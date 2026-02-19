Γιοβάνοβιτς: «Θα κάνουμε τα πάντα για να βρεθεί η Εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρευρέθηκε στην κοπή της πίτας του ΕΠΣ Ηρακλείου και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο μέλλον της Εθνικής Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η γαλανόλευκη ρίχνεται στη μάχη του Nations League, αρχής γενομένης από το παιχνίδι κόντρα στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Γιοβάνοβιτς εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρεθεί στο μέλλον σε μία μεγάλη διοργάνωση και υπογράμμισε ότι μαζί με τους διεθνείς θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να συμβεί αυτό.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Γιοβάνοβιτς

«Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ τον κ. Τζώρτζογλου που μου έκανε την τιμή να βρίσκομαι στο Ηράκλειο σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι η βάση του επαγγελματικού και εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια με επιτυχία. Όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι σε μόνιμη άνοδο και το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα των ομάδων.

Όσον αφορά τον ΟΦΗ, χαίρομαι που βρίσκεται για δεύτερη φορά στον τελικό, με το ποδόσφαιρο που παίζει και τη στήριξη που έχει. Για την Εθνική ομάδα, μέσα σε αυτή τη χρονιά δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε τον μεγάλο στόχο που είχαμε, να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί τη στιγμή που έπρεπε να είμαστε δυνατοί δεν ήμασταν. Αυτός είναι ο λόγος που θα υποφέρουμε μέχρι την επόμενη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να λυγίσουμε, ο χαρακτήρας μας δεν μας αφήνει, αλλά θα υποφέρουμε έως ότου εκπληρώσουμε τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την Εθνική ομάδα και τη στήριξη που έχουμε στην Αθήνα αλλά και στην Κρήτη. Εύχομαι και στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση η μεγάλη αγάπη των Ελλήνων να είναι παρούσα και να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εκεί».