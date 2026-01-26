Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς

sports betsson
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Σε μία πολύ ξεχωριστή και σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς μετά την αναβολή του ματς με τους Μάβερικς, λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση αναβλήθηκε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ και οι Μπακς αποφάσισαν να δωρίσουν το φαγητό που υπήρχε στα κυλικεία και τους χώρους VIP, σε καταφύγια.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης από την ομάδα του Μιλγουόκι, η οποία αποφάσισε να μην πάει χαμένο το φαγητό που είχε προετοιμαστεί.

Δείτε την ανάρτηση για το ματς των Μπακς με τους Μάβερικς

Η λίστα του φαγητού περιελάμβανε: λουκάνικα, hot dog, μακαρόνια με τυρί, pollo asado, tacos, pork carnitas, pretzel bites με σάλτσα τυριού και μεξικάνικο street corn.

Όπως ανέφεραν οι Μπακς, η διανομή του φαγητού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς του Μιλγουόκι, τους οποίους και ευχαρίστησαν.

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

MORE Energy: Καμπανάκι για την αποθήκευση ενέργειας – Η πρόταση

Ο αγώνας των Μπακς με τους Μάβερικς αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας και τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μία σπουδαία κίνηση δωρίζοντας φαγητό στα καταφύγια του Μιλγουόκι.

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
