Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson

Οι αποδόσεις στην πλατφόρμα της Betsson έχουν ήδη διαμορφώσει ξεκάθαρα φαβορί σε αρκετές κατηγορίες, ενώ δεν λείπουν και οι ειδικές αγορές που δίνουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη βραδιά των βραβείων.

Το μεγάλο φαβορί για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, το απόλυτο φαβορί είναι το One Battle After Another, το οποίο προσφέρεται στο 1.25 για την κατάκτηση του Όσκαρ. Ακολουθεί το Sinners στο 3.75, ενώ πιο πίσω βρίσκονται οι ταινίες Hamnet (13.00) και Marty Supreme (26.00).

Οι αποδόσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι το φιλμ του Paul Thomas Anderson έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στη μάχη για το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς.

Κυριαρχία του Paul Thomas Anderson στη σκηνοθεσία

Στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, ο Paul Thomas Anderson για το One Battle After Another εμφανίζεται ως τεράστιο φαβορί στο 1.03. Πιο πίσω βρίσκεται ο Ryan Coogler για το Sinners στο 11.00, ενώ οι Chloe Zhao (Hamnet) και Josh Safdie (Marty Supreme) ακολουθούν με αποδόσεις 15.00 και 34.00 αντίστοιχα.

Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι ο Anderson βρίσκεται πολύ κοντά σε μία ακόμη μεγάλη διάκριση στην καριέρα του.

Μάχη πρωταγωνιστών στα Όσκαρ

Στην κατηγορία Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, ο Michael B. Jordan για την ταινία Sinners είναι το φαβορί στο 1.62. Τον ακολουθεί ο Timothée Chalamet για το Marty Supreme στο 2.62, ενώ πιο μακριά βρίσκονται οι Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) στο 12.00 και Wagner Moura (The Secret Agent) στο 17.00.

Στις γυναίκες, η Jessie Buckley για το Hamnet θεωρείται το ακλόνητο φαβορί για Καλύτερη Α’ Γυναικεία Ερμηνεία με απόδοση 1.03. Ακολουθούν η Rose Byrne στο 19.00, καθώς και οι Kate Hudson, Emma Stone και Renate Reinsve, που κινούνται γύρω στο 26.00.

Οι πρωταγωνιστές των δεύτερων ρόλων

Στους άνδρες β’ ρόλου, ο Sean Penn για το One Battle After Another προηγείται καθαρά στις αποδόσεις με 1.28, ενώ ακολουθούν οι Stellan Skarsgård (Sentimental Value) στο 5.00 και Delroy Lindo (Sinners) στο 10.00.

Στις γυναίκες β’ ρόλου, η Amy Madigan για το Weapons βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς στο 1.85, ενώ οι Teyana Taylor (One Battle After Another) και Wunmi Mosaku (Sinners) ακολουθούν στο 3.25 και 3.50 αντίστοιχα.

Το μεγάλο φαβορί στο πρωτότυπο σενάριο

Στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, το Sinners εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί στο 1.06. Πιο πίσω βρίσκονται το Marty Supreme στο 9.00, το It Was Just An Accident στο 17.00 και το Sentimental Value στο 21.00.

Ειδικές αγορές στα Όσκαρ 2026

Πέρα από τις βασικές κατηγορίες, στην πλατφόρμα της Betsson υπάρχουν και ειδικές αγορές για τα βραβεία της βραδιάς.

Στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, το τραγούδι Golden από την ταινία KPop Demon Hunters είναι το μεγάλο φαβορί στο 1.12, ενώ ακολουθεί το I Lied to You από το Sinners στο 5.50.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων, όπου το KPop Demon Hunters προηγείται ξεκάθαρα στο 1.05, με το Zootopia 2 να ακολουθεί στο 10.00 και τις παραγωγές Little Amelie or The Character Rain, Elio και Arco να βρίσκονται σε πιο υψηλές αποδόσεις.

Εκτός όμως από όσα αναλύσαμε ήδη, στην Betsson μπορείς να βρεις ειδικές αγορές και για πολλές ακόμη κατηγορίες των Βραβείων Όσκαρ 2026, όπως Καλύτερη Φωτογραφία, Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμωτική, Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, Καλύτερο Μοντάζ, Καλύτερο Πρωτότυπο Μουσικό Αποτέλεσμα, Καλύτερα Οπτικά Εφέ, Καλύτερη Διεθνής Ταινία Μεγάλου Μήκους, Καλύτερη Ταινία Ζωντανής Δράσης Μικρού Μήκους, Καλύτερα Κοστούμια, Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής, Καλύτερο Μοντάζ Ήχου, Καλύτερο Ντοκιμαντέρ και Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους.

