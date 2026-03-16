O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Πίτερ Τιλ, δισεκατομμυριούχος επενδυτής, συντηρητικός διανοούμενος της Σίλικον Βάλεϊ και πιστός χριστιανός, πραγματοποιεί συνέδριο στη Ρώμη για την απειλή του Αντίχριστου, μια κίνηση που όχι μόνο δεν ενθουσίασε το Βατικανό αλλά αντίθετα προσέλκυσε αφοριστικά σχόλια.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται μέχρι την Τετάρτη σε άγνωστη τοποθεσία, είναι ανοιχτό μόνο για προσκεκλημένους και δεν είχε ανακοινωθεί δημοσίως.

Σύμφωνα με δηλώσεις των διοργανωτών οι συμμετέχοντες προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, την τεχνολογία και θρησκευτικούς κύκλους, αναφέρει το Reuters.

Ο γερμανο-αμερικανός επιχειρηματίας κέρδισε την περιουσία του ως συνιδρυτής της PayPal, επενδυτής του Facebook και ιδρυτής της εταιρείας Palantir, η οποία προσφέρει στις ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις λογισμικό παρακολούθησης και στρατιωτικών εφαρμογών.

Είναι επίσης γνωστός ως ο άνθρωπος που βοήθησε τον υπερσυντηρητικό Τζέι Ντι Βανς να γίνει αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το τελευταίο διάστημα ο Τιλ έχει δώσει ομιλίες και συνεντεύξεις για να παραθέσει τις θεολογικές απόψεις του, βασισμένες όπως λέει στη Βίβλο.

Σε μια σειρά διαλέξεων τον Σεπτέμβριο, ο Τιλ υποστήριξε ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα εμφανιστεί υπό τη μορφή μιας παγκόσμιας απολυταρχικής κυβέρνησης, η οποία θα ανέλθει στην εξουσία υποσχόμενη να προστατεύσει την ανθρωπότητα από καταστροφές όπως η κλιματική κρίση, ο πυρηνικός πόλεμος ή η κυριαρχία της ΑΙ.

Έχει επίσης υπονοήσει ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι εργαλείο του Αντίχριστου και πέρυσι κάλεσε τον φίλο του Έλον Μασκ να μην χαρίσει την περιουσία του για κοινωφελείς σκοπούς, επειδή τα χρήματα θα καταλήξουν στα χέρια «αριστερών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που θα επιλέξει ο Μπιλ Γκέιτς».

Ο Τιλ, 58 ετών, μεγάλωσε σε οικογένεια ευαγγελιστών και έχει δηλώσει ότι ο χριστιανισμός έχει διαμορφώσει την κοσμοθεωρία του.

Σε μια διαβόητη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τιλ τον Ιούνιο του 2025, ο Ρος Ντούδατ των New York Times τον ρώτησε ευθέως για το εάν είναι ο ίδιος εργαλείο του Αντίχριστου, δεδομένου ότι μια απολυταρχική κυβέρνηση θα είχε κάθε λόγο να χρησιμοποιήσει το λογισμικό πολέμου και μαζικής παρακολούθησης που αναπτύσσει η Palantir.

«Προφανώς, δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι τέτοιο» περιορίστηκε να δηλώσει ο Τιλ.

«Στην πυρά»

Η επίσκεψη του Πίτερ Τιλ στη Ρώμη, αναφέρει το Reuters, προσέλκυσε την προσοχή του Βατικανού, το οποίο έχει επικρίνει ορισμένες δεξιές πολιτικές του Τραμπ υπό την ηγεσία του νέου πάπα Λέοντα ΙΔ’.

Καθολικά πανεπιστήμια της Ρώμης αρνήθηκαν εικασίες των μέσων ενημέρωσης ότι φιλοξενούν τη συνάντηση, και η επίσημη ατζέντα του πάπα δεν προβλέπει συνάντηση με τον Τιλ.

Αντίθετα, ο πατέρα Πάολο Μπενάντι, σύμβουλος του πάπα για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε το Σάββατο άρθρο κατά του Τιλ, τον οποίο περιέγραψε ως «πολιτικό θεολόγο» της Σίλικον Βάλεϊ.

«Ολόκληρη η δράση του Τιλ μπορεί […] να ερμηνευτεί ως επίμονη πράξη αίρεσης απέναντι στην φιλελεύθερη συναίνεσης: μια πρόκληση για τα θεμέλια της πολιτικής συνύπαρξης, την οποία θεωρεί πλέον παρωχημένη» έγραψε ο Μπενάντι στην ιστοσελίδα Le Grand Continent.

To άρθρο του είχε τίτλο «Αμερικανική αίρεση: πρέπει ο Πίτερ Τιλ να καεί στην πυρά;».

Μια σειρά επικριτικών άρθρων δημοσιεύτηκαν επίσης στην L’Avvenire, εφημερίδα που ανήκει στη Σύνοδο των Ιταλών Επισκόπων.

Ένα από αυτά προειδοποιούσε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στους μεγιστάνες της τεχνολογίας να θέσουν τα δικά τους ηθικά όρια, και καλούσε τις κυβερνήσεις να υπερασπιστούν την δημοκρατική εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παραπληροφόρησης.

Όπως αναφέρει το Reuters, το συνέδριο του Τιλ στη Ρώμη έρχεται έπειτα από μια σειρά επισκέψεων στην Ιταλία προσώπων του συντηρητικού κινήματος στις ΗΠΑ, όπως ο Στιβ Μπάνον, ο Έλον Μασκ και ο Τζέι Ντι Βανς, πιστός καθολικός.

Η ατζέντα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι δεν περιλαμβάνει συνάντηση με τον Τιλ.