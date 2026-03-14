Τορίνο – Πάρμα 4-1: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο
Η Τορίνο επικράτησε της Πάρμα με 4-1. Ασίστ ο Στρεφέτσα στο μοναδικό τέρμα των φιλοξενούμενων.
- Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
- Moody’s: Στο Baa3 διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας
- Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
- Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό 14χρονης στο Παλαιό Φάληρο – Πώς παρέσυρε την ανήλικη μέσα από τα social media
Με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο (55’, 57’, 90+1’), εκ των οποίων τα δύο ήταν αυτογκόλ, η Τορίνο επικράτησε εντός έδρας της Πάρμα με το ευρύ 4-1, για την 29η αγωνιστική της Serie A.
Για τους φιλοξενούμενους, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα ξεκίνησε βασικός, με τον Βραζιλιάνο, που έχει δοθεί στην ιταλική ομάδα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, να κάνει καλή εμφάνιση και να έχει την ασίστ στο γκολ του Πελεγκρίνο.
Στους 33 βαθμούς και την 13η θέση η Τορίνο, στους 34 και στην 12η η Πάρμα.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με πλασέ του Σιμέονε. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 20’ με γκολ του Πελεγκρίνο, μετά από πάσα του Στρεφέτσα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 1-1. Στο 55’ ο Ντελ Πράτο έβαλε αυτογκόλ και η Τορίνο πήρε ξανά το προβάδισμα στο σκορ (2-1), ενώ δύο λεπτά αργότερα ήρθε νέο αυτογκόλ για την Πάρμα, αυτή τη φορά από τον Κεϊτά, για το 3-1 των γηπεδούχων. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Σαπάτα στο 90+1’ με πολύ ωραίο σουτ.
ΤΟΡΙΝΟ: Παλεάρι, Κοκό, Ισμαΐλι, Εμπόσε, Πέντερσεν, Ιλκάν (77’Κουλένοβιτς), Γκινέιτις, Ομπραδόρ, Άνταμς (61’Σαπάτα), Βλάσιτς, Σιμεόνε (77’Πράτι).
ΠΑΡΜΑ: Σουζούκι, Ντελπράτο, Τροΐλο (64’Βαλέντι), Τσιρκάτι, Κρεμάσκι (10’Μπρίτσγκι-78’Οντρέικα)), Ορντόνιες (64’Εσταβές), Κεϊτά, Σόρενσεν, Βαλέρι, Στρεφέτσα, Πελεγκρίνο.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:
Τορίνο – Πάρμα 4-1
14/03 16:00 Ίντερ – Αταλάντα
14/03 19:00 Νάπολι – Λέτσε
14/03 21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους
15/03 13:30 Βερόνα – Τζένοα
15/03 16:00 Πίζα – Κάλιαρι
15/03 16:00 Σασουόλο – Μπολόνια
15/03 19:00 Κόμο – Ρόμα
15/03 21:45 Λάτσιο – Μίλαν
16/03 21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα
Η βαθμολογία:
- Γκλάντμπαχ – Σαν Πάουλι 2-0: Πήραν το ντέρμπι παραμονής οι γηπεδούχοι
- Τορίνο – Πάρμα 4-1: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 31ης αγωνιστικής (pic)
- Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στην Πυλαία
- Indian Wells: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη «λύγισαν» στο tie-break
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1: Έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών
- Ο Καν «διώχνει» τους Χένες, Ρουμενίγκε από την Μπάγερν
- Γιατί ο Σιμεόνε ξέσπασε κατά των μέσων ενημέρωσης
