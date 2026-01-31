«Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό» αποκάλυψε η χρυσοχόος που είδε την 16χρονη Λόρα

Μια χρυσοχόος στην Πάτρα περιέγραψε στην εκπομπή την στιγμή που η ανήλικη Λόρα μπήκε στο κατάστημά της, εμφανώς αγχωμένη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει άμεσα χρήματα. «Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό. Μιλούσε σπαστά ελληνικά, μόνο δύο λέξεις. Κατάλαβα τι ήθελε από τα συμφραζόμενα».

Η επικοινωνία συνεχίστηκε στα αγγλικά. Η Λόρα φορούσε σκούρα ρούχα και είχε καλυμμένο το κεφάλι της. «Νόμιζα ότι ήταν σκούφος, αλλά όταν είδα αργότερα τα βίντεο κατάλαβα ότι φορούσε καπέλο και κουκούλα. Φαινόταν μόνο το πρόσωπό της. Η πρώτη πρόταση ήταν αγορά, χρυσό… δύο λέξεις μόνο στα ελληνικά».

«Όταν της είπα ότι εγώ δεν αγοράζω, με ρώτησε αν έχω Wi-Fi για να της δώσω και επειδή εγώ δίστασα σε πρώτη φάση, με ρώτησε αν μπορώ να της καλέσω ταξί. Κρατούσε το κινητό στα χέρια της και μου έδειχνε ότι δεν μπορούσε να καλέσει. Της είπα τότε ότι αν βγει στον δρόμο θα βρει, γιατί κατεβαίνουν πολλά ταξί, οπότε με ευχαρίστησε και έφυγε».

Κάλεσε την αστυνομία όταν συνειδητοποίησε πως ήταν η Λόρα

Όπως λέει η ίδια: «Δεν την είδα να κατεβαίνει προς το κέντρο. Ή πέρασε απέναντι ή κινήθηκε προς την πιάτσα. Υπήρχε ένα ταξί σταματημένο απέναντι, αλλά δεν ξέρω αν μπήκε σε αυτό».

Η γυναίκα συνειδητοποίησε ποια ήταν η νεαρή κοπέλα μόνο αφού διάβασε σχετικά δημοσιεύματα και ειδοποίησε τη Αστυνομία. «Διάβασα ότι βρισκόταν στην περιοχή και ότι προσπαθούσε να πουλήσει χρυσό. Τότε θυμήθηκα αμέσως το πρόσωπό της και κάλεσα την Αστυνομία».

Οι οδηγοί ταξί της κοντινής πιάτσας γνώριζαν αρκετά στοιχεία γύρω από την υπόθεση, ωστόσο οι συνεχείς μετακινήσεις και η απουσία σταθερής πιάτσας δυσκολεύουν τον εντοπισμό του οδηγού που πιθανόν μετέφερε τη Λόρα σε ενεχυροδανειστήριο.