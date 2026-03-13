Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
5 ανεκτίμητα οφέλη του ύπνου στην ψυχική μας υγεία
The Good Life 13 Μαρτίου 2026, 21:00

5 ανεκτίμητα οφέλη του ύπνου στην ψυχική μας υγεία

Τις ώρες που βρισκόμαστε κάτω από τα σκεπάσματα, ρυθμίζονται ορμόνες, καθαρίζει το μυαλό, ταξινομούνται οι σκέψεις και ρυθμίζονται τα συναισθήματά μας.

Στη σύγχρονη εποχή που μας θέλει παραγωγικούς και ακούραστους, έχουμε μάθει να καμαρώνουμε για το πόσο λίγο κοιμόμαστε. Το ξενύχτι για να προλάβουμε ένα deadline στο γραφείο, το «ένα ακόμη επεισόδιο και τέλος» που καταλήγει σε ατέρμονο binge watching, το ασταμάτητο σκρολάρισμα μέχρι τις 2 ή τις 3 το πρωί αντιμετωπίζονται συχνά σαν «παράσημο» παραγωγικότητας ή απλώς, ένα βράδυ που… λιώσαμε στις σειρές. Έτσι, με κάποιον τρόπο, ο ύπνος είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που θυσιάζουμε.

Ωστόσο, οι ώρες που κοιμόμαστε δεν είναι απλώς μία παύση στην ημέρα μας. Δεν είναι χαμένος χρόνος από όσα έχουν σημασία, γιατί τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από την ξεκούρασή μας. Ο ύπνος είναι μία πολύτιμη διαδικασία κατά την οποία ο εγκέφαλος και το σώμα μας δουλεύουν αθόρυβα για να μας κρατήσουν ψυχικά ισορροπημένους. Τις ώρες που βρισκόμαστε κάτω από τα σκεπάσματα, ρυθμίζονται ορμόνες, καθαρίζει το μυαλό, ταξινομούνται οι σκέψεις και ρυθμίζονται τα συναισθήματά μας.

Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Και όταν τον βάζουμε σε προτεραιότητα, δεν κερδίζουμε μόνο ενέργεια, κερδίζουμε ψυχική ανθεκτικότητα, καλύτερη διάθεση και μεγαλύτερη αίσθηση ελέγχου στη ζωή μας. Ας δούμε, λοιπόν, πέντε ουσιαστικά οφέλη που έχει ο ποιοτικός ύπνος στην ψυχική μας υγεία.

#1 Ρυθμίζει τη διάθεσή μας και περιορίζει τις εναλλαγές

Πόσες φορές έχει συμβεί να είμαστε ευερέθιστοι ή απαισιόδοξοι επειδή το προηγούμενο βράδυ δεν κοιμηθήκαμε καλά; Αυτό συμβαίνει διότι η έλλειψη ύπνου επηρεάζει άμεσα τα κέντρα ρύθμισης των συναισθημάτων στον εγκέφαλό μας. Όταν κοιμόμαστε επαρκώς, ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται καλύτερα όσα ζήσαμε μέσα στην ημέρα και μας βοηθά να τα τακτοποιήσουμε συναισθηματικά.

Η επαρκής ξεκούραση συμβάλλει στην ισορροπία νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, ουσίες που σχετίζονται με την ευεξία και το αίσθημα ικανοποίησης. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως ξυπνάμε το πρωί και τα προβλήματα έχουν εξαφανιστεί, αλλά ότι έπειτα από έναν αναζωογονητικό οκτάωρο ύπνο είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίζουμε με πιο καθαρό μυαλό και λιγότερη ένταση.

#2 Μειώνει το άγχος και «ηρεμεί» το νευρικό σύστημα

Το άγχος και ο ύπνος έχουν μία άρρηκτη, αμφίδρομη σχέση: όταν αγχωνόμαστε, δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε, αλλά όταν δεν κοιμόμαστε καλά, το άγχος μας εντείνεται. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που μπορεί εύκολα να μας παγιδεύσει, οδηγώντας ακόμη και σε περιόδους αϋπνίας.

Απολαμβάνοντας έναν ποιοτικό, ήρεμο ύπνο, το νευρικό μας σύστημα επανέρχεται σε ισορροπία. Οι ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη, ρυθμίζονται καλύτερα και ο οργανισμός μας δεν παραμένει σε κατάσταση «συναγερμού». Αντίθετα, όταν στερούμαστε ύπνο, ο εγκέφαλός μας γίνεται πιο ευαίσθητος στα αρνητικά ερεθίσματα και αντιδρά πιο έντονα σε μικρές καθημερινές δυσκολίες.

#3 Βελτιώνει τη συγκέντρωση μας και την αίσθηση ελέγχου

Όταν έχουμε κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ, την επόμενη ημέρα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί, άρα παίρνουμε και πιο ώριμες, σίγουρες αποφάσεις. Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ψυχολογία μας: νιώθουμε ικανοί, αποτελεσματικοί και έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο της καθημερινότητάς μας.

Αντίθετα, η έλλειψη ύπνου θολώνει τη σκέψη, μειώνει την προσοχή και αυξάνει τα λάθη ή τις απροσεξίες. Έτσι, νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, με αποτέλεσμα η αυτοπεποίθησή μας να κλονίζεται και το στρες να αυξάνεται. Ο επαρκής ύπνος, λοιπόν, ενισχύει όχι μόνο τη γνωστική λειτουργία αλλά και την ψυχική μας ανθεκτικότητα.

