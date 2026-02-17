Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους σε περιοχές που επισκέπτονται στην πλειοψηφία τους Σέρβοι τουρίστες, όπως στη Χαλκιδική και τη Ζάκυνθο, και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Σερβία, όπως αποφάσισαν ο Έλληνας υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάσιτς.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν την Τρίτη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην Αθήνα, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να αναφέρει πως οι διαχρονικοί φιλικοί δεσμοί των δύο χωρών αποτελούν σταθερή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, με κοινό γνώμονα την ασφάλεια των συμπολιτών μας και τη σταθερότητα στην περιοχή μας που καθημερινά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ζητήματα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, των δικτύων διακινητών ανθρώπων, του λαθρεμπορίου, της διακίνησης ναρκωτικών, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, της ασφάλειας των συνόρων, της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών ανάμεσα στις υπηρεσίες των δύο χωρών.

Κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου όπλων

Από την πλευρά του, ο Σέρβος υπουργός επισήμανε την πολύ καλή συνεργασία που ήδη υπάρχει ανάμεσα στις υπηρεσίες Ελλάδας και Σερβίας και ιδίως στο θέμα τής από κοινού καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διατήρησης της δημόσιας τάξης. Επίσης, πρότεινε, αφενός να ενταχθούν και άλλες χώρες σε αυτούς τους διαύλους συνεργασίας, κοινών δράσεων και επικοινωνίας, όπως η γειτονική Βουλγαρία, ενώ προσκάλεσε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και τους Έλληνες αξιωματικούς στο Βελιγράδι να συμμετάσχουν σε διάσκεψη για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων, πρόταση που αποδέχτηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Επιπλέον, ο Ίβιτσα Ντάσιτς ζήτησε την απλοποίηση των ελέγχων των Σέρβων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα, ιδίως τους θερινούς μήνες, ενώ έθεσε το ζήτημα της διαχείρισης των τροχονομικών παραβάσεων που διαπράττουν οι Σέρβοι πολίτες κατά την παραμονή τους στη χώρα μας, ζήτημα που, όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα το δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν επίσης την αναγκαιότητα στοχευμένων κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου όπλων, δεδομένου ότι τα εγκληματικά δίκτυα θα επωφεληθούν με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.