Sold out το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Sold-out και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε (17/3, 21:15) για τη Euroleague, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που επανακυκλοφόρησαν για την αναμέτρηση.

Κατάμεστο ΣΕΦ, λοιπόν, για πολλοστή φορά όπως ενημέρωσαν οι Πειραιώτες, με τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας να είναι έτοιμος να… σπρώξει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προς τη νίκη και στον αγώνα κόντρα στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι είχε αναβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο και επαναπρογραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το sold out με τη Φενέρ: