Λέπρα: Όχι απλώς υπάρχει, αλλά πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λέπρας η γερμανική οργάνωση «Βοήθεια για τη Λέπρα και τη Φυματίωση» (DAHW) με έδρα το Βίρτσμπουργκ, υπενθυμίζει πως η λοιμώδης νόσος όχι απλώς υπάρχει ακόμη, αλλά πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής.

Μια παλιά λοιμώδης νόσος που υπάρχει ακόμη

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης και πολιτικής βούλησης, επικρίνει ο Ανίλ Φάστεναου, γιατρός και σύμβουλος για την Παγκόσμια Υγεία και την Έρευνα στον οργανισμό. «Η παρασκευή εμβολίου διαρκεί πάρα πολύ και δεν προωθείται γρήγορα, όπως συμβαίνει με άλλες ασθένειες», αναφέρει ο Φάστεναου. Ως αντιπαράδειγμα ανέφερε τη γρήγορη ανάπτυξη του εμβολίου κατά του κορονοϊού την περίοδο της πανδημίας, από την οποία επλήγησαν χώρες του Παγκόσμιου Βορρά.

Το 2024 καταγράφηκαν παγκοσμίως περισσότερες από 172.000 νέες μολύνσεις λέπρας. Ο οργανισμός υπολογίζει 471 νέες μολύνσεις την ημέρα.

«Τιμωρία του Θεού» για τους φτωχούς

Από τη λέπρα, ωστόσο, απουσιάζει… ένα λόμπι. Η ασθένεια άλλωστε αφορά τον Παγκόσμιο Νότο και κατά συνέπεια τους φτωχότερους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτοί έχουν ελάχιστη πρόσβαση στο σύστημα υγείας και, υπό τον φόβο του στίγματος, δεν ζητούν πάντα (ή όχι έγκαιρα) βοήθεια.

Για χρόνια πολλοί θεωρούσαν ότι πρόκειται για μία θεόσταλτη τιμωρία. Ο Νορβηγός γιατρός Γκέραρντ Αρμάουερ Χάνσεν ανακάλυψε τη λέπρα το 1873. Η λέπρα προκαλείται από το Mycobacterium leprae. Το παθογόνο βακτήριο προσβάλλει το δέρμα και το νευρικό σύστημα και τα καταστρέφει. Εκτός από κηλίδες στο δέρμα, μπορεί να επιφέρει αναπηρίες, εάν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Για τον σκοπό αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εισήγαγε το 1982 μια χρονικά περιορισμένη συνδυαστική θεραπεία, η οποία πρέπει να λαμβάνεται για διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών. Προληπτική θεραπεία απαιτείται και για τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένους με λέπρα.

Ο ΠΟΥ κατατάσσει τη λέπρα στις 20 «παραμελημένες» τροπικές ασθένειες. Και κάθε χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέπρας.