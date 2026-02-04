Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πιούμε έναν χυμό πορτοκάλι;
04 Φεβρουαρίου 2026, 06:30

Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πιούμε έναν χυμό πορτοκάλι;

Ο χυμός πορτοκάλι είναι ένα από τα πιο θρεπτικά ροφήματα. Όμως ποια ώρα της ημέρας μεγιστοποιήσει τα οφέλη του;

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Ο χυμός πορτοκαλιού είναι για πολλούς συνώνυμο του πρωινού. Όμως η ώρα που τον καταναλώνουμε μπορεί να επηρεάσει το πώς ο οργανισμός αξιοποιεί τα θρεπτικά του συστατικά, πώς αντιδρά το σάκχαρο στο αίμα και πώς υποστηρίζονται το ανοσοποιητικό και η καρδιά. Η σωστή χρονική στιγμή δεν αλλάζει τη θρεπτική του αξία, μπορεί όμως να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του.

Γιατί ο χυμός πορτοκαλιού συνδέεται με το ανοσοποιητικό και την καρδιά

Ο χυμός πορτοκαλιού περιέχει μια σειρά από βιοδραστικά συστατικά που έχουν μελετηθεί εκτενώς:

  • Βιταμίνη C: Ένα ποτήρι καλύπτει πάνω από το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης. Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, υποστηρίζοντας τα λευκά αιμοσφαίρια, ενώ δρα και ως αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας τα κύτταρα από οξειδωτικές βλάβες.

  • Κάλιο: Σημαντικό για τη ρύθμιση των υγρών και τη διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης, άρα και για την καρδιαγγειακή υγεία.

  • Φλαβονοειδή: Ενώσεις που φαίνεται να έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και να υποστηρίζουν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, όταν καταναλώνονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Ώρα για χυμό

Το πρωί είναι η πιο συνηθισμένη ώρα κατανάλωσης και, για πολλούς, μια καλή επιλογή, ειδικά όταν ο χυμός συνοδεύει το φαγητό.

Η κατανάλωσή του μαζί με πρωινό:

  • μειώνει την πιθανότητα γαστρεντερικού ερεθισμού, καθώς τα οξέα του χυμού «αραιώνονται» από το φαγητό,

  • συμβάλλει σε πιο ήπια αύξηση του σακχάρου, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με πρωτεΐνη ή καλά λιπαρά (π.χ. αυγό, γιαούρτι, ξηρούς καρπούς),

  • προσφέρει μια πρωινή ενίσχυση βιταμίνης C, η οποία αποβάλλεται εύκολα από τον οργανισμό, καθώς είναι υδατοδιαλυτή.

Η κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού αργότερα μέσα στην ημέρα μπορεί επίσης να έχει οφέλη. Η βιταμίνη C ενισχύει την απορρόφηση του φυτικού σιδήρου από τρόφιμα όπως τα όσπρια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που καταναλώνουν λίγο ή καθόλου κρέας.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωση χυμού μαζί με το γεύμα μπορεί να περιορίσει το οξειδωτικό στρες μετά το φαγητό, μια διαδικασία που, μακροπρόθεσμα, επηρεάζει την υγεία των αγγείων.

Τι να προσέχουμε

Ο 100% φυσικός χυμός πορτοκάλι είναι θρεπτικός, πλούσιος σε βιταμίνη C, κάλιο και αντιοξειδωτικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και την καρδιά. Ωστόσο, λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε φυσικά σάκχαρα και έλλειψης φυτικών ινών (σε σχέση με το ολόκληρο φρούτο), πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο (ένα ποτήρι/ημέρα) για να αποφευχθεί η υπερβολική πρόσληψη θερμίδων και η απότομη αύξηση σακχάρο.

Ο χυμός πορτοκαλιού γενικά δεν θεωρείται ιδανική επιλογή αργά το βράδυ. Τα φυσικά του σάκχαρα μπορεί να προκαλέσουν αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος, ενώ η οξύτητα μπορεί να επιδεινώσει νυχτερινές καούρες ή να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σε ευαίσθητα άτομα.

* Πηγή: Vita

Markets
Wall Street: Sell-off στην τεχνολογία, αντοχές σε Dow Jones και τράπεζες

Wall Street: Sell-off στην τεχνολογία, αντοχές σε Dow Jones και τράπεζες

Economy
inWellness
inTown
Cooking
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
Ελλάδα 04.02.26

Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Σε νομικές κινήσεις αναμένεται να προβούν το αμέσως προσεχές διάστημα και οι συγγενείς των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών
Κληρονομιές 04.02.26

Οι δύο διατάξεις – ασπίδα για την προστασία των περιουσιών

Ισχυρό ανάχωμα για τις αποποιήσεις των κληρονομιών και την αποτροπή απαξίωσης χιλιάδων κληρονομιών, με στόχο να μπορέσει να καλύψει και τους κληρονόμους που δεν έχουν χάσει καθοριστικές ημερομηνίες για την αποποίηση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό
Νέα υπηρεσία 04.02.26

«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Η ΕΛ.ΑΣ. ιδρύει νέα υπηρεσία με 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» που θα χρησιμοποιούν drones και συστήματα ΑΙ και θα σπεύδουν όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών
Κόσμος 04.02.26

Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών

Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίστηκαν «μη ρεαλιστικοί», εκτός αν η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης μετάλλων

Σύνταξη
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;
Στρατηγός Zhang Youxia 04.02.26

Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;

Ο στρατηγός Zhang Youxia, που ήταν ένας από τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής ερευνάται από τις Αρχές στην Κίνα για «σοβαρές παραβάσεις της πειθαρχίας και του νόμου»

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις
Ενεργειακές υποδομές 04.02.26

Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις

Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπεί ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ αναφέρει πως ο Πούτιν κράτησε τον λόγο του.

Σύνταξη
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας
Κόσμος 04.02.26

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας

Ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, τοποθετήθηκε σε «λίστα θανάτου» ή λίστα στόχων στην Ουκρανία όπου στοχοποιούνται οι «εχθροί της χώρας» και «προδότες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»
Κόσμος 04.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»

Παρά τους υψηλούς τόνους μετά τα πλήγματα σε ταχύπλοα στην Καραϊβική, οι Γκουστάβο Πέτρο και Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με διάθεση να συναμώσει η συνεργασία ανάμεσα στην Κολομβία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα
Κόσμος 04.02.26

Γαλλία: Η δικαιοσύνη καλεί δύο ακροδεξιές Γαλλοϊσραηλινές για «συνενοχή σε γενοκτονία» στη Γάζα

Η Γαλλία διερευνά αν οι δύο γαλλοϊσραηλινές που παρεμπόδιζαν τη βοήθεια προς στη Γάζα και καλούσαν περισσότερους προς αυτή την κατεύθυνση, είναι συνένοχες για «υποκίνηση και συνέργεια σε γενοκτονία»

Σύνταξη
Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου
Κόσμος 04.02.26

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έθεσε όρους στον Στιβ Γουίτκοφ για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή να έχει ρόλο εκεί.

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
Πολιτική 04.02.26

Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

H Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύντομα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Σύνταξη
