Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε σε live streaming το ματς της Εθνικής Ελλάδος πόλο κόντρα στη Ρουμανία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών.
- Το 84% των Γάλλων θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
- Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
Η Εθνική Πόλο Ανδρών μάχεται κόντρα στη Ρουμανία για τον ΣΤ’ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θέλει μία ακόμη νίκη.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε μέσω live streaming ΕΔΩ!
Η Ουγγαρία αντίπαλός της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.
Οι Μαγυάροι επικράτησαν σε ματς θρίλερ της κατόχου του τίτλου (και πρωταθλήτριας κόσμου) Ισπανίας με 15-14 (11-11κ.α. ) στα πέναλτι, εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση του Ε’ ομίλου και θα βρεθούν την Παρασκευή (23/1) στο δρόμο της ελληνικής ομάδας, με «έπαθλο» μία θέση στον τελικό της Κυριακής (25/1).
Ο ημιτελικός είναι αρχικά προγραμματισμένος για τις 9:30 μ.μ., αλλά πιθανότατα θα μετατεθεί για τις 6 μ.μ., προκειμένου να παίξει το βράδυ η οικοδέσποινα Σερβία.
Το μεγάλο ντέρμπι για την πρόκριση στην τετράδα είχε απίθανη εξέλιξη, με τους Ιβηρες να ισοφαρίζουν 11-11 στην εκπνοή του κανονικού αγώνα, με μία απίθανη λόμπα του Καμπάνιας που άφησε άγαλμα τον Σόμα Βόγκελ. Ο Ούγγρος τερματοφύλακας, όμως, επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ο απόλυτος σπεσιαλίστας των πέναλτι, καθώς απέκρουσε τα σουτ των Σαναούχα και Μπιέλ.
Ο Ουνάι Αγκίρε, στην απέναντι πλευρά, απέκρουσε -με τη βοήθεια του δοκαριού- το πέναλτι του Βίντσε Βίγκβαρι, αλλά οι υπόλοιποι Μαγυάροι ήταν εύστοχοι και ο Φέκετε διαμόρφωσε το τελικό 15-14 και έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά, αποκαθηλώνοντας τους πρωταθλητές Ευρώπης.
- Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase
- LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
- Ολυμπιακός – Καρλοβάρσκο 1-3: Θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του στην Τσεχία
- Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
- Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
- Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
- «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» τραγούδησαν στην Σάκκαρη οι Ελληνες της Μελβούρνης
- Παρωδία το σεμινάριο των διαιτητών της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις