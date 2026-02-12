science
Επιστήμονες προειδοποιούν για έναν κρυφό κόσμο που «κοιμάται» βαθιά κάτω από τη Γη
Επιστήμες 12 Φεβρουαρίου 2026, 20:35

Επιστήμονες προειδοποιούν για έναν κρυφό κόσμο που «κοιμάται» βαθιά κάτω από τη Γη

Ίσως η Γη να φιλοξενεί κατοίκους που αντιλαμβάνονται την ιστορία του πλανήτη με έναν τρόπο που εμείς, με τις σύντομες ζωές μας, αδυνατούμε να συλλάβουμε

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη μας, βαθιά θαμμένο στα ιζήματα του ωκεάνιου πυθμένα και μέσα στον φλοιό της Γης, κρύβεται ένα άγνωστο βασίλειο μικροσκοπικής ζωής. Οι επιστήμονες αποκαλούν αυτούς τους οργανισμούς «ενδογήινους» (intraterrestrials).

Ζουν στις πιο σκληρές συνθήκες και, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, φαίνεται να επιβιώνουν σε μια κατάσταση μακροχρόνιας νάρκης που μπορεί να διαρκέσει εκατοντάδες χιλιάδες, ή ακόμα και εκατομμύρια χρόνια. Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα είναι: Τι ακριβώς περιμένουν για να ξυπνήσουν;

Ο χρόνος σε άλλη κλίμακα

Στην επιφάνεια της Γης, η ζωή ρυθμίζεται από τον ήλιο. Τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι ακολουθούν τον ρυθμό της ημέρας και της νύχτας ή την εναλλαγή των εποχών. Ωστόσο, για τους ενδογήινους οργανισμούς, θαμμένους σε απόλυτο σκοτάδι, αυτές οι έννοιες είναι ανύπαρκτες.

Για αυτούς τους οργανισμούς, ο χρόνος δεν μετριέται με ρολόγια, αλλά με γεωλογικές εποχές. Οι ρυθμοί που τους επηρεάζουν είναι εξαιρετικά αργοί: η μετακίνηση των τεκτονικών πλακών, το άνοιγμα και το κλείσιμο ωκεάνιων λεκανών, ή η σταδιακή βύθιση νησιωτικών συμπλεγμάτων.

Ενώ η κλασική εξελικτική βιολογία διδάσκει ότι η προσαρμογή σε τέτοιες γεωλογικές αλλαγές συμβαίνει σε επίπεδο είδους μέσω αμέτρητων γενεών, στην περίπτωση των ενδογήινων φαίνεται πως το ίδιο το άτομο είναι προγραμματισμένο να περιμένει αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές.

Εξελικτική προσαρμογή ή αργός θάνατος;

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αυτά τα μικρόβια είναι απλώς τυχαίοι «ναυαγοί» που έπεσαν στον βυθό και πεθαίνουν με εξαιρετικά αργό ρυθμό. Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν το αντίθετο: πρόκειται για μια εξαιρετικά εξειδικευμένη μορφή ζωής.

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι όσο βαθύτερα σκάβουν στα θαλάσσια ιζήματα, τόσο πιο εξειδικευμένα ένζυμα εντοπίζουν – ένζυμα σχεδιασμένα να λειτουργούν αποκλειστικά σε αυτό το περιβάλλον.

Μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε τι θεωρούμε «ζωή» και «εξέλιξη»

Επιπλέον, αυτοί οι μικροοργανισμοί διαθέτουν μηχανισμούς για εξαιρετικά αργό μεταβολισμό, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι εξελικτικά προδιατεθειμένοι να ζουν σε κατάσταση σχεδόν απόλυτης αδράνειας.

Ένα βασικό στοιχείο που εξηγεί τη μακροβιότητά τους είναι το φαινόμενο που είναι γνωστό ως αναπτυξιακό πλεονέκτημα στη στάσιμη φάση (GASP). Εργαστηριακά πειράματα με βακτήρια E. coli έχουν δείξει ότι κύτταρα που έχουν μείνει νηστικά για μεγάλο διάστημα («γερόλυκοι» της επιβίωσης) μπορούν να ανταγωνιστούν και να νικήσουν νεότερα, ταχέως αναπτυσσόμενα κύτταρα όταν οι πόροι είναι σπάνιοι. Οι ενδογήινοι λειτουργούν σαν «μικροβιακοί μοναχοί»: έχουν προσαρμοστεί στη στέρηση, επιβιώνοντας εκεί που οι πιο «λαίμαργοι» οργανισμοί θα πέθαιναν.

Περιμένοντας την καταστροφή

Τι είναι αυτό που θα χτυπήσει το «ξυπνητήρι» για αυτούς τους οργανισμούς; Η απάντηση βρίσκεται στη βίαιη γεωλογία. Μια ηφαιστειακή έκρηξη, μια υποθαλάσσια κατολίσθηση, ένας ισχυρός σεισμός ή ένα τσουνάμι.

Αυτά τα σπάνια και καταστροφικά για εμάς γεγονότα, είναι ζωογόνα για τους ενδογήινους. Αναμοχλεύουν τον βυθό, φέρνοντας νέα θρεπτικά συστατικά και πηγές ενέργειας που ήταν απρόσιτες για χιλιετίες.

Φαίνεται παράδοξο για έναν οργανισμό να βασίζει την ύπαρξή του σε ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε 10.000 ή 100.000 χρόνια. Όμως, η ιστορία της Γης έχει αποδείξει ότι οι γεωλογικές ανακατατάξεις είναι αναπόφευκτες. Αρκεί να έχεις την υπομονή -και τη βιολογική αντοχή- να τις περιμένεις.

Η μελέτη αυτών των οργανισμών μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε τι θεωρούμε «ζωή» και «εξέλιξη». Ίσως η Γη να φιλοξενεί κατοίκους που αντιλαμβάνονται την ιστορία του πλανήτη με έναν τρόπο που εμείς, με τις σύντομες ζωές μας, αδυνατούμε να συλλάβουμε.

Πηγή: Livescience

World
Stream science
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους
Τόνωση ντοπαμίνης 10.02.26

Κυτταρικό εμφύτευμα εναντίον της Πάρκινσον δοκιμάζεται σε ανθρώπους

Ερευνητές εξετάζουν αν η εισαγωγή βλαστοκυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρκινσον μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να βελτιώσει την κινητικότητα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
TV 12.02.26

Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

«Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης

Σύνταξη
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί

Για τη σημασία του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ γράφει ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος ΠΣ, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι καθαρό. Είτε θα επανεμφανιστεί ως αυθεντικός πόλος εξουσίας είτε θα παραμείνει εγκλωβισμένο σε μια πολιτική στασιμότητα με περιορισμένο αποτύπωμα

Σύνταξη
