Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Πλησιάζει η εθνική επέτειος της 25η Μαρτίου και οι δοκιμές για την παρέλαση έχουν ήδη ξεκινήσει. Πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, δοκιμαστικές διελεύσεις πάνω από την Αττική,

«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και περί ώρας 13:15 – 14:30, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στην Αττική, στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού σας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Δείτε πλάνα με φόντο την Ακρόπολη, όπου πέρασαν σε σχηματισμούς μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μεταγωγικά C-130, καθώς και αεροσκάφη Canadair.