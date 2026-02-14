Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Κηφισιά 3-0: Τέταρτη σερί των «ερυθρόλευκων»

Στο… κυνήγι του Παναθηναϊκού παραμένει ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, ο οποίος επιβλήθηκε της Κηφισιάς με 3-0 σετ στο «Μελίνα Μερκούρη», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Volleyleague ανδρών. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 32 βαθμούς όντας στο -5 από την κορυφή.

Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, και ουσιαστικά δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, παίρνοντας έτσι την τέταρτη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους.

To πρώτο σετ κύλησε με τον Ολυμπιακό να έχει ένα μικρό προβάδισμα και την Κηφισιά να παραμένει κοντά στο σκορ. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν στο 15-12 και στη συνέχεια έκαναν το 22-17, για να φτάσουν στο 1-0 χάρη στο 25-21.

Σε παρόμοιο σκηνικό και το δεύτερο σετ, με τους Πειραιώτες να έχουν τα ηνία και να κάνουν το 16-12, πριν η Κηφισιά μειώσει σε 19-17. Οι γηπεδούχοι δεν αγχώθηκαν και έκαναν το 23-19, στη συνέχεια πήραν το δεύτερο σετ με το 25-22.

Αυτή τη φορά, στο τρίτο σετ, η Κηφισιά ήταν εκείνη που άρχισε καλύτερα με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 16-14. Ένα σερί 3-0 όμως από τον Ολυμπιακό έφερε το 17-16, ενώ λίγο αργότερα φτάσαμε στο 19-19. Η μάχη συνεχίστηκε με τους Πειραιώτες να είναι εκείνοι που τα κατάφεραν με το 25-22 για το τελικό 3-0.

Τα σετ (3-0): 25-21, 25-22, 25-22

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 5 άσους, 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων, ενώ της Κηφισιάς από 2 άσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 5 (3/10 επ., 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 13 (10/19 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 44% υπ. – 33% άριστες), Πέριν 16 (14/29 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 39% άριστες), Ατανασίεβιτς 14 (11/25 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 5 (2/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 69% υπ. – 69% άριστες)

Κηφισιά (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10 (6/20 επ., 4 μπλοκ, 26% υπ. – 16% άριστες), Μπάνοφ 14 (11/23 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σπυριούνης 9 (9/20 επ., 36% υπ. – 18% άριστες), Στάνκοφ 1 (1/2 επ.), Ρανγκέλ 4 (4/6 επ.), Μπόρις 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 53% υπ. – 47% άριστες), Μπαρντακτζιάν, Φράγκος, Αχιλλεόπουλος (λ.