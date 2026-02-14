sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Κηφισιά 3-0: Τέταρτη σερί των «ερυθρόλευκων»
Αθλητισμός & Σπορ 14 Φεβρουαρίου 2026, 23:10

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Κηφισιά 3-0: Τέταρτη σερί των «ερυθρόλευκων»

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ είχε τον έλεγχο του αγώνα απέναντι στην Κηφισιά και πήρε άνετη νίκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Στο… κυνήγι του Παναθηναϊκού παραμένει ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, ο οποίος επιβλήθηκε της Κηφισιάς με 3-0 σετ στο «Μελίνα Μερκούρη», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Volleyleague ανδρών. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 32 βαθμούς όντας στο -5 από την κορυφή.

Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, και ουσιαστικά δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, παίρνοντας έτσι την τέταρτη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα, συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους.

To πρώτο σετ κύλησε με τον Ολυμπιακό να έχει ένα μικρό προβάδισμα και την Κηφισιά να παραμένει κοντά στο σκορ. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν στο 15-12 και στη συνέχεια έκαναν το 22-17, για να φτάσουν στο 1-0 χάρη στο 25-21.

Σε παρόμοιο σκηνικό και το δεύτερο σετ, με τους Πειραιώτες να έχουν τα ηνία και να κάνουν το 16-12, πριν η Κηφισιά μειώσει σε 19-17. Οι γηπεδούχοι δεν αγχώθηκαν και έκαναν το 23-19, στη συνέχεια πήραν το δεύτερο σετ με το 25-22.

Αυτή τη φορά, στο τρίτο σετ, η Κηφισιά ήταν εκείνη που άρχισε καλύτερα με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 16-14. Ένα σερί 3-0 όμως από τον Ολυμπιακό έφερε το 17-16, ενώ λίγο αργότερα φτάσαμε στο 19-19. Η μάχη συνεχίστηκε με τους Πειραιώτες να είναι εκείνοι που τα κατάφεραν με το 25-22 για το τελικό 3-0.

Τα σετ (3-0): 25-21, 25-22, 25-22

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 5 άσους, 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων, ενώ της Κηφισιάς από 2 άσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 5 (3/10 επ., 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 13 (10/19 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 44% υπ. – 33% άριστες), Πέριν 16 (14/29 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 39% άριστες), Ατανασίεβιτς 14 (11/25 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 5 (2/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 69% υπ. – 69% άριστες)

Κηφισιά (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10 (6/20 επ., 4 μπλοκ, 26% υπ. – 16% άριστες), Μπάνοφ 14 (11/23 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σπυριούνης 9 (9/20 επ., 36% υπ. – 18% άριστες), Στάνκοφ 1 (1/2 επ.), Ρανγκέλ 4 (4/6 επ.), Μπόρις 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 53% υπ. – 47% άριστες), Μπαρντακτζιάν, Φράγκος, Αχιλλεόπουλος (λ.

Headlines:
World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για το FA Cup.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)

Νίκη τριάδας για την ΑΕΚ, κέρδισε με επιβλητικό τρόπο τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία (88-71), Αυτή ήταν η δωδέκατη σερί νίκη για την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις, που είχε κορυφαίο τον Νάναλι με 22 πόντους.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Βόλος – Άρης

LIVE: Βόλος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Άρης για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα του Άρη Φρίντεκ και Κουαμέ στο σημερινό (14/2, 20.00) παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ενώ εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μορόν.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
Μπάσκετ 14.02.26

Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 51-65 στο 28′, επέτρεψε όμως στη Μύκονο Betsson να επιστρέψει (71-71), όμως τελικά Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» τη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» με 83-74.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σύνταξη
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του
Ελλάδα 14.02.26

Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για το FA Cup.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο