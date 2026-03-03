science
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Ασύρματο εμφύτευμα στον αμφιβληστροειδή προσέφερε όραση σε τυφλά άτομα
Επιστήμες 03 Μαρτίου 2026, 09:55

Ασθενείς με προχωρημένη ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας κατάφεραν να διαβάσουν ξανά χάρη στην ασύρματη συσκευή στον αμφιβληστροειδή τους

Ένα μικροσκοπικό ασύρματο εμφύτευμα που τοποθετείται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού αποκατέστησε την κεντρική όραση σε άτομα με προχωρημένη ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, σύμφωνα με δημοσίευση στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.

Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από διεθνή πολυκεντρική κλινική δοκιμή της οποίας ηγήθηκαν ο Χοσέ-Αλέν Σάχελ, διευθυντής του Ινστιτούτου για την Οραση στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ (UPMC), ο Ντάνιελ Παλάνκερ, καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και ο Φρανκ Χολτς, καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη δοκιμή έπασχαν από προχωρημένη ξηρή (ή ατροφική) εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η οποία αποτελεί την πιο κοινή αιτία μόνιμης τύφλωσης των ηλικιωμένων ατόμων και πλήττει περισσότερα από 5 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.

Από τους 32 συμμετέχοντες οι οποίοι παρακολουθήθηκαν επί ένα έτος, οι 26 (81%) εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στην οπτική οξύτητα. Επιπροσθέτως 27 συμμετέχοντες στη δοκιμή (84%) ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν την τεχνητή όραση που τους προσέφερε το εμφύτευμα προκειμένου να διαβάζουν αριθμούς ή λέξεις.

Σημαντική βελτίωση

Κατά μέσο όρο οι εθελοντές ήταν σε θέση να διαβάζουν 25 γράμματα περισσότερο στον πίνακα οφθαλμολογικής εξέτασης – τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου πέντε γραμμές – χάρη στο εμφύτευμα. Συνολικά το 81% των συμμετεχόντων παρουσίασε βελτίωση στην ανάγνωση κατά τουλάχιστον 10 γράμματα.

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το zoom και τη φωτεινότητα ώστε να βλέπουν πιο καθαρά.

«Είναι η πρώτη φορά που οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης επέτυχε τέτοια αποτελέσματα σε μεγάλο αριθμό ασθενών» ανέφερε ο δρ Σάχελ, κύριος συγγραφέας της μελέτης και προσέθεσε: «Ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των ασθενών ήταν σε θέση να διαβάζουν γράμματα και λέξεις ενώ ορισμένοι εξ αυτών μπορούσαν να διαβάζουν ολόκληρες σελίδες βιβλίου. Αυτό είναι κάτι που ούτε καν μπορούσαμε να ονειρευτούμε όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, μαζί με τον Ντάνιελ Παλάνκερ, πριν από 15 χρόνια».

Πώς λειτουργεί το εμφύτευμα PRIMA

Καθώς η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας εξελίσσεται, η κεντρική όραση γίνεται θολή επειδή τα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα υφίστανται μόνιμη βλάβη. Σε ένα υγιές μάτι, αυτοί οι φωτοϋποδοχείς συλλαμβάνουν το φως και το μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα. Τα σήματα ταξιδεύουν μέσω των νευρικών κυττάρων στο πίσω μέρος του οφθαλμού και στη συνέχεια μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο όπου σχηματίζονται οι εικόνες.

Διαστάσεις 2Χ2 mm

Το σύστημα PRIMA που αναπτύχθηκε αρχικώς από τον καθηγητή Παλάνκερ, έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικαθιστά τους καταστραμμένους φωτοϋποδοχείς μέσω ενός ασύρματου εμφυτεύματος με διαστάσεις 2Χ2 mm. Η συσκευή μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία ενεργοποιούν τα εναπομείναντα υγιή κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Μια κάμερα που είναι τοποθετημένη σε ειδικά γυαλιά τα οποία φορούν οι ασθενείς καταγράφει εικόνες και τις αποστέλλει στο εμφύτευμα με χρήση αόρατου εγγύς υπέρυθρου φωτός. Στη συνέχεια το εμφύτευμα μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικούς παλμούς βοηθώντας στην αποκατάσταση της μετάδοσης των οπτικών πληροφοριών στον εγκέφαλο. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το zoom και τη φωτεινότητα ώστε να βλέπουν πιο καθαρά.

Δοκιμή σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες

Στην κλινική δοκιμή PRIMAvera συμμετείχαν 38 ασθενείς ηλικίας 60 ετών και άνω από 17 ιατρικά κέντρα πέντε ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης κατά 59 γράμματα

Μετά από 12 μήνες χρήσης του εμφυτεύματος οι περισσότεροι συμμετέχοντες εμφάνισαν σαφή βελτίωση στην ικανότητα ανάγνωσης – μάλιστα ένας ασθενής κατάφερε να βελτιώσει την ικανότητα ανάγνωσής του στον πίνακα οφθαλμολογικής εξέτασης κατά 59 γράμματα που αντιστοιχούν σε 12 γραμμές. «Παρότι δεν μπορούμε ακόμη να προσφέρουμε τέλεια όραση – οπτική οξύτητα 20/20 – μόνο με το εμφύτευμα, στο UPMC διερευνούμε μεθόδους που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής των ασθενών ώστε να μην ανήκουν πλέον στην κατηγορία των τυφλών ατόμων» σημείωσε ο δρ Σάχελ.

Αίτηση για έγκριση σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Μετά από αυτά τα τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η κατασκευάστρια εταιρεία του εμφυτεύματος Science Corporation έχει ήδη υποβάλει αίτηση για έγκριση χρήσης του στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ.

Πηγή: Το Βήμα

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Κόσμος
Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF

Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF

Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων
Μικτές οικογένειες 27.02.26

Ο μπαμπάς Νεάντερταλ, η μαμά Homo sapiens: Η ακτινογραφία ενός ρομάντζου ανάμεσα σε δύο είδη ανθρώπων

Γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες Homo sapiens ζευγάρωναν πιο συχνά με άνδρες Νεάντερταλ από ό,τι οι άνδρες Homo sapiens με γυναίκες του άλλου είδους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
Επιστήμες 26.02.26

Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Χόκινγκ συμμετείχε σε συνέδριο που χρηματοδότησε ο Έπσταϊν το 2006, όμως οι δύο γυναίκες που εμφανίζονται στην επίμαχη φωτογραφία ήταν όπως φαίνεται οι νοσοκόμες του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών
Προϊστορικό μακελειό 24.02.26

Μαζικός τάφος της Εποχής του Σιδήρου αποκαλύπτει πρωτοφανή αγριότητα κατά γυναικών και παιδιών

Τα δεκάδες γυναικόπαιδα που κατέληκαν στον μαζικό τάφο του Γκομόλαβα βρήκαν βίαιο θάνατο. Το μακελειό ίσως ήταν επίδειξη δύναμης, εκτιμούν ερευνητές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 09:27

Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
