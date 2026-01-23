Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 22/1/26

Europa League

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.