει καμία συγκεκριμένη δέσμευση».

Ας σημειωθεί ότι χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι «με κοινή υπουργική απόφαση, οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών ανοίγουν τον δρόμο για την αποζημίωση των τυροκομικών επιχειρήσεων της Λέσβου με τις τρέχουσες τιμές, προκειμένου να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται το αιγοπρόβειο γάλα από τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Στόχος είναι να παραμείνουν σε λειτουργία τα τυροκομεία και να διασφαλιστεί η διάθεση της παραγωγής».

Το γεγονός έδωσε παράταση στο σοβαρό πρόβλημα της διάθεσης 250 τόνων γάλακτος καθημερινά, αφού οι τυροκόμοι της Λέσβου αποφάσισαν να ανοίξουν τα τυροκομεία τους και να παραλάβουν το παραγόμενο γάλα μέχρι το μεσημέρι αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου. Ας σημειωθεί ότι στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα με τη συμμετοχή του Υπουργού, του Περιφερειάρχη βορείου Αιγαίου, φορέων της αυτοδιοίκησης, και του Συλλόγου των τυροκόμων της Λέσβου. «Αν δεν δοθεί λύση τότε τα τυροκομεία θα κλείσουν επ’ αόριστον» προειδοποιούν οι τυροκόμοι αφού όπως υποστηρίζουν δεν μπορούν να παραλαμβάνουν γάλα και να παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να διαθέσουν στην αγορά εκτός του νησιού και μάλιστα αυτά που έχουν παραχθεί δυο μήνες πριν τον εντοπισμό των κρουσμάτων, μετά τις 15 Ιανουαρίου.

Κινητοποίηση, διαπραγματεύσεις και αποκλεισμός του λιμανιού

Χθες της ανακοίνωσης του Υπουργείου είχε προηγηθεί κινητοποίηση κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Μυτιλήνης που πραγματοποίησαν αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού της πόλης, αλλά και μια μεγάλης διάρκειας συνάντηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης επικοινωνούσε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέροντας τα αιτήματα των συμμετεχόντων κτηνοτρόφων και τυροκόμων.

Να αναφερθεί εδώ ότι έξω από το Τελωνείο της Μυτιλήνης το απόγευμα και πριν ανακοινωθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν συγκεντρωμένοι 500 Τούρκοι τουρίστες που είχαν έλθει στο νησί προκειμένου να γιορτάσουν το μπαϊράμι με αφορμή τη λήξη της μουσουλμανικής γιορτής του ραμαζανιού που περίμεναν να επιβιβαστούν στα πλοιάρια προς Τουρκία, αλλά και 150 επιβάτες του πλοίου «Διαγόρας» με προορισμό τον Πειραιά. Στο σύνολο τους καθυστέρησαν τη αναχώρηση τους έως και τρεις ώρες από τη προγραμματισμένη ώρα, ενώ κάποια στιγμή απειλήθηκαν και επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων κτηνοτρόφων που κρατούσαν το λιμάνι κλειστό και των αποκλεισμένων ταξιδιωτών.

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Μέση Ανατολή: Πτήσεις στο άγνωστο – Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού
Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)
Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

