Sold out το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Ένα ακόμη sold out, αυτή τη φορά στο κομβικό ματς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Sold-out και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε (17/3, 21:15) για τη Euroleague, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που επανακυκλοφόρησαν για την αναμέτρηση.
Κατάμεστο ΣΕΦ, λοιπόν, για πολλοστή φορά όπως ενημέρωσαν οι Πειραιώτες, με τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας να είναι έτοιμος να… σπρώξει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προς τη νίκη και στον αγώνα κόντρα στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας.
Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι είχε αναβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο και επαναπρογραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου.
Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το sold out με τη Φενέρ:
- ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
- Τα παιδιά με τα αποπαίδια του Λανουά και τα σενάρια για δυο ρέφερι
- Finalissima 2026: Από το Κατάρ και το Λονδίνο, στο «Μπερναμπέου» οδεύει το Ισπανία – Αργεντινή
- Σοβαρός τραυματισμός και τέλος η σεζόν για τον Νίκολας Λαπροβίτολα
- Sold out το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
- Αειθαλής Τζόκοβιτς: «Αυτός είναι ο καλύτερος πόντος που θα δεις ποτέ…» (vid)
- Ολυμπιακός: Έτοιμος για το δώρο της χρονιάς με Ελ Κααμπί
- ΠΑΟΚ: Προπονήθηκαν κανονικά Πέλκας και Παβλένκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις