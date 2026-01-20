Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Τρεις ανατροπές υπέρ των παιδιών

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Κληρονομιές

Τρεις ανατροπές υπέρ των παιδιών

Οι μεγάλες αλλαγές

Α) Στα ποσοστά κληρονόμων

Β) Στα χρέη από κληρονομιές

Γ) Στις κληρονομικές συμβάσεις

• Ενας κληρονόμος μπορεί ακόμα και να προεισπράξει το μερίδιό του

• Mπορεί να μην αποποιείται αναγκαστικά την περιουσία του

• Υπό όρους όμως μπορεί να παίρνει μικρότερο μερίδιο

===========

Γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο στην Ανδαλουσία

Η μοιραία ρωγμή

• Η αμαξοστοιχία ήταν καινούργια, η γραμμή επισήμως είχε συντηρηθεί, αλλά…

===========

Eurogroup

Πρώτη επιτυχία Πιερρακάκη με το καλημέρα

• Η άμεση εκλογή αντιπροέδρου της ΕΚΤ και το παρασκήνιο μιας δύσκολης συνεδρίασης

===========

Κύμα αντιδράσεων

Η Καρυστιανού, οι αμβλώσεις και τα δικαιώματα

• Τι δήλωσε για τα προσωπικά δεδομένα, τα… δικαιώματα των εμβρύων και τον προσωπικό αριθμό

===========

Τι κρίνεται σήμερα

Γιατί οι αγρότες έφυγαν δυσαρεστημένοι από τη συνάντηση

===========

Ποια ειρήνη;

Ο Τραμπ παίρνει εκδίκηση γιατί… δεν πήρε Νομπέλ

• Επιμένει στους δασμούς εις βάρος της Ευρώπης και αφήνει ανοιχτή την επέμβαση στη Γροιλανδία

===========

Μεταναστευτικό

Χώροι κράτησης μέσα στις δομές

===========

Ερευνα

Οι 30άρηδες μένουν ακόμα με τους γονείς

===========

Valentino 1932 – 2026

O τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

«Τελικός» πρόκρισης απόψε κόντρα στη Λεβερκούζεν

Εθνική πόλο

Στις 4 της Ευρώπης με θρίαμβο επί της Ιταλίας