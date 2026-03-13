Ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ έσπασε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ 63 ετών (pics, vids)

Την 7η συνεχόμενη νίκη τους στο NBA πέτυχαν τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Οι πρωταθλητές πήραν το ντέρμπι με τους Μπόστον Σέλτικς μπροστά στο κοινό τους με 104-102, χάρη σε δύο εύστοχες βολές του Τσετ Χόλγκρεμ στο φινάλε, 9» πριν την κόρνα της λήξης.

Ωστόσο, ο εν ενεργεία MVP του πρωταθλήματος, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ ήταν και πάλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Αρχικά, με τη σπουδαία συνολικά εμφάνισή του, αφού κατέγραψε 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ωστόσο το βράδυ αυτό ήταν δικό του για έναν ιστορικό λόγο. Και αυτό γιατί κατέρριψε ένα ρεκόρ που κρατούσε επί 63 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και το οποίο δεν είχαν καταφέρει να σπάσουν οι σπουδαιότεροι παίκτες της ιστορίας.

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)

View this post on Instagram A post shared by The Athletic (@theathletichq)

View this post on Instagram A post shared by Oklahoma City Thunder (@okcthunder)

Με τους 35 πόντους που σημείωσε ο Καναδός σούτινγκ γκαρντ, σήμανε το 127ο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο σκοράρει πάνω από 20 και έτσι ξεπέρασε την προηγούμενη σχετική επίδοση των 126 αγώνων του θρυλικού Γουίλτ Τσάμπερλεϊν από το 1963. Ο SGA έφτασε στους 35 με 13/18 σουτ και έσπασε το ρεκόρ του 1963 με 7:04 να απομένουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)

View this post on Instagram A post shared by Oklahoma City Thunder (@okcthunder)

Μετά τη νίκη τους αυτή, οι Θάντερ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 52-15 και είναι πρώτοι τόσο στη Δύση όσο και σε ολόκληρο το NBA, ενώ οι Σέλτικς είναι δεύτεροι στην Ανατολή με 43-23.

Για τους ηττημένους που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Τζέισον Τέιτουμ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 34.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-28, 56-59, 80-83, 104-102