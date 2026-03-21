Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ένα εκ. ευρώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο
- Aπολογείται σήμερα ο 19χρονος που ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη στη Καλαμαριά
- Βίντεο σοκ με οδηγό ΙΧ να πέφτει πάνω σε ποδηλάτες στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός
- Θρίλερ με την εξαφάνιση του 44χρονου Σωτήρη: Το περίεργο τηλεφώνημα και η έκκληση της μητέρας
Ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος τερμάτισε στην έβδομη θέση της τρίτης προκριματικής σειράς των 60 μέτρων με εμπόδια, στην έναρξη της δεύτερης ημέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόρουν. Ο Έλληνας εμποδιστής έμεινε πίσω στην εκκίνηση, ενώ στο πρώτο εμπόδιο είχε και επαφή με τον διπλανό αθλητή με αποτέλεσμα να χάσει το ρυθμό του και να μην κάνει σε καμία περίπτωση τον αγώνα που θα μπορούσε. Στη συνέχεια προσπάθησε να καλύψει το χαμένο έδαφος για να τερματίσει τελικά σε μια επίδοση κοντά στο ρεκόρ του.
Από την πλευρά της, ούτε η Ραφαέλα Σπανουδάκη μπόρεσε να κάνει μία καλή κούρσα, μένοντας στην 36η θέση στα 60 μέτρα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έτρεξε στην τρίτη προκριματική σειρά και στόχευε στην πρόκριση στα ημιτελικά, έχοντας φετινό ρεκόρ 7:25, ωστόσο η κούρσα δεν τη βγήκε. Τερμάτισε σε 7:36 και την 5η θέση της σειράς της και 36η συνολικά.
- Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα ο Ράιτ
- Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Ντέβον Χολ
- LIVE: Μπράιτον – Λίβερπουλ
- ΠΑΟΚ: «Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι» (pic)
- Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΛ
- Το μήνυμά του για την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού έστειλε ο Ολυμπιακός
- Την Εθνική Αλβανίας επέλεξε ο Πήλιος, κλήθηκε και ο Στρακόσα