#4 Μειώνει τον κίνδυνο καταθλιπτικών τάσεων

Οι διαταραχές ύπνου, όπως η αϋπνία ή ο υπερβολικός ύπνος χωρίς αίσθημα ξεκούρασης, δεν είναι απλώς συμπτώματα της κατάθλιψης. Συχνά γίνονται παράγοντες που τη συντηρούν και την επιδεινώνουν. Όταν δεν κοιμόμαστε ποιοτικά, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να εκτελέσει τις «εργασίες συντήρησης» που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας για να ρυθμίσει σωστά τη διάθεσή μας.

Έρευνες δείχνουν ότι άτομα με καλή ποιότητα ύπνου εμφανίζουν πολύ μικρότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ το ίδιο ισχύει και για εφήβους που έχουν διαμορφώσει μία υγιή ρουτίνα ύπνου. Φυσικά, ο ύπνος δεν είναι θεραπεία από μόνος του, αλλά αποτελεί βασικό πυλώνα για την υποστήριξη της ψυχικής μας υγείας.

#5 Ενισχύει τη συνολική αίσθηση ευεξίας

Το σώμα και το μυαλό μας λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα. Δεν είναι τυχαίο που η έλλειψη ύπνου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και διαταραχές του μεταβολισμού. Όταν η υγεία μας δοκιμάζεται, η ψυχική μας ισορροπία γίνεται εύθραυστη.

Από την άλλη, ο επαρκής ύπνος ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας και μας κάνει να νιώθουμε πιο δυνατοί και ανθεκτικοί. Αυτή η σωματική ζωτικότητα και ενέργεια, που προέρχεται έπειτα από έναν χορταστικό οκτάωρο ύπνο, μεταφράζεται και σε ψυχική ευεξία: περισσότερα χαμόγελα, μεγαλύτερη υπομονή και καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό μας αλλά και με τους γύρω μας.

Πλαφόν: Σε 63 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Η δύναμη του feedback: Τι μας μαθαίνει για τον εαυτό μας και τους άλλους

Κόσμος
ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στην περιοχή

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Λημέρι του Λύκου 13.03.26

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Οέο; 13.03.26

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Μια άγνωστη ιστορία 13.03.26

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
Άλλες τρεις; 13.03.26

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
Χιούμορ & επικαιρότητα 13.03.26

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έφη Αλεβίζου
Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Στη Βαλένθια 13.03.26

Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Σύνταξη
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13.03.26

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
Συνέντευξη 13.03.26

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

Έφη Αλεβίζου
Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
«Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου» 13.03.26

Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες» 13.03.26

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 13.03.26

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη
Μέση Ανατολή 13.03.26

Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο Ιράκ, στη διάρκεια άσκησης κατά της τρομοκρατίας στη διάρκεια επίθεσης με drone. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «συνετή».

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Λημέρι του Λύκου 13.03.26

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
«Καμίνι φωτιάς» 13.03.26

Μετά τα περιστατικά με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο. «Μακριά από το καμίνι της φωτιάς», είπε.

Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League
Ποδόσφαιρο 13.03.26

«Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή», παραδέχθηκε ο τεχνικός της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ που κλήθηκε να εξηγήσει τις εκτός των συνόρων εμφανίσεις

Βάιος Μπαλάφας
Fly Over 13.03.26

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Ελλάδα 13.03.26

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

Μίνα Μουστάκα
«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Tουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
Μηχανισμός προπαγάνδας 13.03.26

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρότεινε και τίτλους για την τηλεοπτική κάλυψη. Όπως: «Το Ιράν είναι ολοένα και πιο απελπισμένο». Και σημείωσε ότι ο ίδιος λογοδοτεί μόνο στον Θεό και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
«Τσακίστηκε» 13.03.26

Ο 63χρονος Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως»

Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό
Κόσμος 13.03.26

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας την ταχύτητα και την οργάνωση της συμμορίας.

Φάμελλος: O Μητσοτάκης βάζει ταφόπλακα στην ελληνική αγροτική παραγωγή – Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες
Επίσκεψη σε Agrotica 13.03.26

«Οι 'γαλάζιες ακρίδες' έκλεψαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκεπτόμενος την έκθεση Agrotica - Εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού

Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Η αρχή 13.03.26

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ιράν επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια υπό ινδινή σημαία που μεταφέρουν αέριο να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ
Περσικός Κόλπος 13.03.26

Και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου αναμένεται να φθάσει στην Ινδία το Σάββατο μεταφέροντας σαουδαραβικό πετρέλαιο, αφού διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ την 1η Μαρτίου

Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Οέο; 13.03.26

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Το πλοίο USS Tripoli, που είχε σταθμεύσει στην Ιαπωνία, μαζί με τους πεζοναύτες που το συνοδεύουν, κατευθύνεται ήδη προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στην εφημερίδα WSJ

Υποβρύχια νάνοι και θαλάσσια drone καμικάζι – Πώς το Ιράν μπορεί να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ
Μπλόκο 13.03.26

Από τα υποβρύχια-νάνους στις «έξυπνες» νάρκες και τον ηλεκτρονικό πόλεμο - Πώς το οπλοστάσιο του Ιράν στραγγαλίζει τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Συνέπειες 13.03.26

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ
Εν μέσω κρίσης 13.03.26

Την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στην Κούβα και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του νησιού της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ. Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι «είναι πολύ εύκολο» να υπάρξει συμφωνία.

Τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ζητεί ο Μερτς – «Δεν ωφελεί κανέναν και προκαλεί ζημιά σε πολλούς»
Μέση Ανατολή 13.03.26

Όσον αφορά το ενδεχόμενο άμεσης επαφής των Ευρωπαίων με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

