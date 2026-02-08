Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτος γραφεία και ξενοδοχεία

Είναι ο δρόμος με τη μεγαλύτερη κίνηση οχημάτων καθημερινά, με δεκάδες χιλιάδες οδηγούς να ανεβοκατεβαίνουν στις λωρίδες κυκλοφορίας του, χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι είναι η μεγαλύτερη ευθεία της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για τη λεωφόρο Συγγρού που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1898 έπειτα από την ιδέα του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη για ένα σύγχρονο (για την εποχή) δρομο που θα συνδέει το κέντρο της πρωτεύουσας με την παραλία.

Ο δρόμος ολοκληρώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ μεγάλο μέρος του κόστους κατασκευής καλύφθηκε από τα κληροδοτήματα του τραπεζίτη Ανδρέα Συγγρού, του οποίου το όνομα πήρε ο νέος αυτός δρόμος.

Μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα

Με συνολικό μήκος περίπου 4,4 χιλιομέτρων, η λεωφόρος Συγγρού ξεκινά από τη συμβολή με την οδό Αθανασίου Διάκου και καταλήγει στον κόμβο που οδηγεί προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Η απόλυτα ευθύγραμμη διαδρομή στο ρεύμα προς Αθήνα είναι ελαφρώς μικρότερη, περίπου 4,35 χιλιόμετρα.

Από το κέντρο βλέπεις θάλασσα

Την ευθεία του δρόμου καταλαβαίνει κανείς, μόλις μπει κανείς από την αρχή της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος την Αθανασίου Διάκου. Εκεί βλέπει κατευθείαν, λόγω και της υψομετρικής κλίσης του δρόμου τη θάλασσα, δηλαδή την περιοχή του Δέλτα Φαλήρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος σήμερα ορίζεται ως «οδός ταχείας κυκλοφορίας» (αποτελεί τμήμα της εθνικής οδού 91) σε ορισμένα σημεία διαθέτει έως και 5 λωρίδες κυκλοφορίας, κάτι που είναι μοναδικό σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, το όριο ταχύτητας σε ορισμένα τμήματα φτάνει μέχρι και τα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα, πλησιάζοντας ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου.

Οι ανισόπεδοι κόμβοι και η υποδοχή του Ζισκάρ Ντ’ Εστέν

Ένα από τα γεγονότα ορόσημο για τη λεωφόρο Συγγρού ήταν η συμφωνία εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1979.

Τότε, η τελετή υπογραφής θα γινόταν στο Ζάππειο Μέγαρο και στην Ελλάδα αναμενόταν ο Γάλλος πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, ο οποίος θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Έτσι, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή έδωσε εντολή να ασφαλτοστρωθεί ολόκληρη η λεωφόρος Συγγρού, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται σε σχεδόν ένα 24ωρο.

Παράλληλα, η μετατροπή της λεωφόρου Συγγρού σε οδό ταχείας κυκλοφορίας συνεχίστηκε τη δεκαετία του 1980, με την κατασκευή επτά ανισόπεδων κόμβων και δέκα υπόγειων διαβάσεων πεζών, που απάλλαξαν μεγάλο τμήμα της από φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος ανισόπεδος κόμβος της λεωφόρου Συγγρού ήταν στη συμβολή της με την οδό Λαγουμιτζή, στο Νέο Κόσμο που ολοκληρώθηκε το 1995.

Από σπίτια και χωράφια …στα ξενοδοχεία

Όταν ξεκίνησε η δημιουργία του δρόμου, η λεωφόρος Συγγρού δεν είχε καμία σχέση με την τωρινή της εικόνα.

Τότε αριστερά και δεξιά του δρόμου βρίσκονταν ατελείωτα χωράφια και παλιά σπίτια, μικρά μαγαζιά και βιοτεχνίες, ενώ τώρα είναι ο δρόμος με τα περισσότερα ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα, ενώ στα πολυώροφα γραφεία του στεγάζονται χιλιάδες επιχειρήσεις.