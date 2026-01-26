Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Σημαντικές ανακατατάξεις προκαλούνται στη Μέση Ανατολή, με τις χώρες του Κόλπου να αναζητούν το δικό τους ρόλο στις εξελίξεις με στόχο να τοποθετηθούν στο χάρτη των παικτών που θα έχουν ρόλο και λόγο και επί του πεδίου.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για τη δημιουργία ενός «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» όπως το χαρακτηρίζουν διεθνή ΜΜΕ.

Η προσέγγιση Ριάντ σε Κάιρο και Σομαλία

Το Ριάντ δείχνει να κινείται ταχύτατα προς αυτή την κατεύθυνση, με διεθνή πρακτορεία όπως η DW να κάνουν λόγο για προσέγγιση της Αιγύπτου και της Σομαλίας με στόχο μία αμυντική συμφωνία. Συνδέουν μάλιστα την συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικομομικού Φόρουμ του Νταβός, υπενθυμίζοντας ότι και οι δύο έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης.

Να σημειωθεί ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται και επίσκεψη του προέδρου της Σομαλίας στο Ριάντ με στόχο να υπογράψει αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία.

Η Τουρκία και το Πακιστάν

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το Bloomberg η Τουρκία φέρεται να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο να ενταχθεί στην υπάρχουσα Αμοιβαία Αμυντική Στρατηγική Συμφωνία Σαουδικής αραβίας και Πακιστάν, η οποία είναι σε ισχύ από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Εάν αυτό επιτευχθεί όπως επισημαίνουν αναλυτές θα μπορέσει να συνδυάσει την πυρηνική ενέργεια του Πακιστάν με την οικονομική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας και την στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, επηρεάζοντας σαφώς την ιδεολογική επιρροή. Και όπως επισημαίνει σε άρθρο του στους Times of Israel, ο πολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και γεωπολιτικός σύμβουλος, Σέρτζιο Ρεστέλι, «αυτές οι δυνατότητες θα δημιουργούσαν έναν διαπεριφερειακό άξονα ασφάλειας που εκτείνεται από την ανατολική Μεσόγειο μέσω της Ερυθράς Θάλασσας έως τον Ινδικό Ωκεανό. Αυτή η γεωγραφική συνέχεια είναι άνευ προηγουμένου μεταξύ των δυνάμεων με μουσουλμανική πλειοψηφία και αναπόφευκτα θα αμφισβητούσε την τρέχουσα ισορροπία που διατηρείται μέσω των συμμαχιών των ΗΠΑ και της άτυπης περιφερειακής αποτροπής».

Σύμφωνα με τον Sami Hamdi, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας διαχείρισης κινδύνων και πληροφοριών The International Interest, με έδρα το Λονδίνο, όπως σημειώνει η DW, η υποκείμενη δυναμική της τελευταίας προσπάθειας της Σαουδικής Αραβίας για αμυντικές συμφωνίες έχει περισσότερο να κάνει με την υποχωρούσα ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ, καθώς αυξάνεται η εκτίμηση ότι οι χώρες του Κόλπου δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ για την υπεράσπιση της ασφάλειας τους.

Παρακολουθεί η Αθήνα

Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν αδιάφορη και την Αθήνα που παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Σαουδική Αραβία για το 1ο Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας Αθήνας – Ριάντ, ωστόσο τελεί σε αναμονή επί σειρά μηνών η επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας της χώρας στην Ελλάδα, δεδομένων και των εξελίξεων στο Ιράν. Μία επίσκεψη η οποία αναμένεται να λάβει χώρα το επόμενο διάστημα εφόσον όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές στο in δεν έχει ματαιωθεί, απλά αναβλήθηκε και «δικαιολογημένα» λόγω Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι στη Σαουδική Αραβία παραμένει και η συστοιχία των ελληνικών Patriot από το 2021 για την οποία επίσης θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.

Να σημειωθεί ότι στη Σαουδική Αραβία θα λάβει χώρα από τις 8 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2026 η καθιερωμένη έκθεση αμυντικού υλικού.

Ο Νίκος Δένδιας δεν είχε προγραμματίσει να παραστεί στην έκθεση και σύμφωνα με τις πληροφορίες του in και οι αξιωματούχοι των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που – εφόσον το επιτρέψουν οι εξελίξεις με το Ιράν – θα παραστούν θα κάνουν επίσκεψη – αστραπή, αφού όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in δεν μπορεί να μην γίνεται υπουργική και να λαμβάνουν χώρα επισκέψεις «κοινωνικού χαρακτήρα».

Αρμόδιες πηγές τονίζουν πάντως ότι η περιοχή συνολικά βρίσκεται σε αναβρασμό με πρώτο λόγο το Ιράν, αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν σε Υεμένη, Γάζα, Σουδάν και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό…