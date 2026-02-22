sports betsson
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιστορικός τίτλος στο Νέο Δελχί και άνοδος στην ATP για τον Στέφανο Σακελλαρίδη (2-1, vid)
Άλλα Αθλήματα 22 Φεβρουαρίου 2026, 18:00

Ιστορικός τίτλος στο Νέο Δελχί και άνοδος στην ATP για τον Στέφανο Σακελλαρίδη (2-1, vid)

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης επικράτησε στον τελικό του τουρνουά του Νέου Δελχί του Όλιβερ Κρόφορντ με 2-1 σετ και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο επιπέδου Challenger.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που ξεπέρασε τις 3 ώρες, ο Στέφανος Σακελλαρίδης επικράτησε του Βρετανού Όλιβερ Κρόφορντ στον τελικό του τουρνουά του Νέου Δελχί με 7-5, 4-6, 7-6 (6) και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο επιπέδου Challenger.

Ο συμπατριώτης μας έκαμψε την αντίσταση του αντιπάλου του (σ.σ Νο. 215 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP) και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο, παίρνοντας παράλληλα σημαντικούς βαθμούς, που θα τον φέρουν αύριο (23/2) στο Νο. 219 του κόσμου. Ιστορικός τίτλος για τον Στέφανο Σακελλαρίδη, που έχει ως στόχο να μπει στις θέσεις που θα του δώσουν την ευκαιρία να παίξει στα προκριματικά των Grand Slams, αρχής γενομένης από το Ρολάν Γκαρός, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.


Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 3-2, όταν ο Κρόφορντ έκανε μπρέικ και προηγήθηκε με 4-2. Η απάντηση του Σακελλαρίδη, όμως, ήταν άμεση, με τον Ελληνα τενίστα να παίρνει πίσω το μπρέικ και να μειώνει σε 4-3, πριν ισοφαρίσει σε 4-4. Από το 9ο έως το 11ο γκέιμ είχαμε τρία μπρέικ, με τον συμπατριώτη μας κάνει δύο έναντι ενός του Βρετανού, γεγονός που τον βοήθησε να φτάσεις το 6-5. Στη συνέχεια σέρβιρε καλά και με 7-5 έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στο Νέο Δελχί.

Ο Στέφανος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο σετ, καθώς ένα μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, αλλά στη συνέχεια ο Κρόφορντ αντέδρασε. Με μπρέικ στο 4ο καις το 10ο γκέιμ έκανε το 6-4 και ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι, στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ. Εκεί ο Όλιβερ προηγήθηκε με 4-1 και όλα έδειχναν ότι θα κατακτήσει τον τίτλο. Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, όμως, δεν τα παράτησε. Με μπρέικ στο 9ο γκέιμ μείωσε σε 5-4 και λίγο αργότερα ισοφάρισε σε 5-5. Το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο συμπατριώτης μας αποδείχθηκε ψυχραιμότερος και με 8-6 έκανε το 2-1, που του έδωσε τον τίτλο.

Headlines:
Business
Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» της Super League έκανε ο Ηρακλής, καθώς αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50', επικράτησε 1-0 στο Βόλο της Νίκης και απέκτησε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η θέση!

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» της Super League έκανε ο Ηρακλής, καθώς αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50', επικράτησε 1-0 στο Βόλο της Νίκης και απέκτησε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η θέση!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος
Super League 22.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Βόλος για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ
Premier League 22.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Super League 22.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη
La Liga 22.02.26

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Σεβίλλη για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά
Ελλάδα 22.02.26

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω» – Τι ισχυρίζεται ο 41χρονος που τραυμάτισε με καραμπίνα 4 παιδιά

Ο 47χρονος μετά το επεισόδιο πέταξε την καραμπίνα στις εκβολές ποταμού στο Καμάρι στο Αίγιο υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς και μετά από έρευνες αστυνομικών και δυτών εντοπίστηκε.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Super League 2: «Αγκαλιά» με την άνοδο ο Ηρακλής, νίκησε στον Βόλο και ξέφυγε με +7! (vids)

Τεράστιο βήμα για την επάνοδό του στα «σαλόνια» της Super League έκανε ο Ηρακλής, καθώς αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 50', επικράτησε 1-0 στο Βόλο της Νίκης και απέκτησε διαφορά 7 βαθμών από τη 2η θέση!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Αγωνία για τον 74χρονο που αγνοείται – Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο 74χρονος ήταν επικεφαλής ομάδας 17 μελών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, που πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή στο Βελούχι - Όσοι τον γνωρίζουν αναφέρουν ότι έχει μεγάλη εμπειρία

Σύνταξη
Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών
Ελλάδα 22.02.26

Ανακαινισμένο τμήμα στο Κρατικό Νίκαιας έχει πλημμυρίσει τρεις φορές – Ελλείψεις προσωπικού και burnout γιατρών

Ο χώρος που ανακαινίστηκε πριν λίγους μήνες στο Κρατικό Νίκαιας έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές λόγω βλαβών σε σωλήνες και έντονων βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Η ανακοίνωση 22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
On Field 22.02.26

Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη

Τα πράγματα δεν πάνε όπως θα επιθυμούσε ο διεθνής άσος και ο αγγλικός Τύπος αναφέρει πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το Μπερναμπέου είναι κάτι παραπάνω από πιθανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
Νέα δήλωση 22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»
Κόσμος 22.02.26 Upd: 16:35

Νεκρός άντρας που προσπάθησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – «Σήκωσε καραμπίνα»

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας
Κόσμος 22.02.26

Η Ουγγαρία θα μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

«Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι' αυτούς αποφάσεων», είπε ο Πέτερ Σιζάρτο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
Σφοδρά πυρά 22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές
Τεχνητή νοημοσύνη 22.02.26

Πώς ο φόβος της AI επηρεάζει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες πριν «κλέψει» τις δουλειές

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος σεναρίων και αναλύσεων για πιθανή καθολική αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από συστήματα AI είναι ήδη έντονος και επανακαθορίζει επαγγελματικές επιλογές

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Αταλάντα – Νάπολι
Serie A 22.02.26

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Νάπολι για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος
Super League 22.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος

LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Βόλος για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ
Premier League 22.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»
Κόσμος 22.02.26

ΥΠΕΞ Γαλλίας: Μετά από τέσσερα χρόνια, ο απολογισμός του Πούτιν είναι «βαριά και ταπεινωτική ήττα»

«Η Ρωσία μετρά άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο αυτόν» είπε. «Ο απολογισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία βαριά και ταπεινωτική ήττα».

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
Super League 22.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»
Διεθνής απήχηση 22.02.26

Καισαριανή: Ο Guardian για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 – «Τώρα μπορούμε να δούμε το θάρρος τους»

Ο Guardian, δημοσιεύει αφιέρωμα για το θάρρος των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ιστορικών φωτογραφιών που είδαν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο