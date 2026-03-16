science
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
Τεχνολογία 16 Μαρτίου 2026, 12:16

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Spotlight

Ο Πίτερ Τιλ, δισεκατομμυριούχος επενδυτής, συντηρητικός διανοούμενος της Σίλικον Βάλεϊ και πιστός χριστιανός, πραγματοποιεί συνέδριο στη Ρώμη για την απειλή του Αντίχριστου, μια κίνηση που όχι μόνο δεν ενθουσίασε το Βατικανό αλλά αντίθετα προσέλκυσε αφοριστικά σχόλια.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται μέχρι την Τετάρτη σε άγνωστη τοποθεσία, είναι ανοιχτό μόνο για προσκεκλημένους και δεν είχε ανακοινωθεί δημοσίως.

Σύμφωνα με δηλώσεις των διοργανωτών οι συμμετέχοντες προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, την τεχνολογία και θρησκευτικούς κύκλους, αναφέρει το Reuters.

Ο γερμανο-αμερικανός επιχειρηματίας κέρδισε την περιουσία του ως συνιδρυτής της PayPal, επενδυτής του Facebook και ιδρυτής της εταιρείας Palantir, η οποία προσφέρει στις ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις λογισμικό παρακολούθησης και στρατιωτικών εφαρμογών.

«Ολόκληρη η δράση του Τιλ μπορεί  να ερμηνευτεί ως επίμονη πράξη αίρεσης»

Είναι επίσης γνωστός ως ο άνθρωπος που βοήθησε τον υπερσυντηρητικό Τζέι Ντι Βανς να γίνει αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το τελευταίο διάστημα ο Τιλ έχει δώσει ομιλίες και συνεντεύξεις για να παραθέσει τις θεολογικές απόψεις του, βασισμένες όπως λέει στη Βίβλο.

Σε μια σειρά διαλέξεων τον Σεπτέμβριο, ο Τιλ υποστήριξε ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα εμφανιστεί υπό τη μορφή μιας παγκόσμιας απολυταρχικής κυβέρνησης, η οποία θα ανέλθει στην εξουσία υποσχόμενη να προστατεύσει την ανθρωπότητα από καταστροφές όπως η κλιματική κρίση, ο πυρηνικός πόλεμος ή η κυριαρχία της ΑΙ.

Έχει επίσης υπονοήσει ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι εργαλείο του Αντίχριστου και πέρυσι κάλεσε τον φίλο του Έλον Μασκ να μην χαρίσει την περιουσία του για κοινωφελείς σκοπούς, επειδή τα χρήματα θα καταλήξουν στα χέρια «αριστερών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που θα επιλέξει ο Μπιλ Γκέιτς».

Ο Τιλ, 58 ετών, μεγάλωσε σε οικογένεια ευαγγελιστών και έχει δηλώσει ότι ο χριστιανισμός έχει διαμορφώσει την κοσμοθεωρία του.

Σε μια διαβόητη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τιλ τον Ιούνιο του 2025, ο Ρος Ντούδατ των New York Times τον ρώτησε ευθέως για το εάν είναι ο ίδιος εργαλείο του Αντίχριστου, δεδομένου ότι μια απολυταρχική κυβέρνηση θα είχε κάθε λόγο να χρησιμοποιήσει το λογισμικό πολέμου και μαζικής παρακολούθησης που αναπτύσσει η Palantir.

«Προφανώς, δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι τέτοιο» περιορίστηκε να δηλώσει ο Τιλ.

YouTube thumbnail

«Στην πυρά»

Η επίσκεψη του Πίτερ Τιλ στη Ρώμη, αναφέρει το Reuters, προσέλκυσε την προσοχή του Βατικανού, το οποίο έχει επικρίνει ορισμένες δεξιές πολιτικές του Τραμπ υπό την ηγεσία του νέου πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Καθολικά πανεπιστήμια της Ρώμης αρνήθηκαν εικασίες των μέσων ενημέρωσης ότι φιλοξενούν τη συνάντηση, και η επίσημη ατζέντα του πάπα δεν προβλέπει συνάντηση με τον Τιλ.

Αντίθετα, ο πατέρα Πάολο Μπενάντι, σύμβουλος του πάπα για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε το Σάββατο άρθρο κατά του Τιλ, τον οποίο περιέγραψε ως «πολιτικό θεολόγο» της Σίλικον Βάλεϊ.

«Ολόκληρη η δράση του Τιλ μπορεί […] να ερμηνευτεί ως επίμονη πράξη αίρεσης απέναντι στην φιλελεύθερη συναίνεσης: μια πρόκληση για τα θεμέλια της πολιτικής συνύπαρξης, την οποία θεωρεί πλέον παρωχημένη» έγραψε ο Μπενάντι στην ιστοσελίδα Le Grand Continent.

To άρθρο του είχε τίτλο «Αμερικανική αίρεση: πρέπει ο Πίτερ Τιλ να καεί στην πυρά;».

Μια σειρά επικριτικών άρθρων δημοσιεύτηκαν επίσης στην L’Avvenire, εφημερίδα που ανήκει στη Σύνοδο των Ιταλών Επισκόπων.

Ένα από αυτά προειδοποιούσε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στους μεγιστάνες της τεχνολογίας να θέσουν τα δικά τους ηθικά όρια, και καλούσε τις κυβερνήσεις να υπερασπιστούν την δημοκρατική εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παραπληροφόρησης.

Όπως αναφέρει το Reuters, το συνέδριο του Τιλ στη Ρώμη έρχεται έπειτα από μια σειρά επισκέψεων στην Ιταλία προσώπων του συντηρητικού κινήματος στις ΗΠΑ, όπως ο Στιβ Μπάνον, ο Έλον Μασκ και ο Τζέι Ντι Βανς, πιστός καθολικός.

Η ατζέντα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι δεν περιλαμβάνει συνάντηση με τον Τιλ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ
Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Μελέτη 14.03.26

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI
Τεχνολογία 13.03.26

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όλοι χαρούμενοι 16.03.26

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Κόσμος 16.03.26

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Προστάτης 16.03.26

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο