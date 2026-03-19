Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Λίγες εβδομάδες πριν από το Πάσχα και ένα νέο δίχτυ μέτρων προστασίας με στόχο την αποφυγή ανατιμήσεων βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση.

Μετά την επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και 61 βασικά είδη σουπερμάρκετ, οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των λιπασμάτων και το πετρέλαιο εκτιμάται ότι δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο το κόστος παραγωγής και τις τιμές.

Ήδη το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προαναγγέλλει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών των λιπασμάτων, εξετάζοντας την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά και οικονομική ενίσχυση των αγροτών.

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, «η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πάρει κάποιες αποφάσεις εντός των επόμενων ημερών», σημειώνοντας ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι αυτή της επιβολής πλαφόν, ωστόσο θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα και μαζί και η δυνατότητα μιας γενικότερης στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, καθώς, εκτός από τις αυξήσεις των λιπασμάτων, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι και με τη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Ειδικά στα λιπάσματα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει εκτινάξει τη χρηματιστηριακή τιμή της ουρίας, που από τα 465,5 δολάρια τον τόνο στα τέλη Φεβρουαρίου έφθασε σχεδόν στα 600 δολάρια σήμερα. Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κλάδου επισημαίνουν ότι ενδεχόμενες ελλείψεις δεν θα έχουν μόνο επιπτώσεις στις τιμές των λιπασμάτων αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση των στρεμματικών αποδόσεων των καλλιεργειών και των παραγόμενων ποσοτήτων αγροτικών προϊόντων.

Αυξήσεις στις τιμές

Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλούν και οι αυξήσεις στις τιμές του κρέατος, με το μοσχάρι να έχει ξεπεράσει ήδη τα 20 ευρώ το κιλό στη λιανική, αλλά και των αιγοπροβάτων που βάλλονται από την επιδημία της ευλογιάς και οι τιμές τους κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ το κιλό. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, καθώς η διαμόρφωση των τελικών τιμών καθορίζονται τόσο από την προσφορά αλλά και από άλλα κόστη, όπως τα μεταφορικά, τα οποία λόγω των καυσίμων είναι ήδη σε ανοδική πορεία. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη η τιμή στο ντίζελ κίνησης ξεπέρασε τα 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,568 ευρώ το λίτρο στις 28 Φεβρουαρίου.

Πάντως ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης έχει προαναγγείλει και πραγματοποιεί ελέγχους στην αγορά, ενώ το Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προχωρήσει σε αυστηροποίηση των μέτρων για τις μετακινήσεις και τις σφαγές αιγοπροβάτων εν όψει της πασχαλινής περιόδου.

Χθες σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε η Λέσβος, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού σε εκτροφή βοοειδών ενός εξαιρετικά μεταδοτικού ιογενούς νοσήματος σε βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους. Ηδη τέθηκε σε απαγόρευση η έξοδος από την ΠΕ Λέσβου ζώντων ζώων, ενώ σήμερα μεταβαίνει στη Λέσβο κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ με επικεφαλής τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστο Κέλλα, προκειμένου να συντονίσει την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει την αγορά κρέατος, καθώς σύμφωνα με τους παραγωγούς θα λείψουν από την αγορά περί τις 70.000 αμνοερίφια τα οποία υπολογίζονταν να τροφοδοτήσουν την αγορά του Πάσχα από το νησί της Λέσβου.

Ειδικά στο μέτωπο της ευλογιάς σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 8 Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.128 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2.636 εκτροφές και 484.135 θανατώσεις αιγοπροβάτων. Παράλληλα, για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 8 Μαρτίου 2026 καταγράφονται 103 κρούσματα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι, παρά τη σχετική χειμερινή ύφεση, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

«Το επόμενο δίμηνο, έως και το Πάσχα, είναι απολύτως κρίσιμο για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα. Ενισχύουμε το πεδίο, αυστηροποιούμε την επιτήρηση, επιταχύνουμε τις αποζημιώσεις, επεκτείνουμε το δίκτυο των εργαστηρίων και εργαζόμαστε με πλήρη συντονισμό με τις Περιφέρειες και την Ελληνική Αστυνομία» δήλωσε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

