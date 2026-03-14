Τορίνο – Πάρμα 4-1: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο

Με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο (55’, 57’, 90+1’), εκ των οποίων τα δύο ήταν αυτογκόλ, η Τορίνο επικράτησε εντός έδρας της Πάρμα με το ευρύ 4-1, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

Για τους φιλοξενούμενους, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα ξεκίνησε βασικός, με τον Βραζιλιάνο, που έχει δοθεί στην ιταλική ομάδα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, να κάνει καλή εμφάνιση και να έχει την ασίστ στο γκολ του Πελεγκρίνο.

Στους 33 βαθμούς και την 13η θέση η Τορίνο, στους 34 και στην 12η η Πάρμα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με πλασέ του Σιμέονε. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 20’ με γκολ του Πελεγκρίνο, μετά από πάσα του Στρεφέτσα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 1-1. Στο 55’ ο Ντελ Πράτο έβαλε αυτογκόλ και η Τορίνο πήρε ξανά το προβάδισμα στο σκορ (2-1), ενώ δύο λεπτά αργότερα ήρθε νέο αυτογκόλ για την Πάρμα, αυτή τη φορά από τον Κεϊτά, για το 3-1 των γηπεδούχων. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Σαπάτα στο 90+1’ με πολύ ωραίο σουτ.

ΤΟΡΙΝΟ: Παλεάρι, Κοκό, Ισμαΐλι, Εμπόσε, Πέντερσεν, Ιλκάν (77’Κουλένοβιτς), Γκινέιτις, Ομπραδόρ, Άνταμς (61’Σαπάτα), Βλάσιτς, Σιμεόνε (77’Πράτι).

ΠΑΡΜΑ: Σουζούκι, Ντελπράτο, Τροΐλο (64’Βαλέντι), Τσιρκάτι, Κρεμάσκι (10’Μπρίτσγκι-78’Οντρέικα)), Ορντόνιες (64’Εσταβές), Κεϊτά, Σόρενσεν, Βαλέρι, Στρεφέτσα, Πελεγκρίνο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:

14/03 16:00 Ίντερ – Αταλάντα

14/03 19:00 Νάπολι – Λέτσε

14/03 21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους

15/03 13:30 Βερόνα – Τζένοα

15/03 16:00 Πίζα – Κάλιαρι

15/03 16:00 Σασουόλο – Μπολόνια

15/03 19:00 Κόμο – Ρόμα

15/03 21:45 Λάτσιο – Μίλαν

16/03 21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα

