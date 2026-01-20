Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Τρεις ανατροπές υπέρ των παιδιών
Κληρονομιές - Οι μεγάλες αλλαγές
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Κληρονομιές
Τρεις ανατροπές υπέρ των παιδιών
Οι μεγάλες αλλαγές
Α) Στα ποσοστά κληρονόμων
Β) Στα χρέη από κληρονομιές
Γ) Στις κληρονομικές συμβάσεις
• Ενας κληρονόμος μπορεί ακόμα και να προεισπράξει το μερίδιό του
• Mπορεί να μην αποποιείται αναγκαστικά την περιουσία του
• Υπό όρους όμως μπορεί να παίρνει μικρότερο μερίδιο
===========
Γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο στην Ανδαλουσία
Η μοιραία ρωγμή
• Η αμαξοστοιχία ήταν καινούργια, η γραμμή επισήμως είχε συντηρηθεί, αλλά…
===========
Eurogroup
Πρώτη επιτυχία Πιερρακάκη με το καλημέρα
• Η άμεση εκλογή αντιπροέδρου της ΕΚΤ και το παρασκήνιο μιας δύσκολης συνεδρίασης
===========
Κύμα αντιδράσεων
Η Καρυστιανού, οι αμβλώσεις και τα δικαιώματα
• Τι δήλωσε για τα προσωπικά δεδομένα, τα… δικαιώματα των εμβρύων και τον προσωπικό αριθμό
===========
Τι κρίνεται σήμερα
Γιατί οι αγρότες έφυγαν δυσαρεστημένοι από τη συνάντηση
===========
Ποια ειρήνη;
Ο Τραμπ παίρνει εκδίκηση γιατί… δεν πήρε Νομπέλ
• Επιμένει στους δασμούς εις βάρος της Ευρώπης και αφήνει ανοιχτή την επέμβαση στη Γροιλανδία
===========
Μεταναστευτικό
Χώροι κράτησης μέσα στις δομές
===========
Ερευνα
Οι 30άρηδες μένουν ακόμα με τους γονείς
===========
Valentino 1932 – 2026
O τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός
«Τελικός» πρόκρισης απόψε κόντρα στη Λεβερκούζεν
Εθνική πόλο
Στις 4 της Ευρώπης με θρίαμβο επί της Ιταλίας
