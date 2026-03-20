Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Οι πτήσεις αεροσκαφών εντάσσονται στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
- Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Σύλληψη 66χρονου στο Ηράκλειο για κακομεταχείριση σκύλων
Πλησιάζει η εθνική επέτειος της 25η Μαρτίου και οι δοκιμές για την παρέλαση έχουν ήδη ξεκινήσει. Πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, δοκιμαστικές διελεύσεις πάνω από την Αττική,
Συγκεκριμένα, σήμερα από 13:15 ως 14:30, θα γίνουν δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών στην Αττική, στο πλαίσιο της παρέλασης της 25ης Μαρτίου.
«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και περί ώρας 13:15 – 14:30, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στην Αττική, στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού σας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Δείτε πλάνα με φόντο την Ακρόπολη, όπου πέρασαν σε σχηματισμούς μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μεταγωγικά C-130, καθώς και αεροσκάφη Canadair.
- Παρέμβαση-κλειδί για την οδική ασφάλεια στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης
- Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
- Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
- Λέσβος: Αναστέλλουν τη λειτουργία τους οι τυροκομικές μονάδες λόγω του αφθώδους πυρετού
- Μυθικές καταστάσεις: Ο προπονητής της Σενεγάλης πήγε σε… στρατιωτική βάση το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα (vid)
- Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
- Μισές εξηγήσεις από Μαρινάκη στη Βουλή για το Athens Alitheia Forum
- Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου
