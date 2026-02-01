Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ αναλαμβάνει έναν παράδοξο για τα δεδομένά του ρόλο στο «The Wicker».

Ο Σουηδός ηθοποιός και σκηνοθέτης μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας — στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ολίβια Κόλμαν, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και Πίτερ Ντίνκλατζ — κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μετά την πρεμιέρα της ταινίας «The Wicker» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance στο Park City της Γιούτα.

«Ήμουν αρκετά διστακτικός όταν διάβασα [το σενάριο], επειδή συνήθως με ελκύουν περισσότερο οι διασπασμένες προσωπικότητες με εσωτερικές συγκρούσεις και σκοτεινές πτυχές», εξήγησε ο Σκάρσγκαρντ.

«Και το να υποδυθώ αυτόν τον καλοκάγαθο, ευγενικό, γλυκό και δίκαιο χαρακτήρα με τρόμαζε», πρόσθεσε. «Δεν νιώθω πολύ άνετα να το κάνω αυτό. Ήταν μια πρόκληση».

«Μια αλληγορία»

Πιθανότατα, όταν ακούτε το ονοματεπώνυμο του Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ να σας έρχεται στο μυαλό μια σειρά από σκοτεινούς και πολύπλοκους χαρακτήρες, όπως ο βίαιος σύζυγος στη σειρά «Big Little Lies» της HBO και ο διψασμένος για εξουσία μεγιστάνας της τεχνολογίας στη σειρά «Succession».

Το «Wicker», ωστόσο, αποκαλύπτει μια πιο τρυφερή -σε επίπεδο υποκριτικής- πλευρά του ηθοποιού.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα μεσαιωνικό χωριό και αφηγείται την ιστορία μιας μοναχικής γυναίκας (Κόλμαν) που ζητά από τον καλαθοποιό της περιοχής (Ντίνκλατζ ) να της φτιάξει έναν σύζυγο (Σκάρσγκαρντ).

«Σκέφτηκα ότι ήταν ένα απίστευτο σενάριο και ότι ήταν — είναι μια παραβολή — αλλά είναι και μια αλληγορία. Είναι μια ιστορία για την κοινωνία μας, χωρίς όμως να είναι βαριά, διδακτική ή κηρυγματική», είπε.

«Ήταν τόσο αστείο και γλυκό, και προφανώς ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας», συμπλήρωσε.

«Νέα, διαφορετική εμπειρία για μένα»

Ο πρωταγωνιστής αποκάλυψε δε ότι μερικές φορές ένιωθε «γελοίος» στο πλατό λόγω των ψάθινων προσθετικών που κάλυπταν το πρόσωπο του, γεγονός που σήμαινε ότι θα έπρεπε «να υπερβάλει ενόσω ερμηνεύει».

«Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ένστικτό σου… αλλά ήταν απλώς θέμα εμπιστοσύνης [στους δημιουργικούς διευθυντές]… και όταν ήρθαν [και μου είπαν]… ‘Μπορείς να μας δώσεις λίγο περισσότερη κίνηση στα φρύδια;’ Εγώ απάντησα, εντάξει’», είπε.

«Ήταν σίγουρα μια νέα, διαφορετική εμπειρία για μένα», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People