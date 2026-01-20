newspaper
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 08:37
Προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις λόγω των ισχυρών ανέμων
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 08:13
Νέα 48ωρη απεργία από τους οδηγούς ταξί – Τα αιτήματά τους
Έρχεται παράταση στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Οικονομία 20 Ιανουαρίου 2026 | 07:11

Έρχεται παράταση στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και στην έκδοση Ταυτότητας Κτιρίου έως τις αρχές του 2028 σχεδιάζει να δώσει το ΥΠΕΝ

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε διετή παράταση της προθεσμίας νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών μικρής και μεσαίας κλίμακας – των λεγόμενων Κατηγοριών 1 έως 4 – προσανατολίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη προετοιμάζεται ρύθμιση που θα μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία τακτοποίησης έως την 31η Μαρτίου 2028, αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται ρεαλιστικός χρόνος τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους μηχανικούς που καλούνται να «ξεμπλέξουν» δεκαετίες πολεοδομικών εκκρεμοτήτων.

Ακίνητα σε αδιέξοδο χωρίς παράταση

Η υφιστάμενη προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων των κατηγοριών 1 έως 4 λήγει στις 31 Μαρτίου 2026. Εάν δεν δοθεί παράταση, η αγορά ακινήτων κινδυνεύει με παράλυση, καθώς χιλιάδες μεταβιβάσεις απειλούνται να μείνουν στα χαρτιά. Κι αυτό διότι αγορές, πωλήσεις, γονικές παροχές και δωρεές «σκοντάφτουν» σε αποκλίσεις της δόμησης που για χρόνια θεωρούνταν «αθώες»: μια μικρή μετατόπιση της οικοδομής, μια αλλαγή χρήσης, μια διαμερισμάτωση που έγινε από τον εργολάβο αλλά δεν δηλώθηκε ποτέ.

Σε κάθε περίπτωση, η διετής παράταση δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους εκπροσώπους της ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), οι οποίοι ζητούν η θεσμοθέτηση μόνιμης και απρόθεσμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων, με αυστηρότερες προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες.

Στο τραπέζι και τα μεγάλα αυθαίρετα (Κατηγορία 5)

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΠΟΜΙΔΑ και στη δυνατότητα τακτοποίησης, με αυστηρότερες προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες, των αυθαιρέτων της λεγόμενης «Κατηγορίας 5», δηλαδή των εξ ολοκλήρου αυθαιρέτων κτισμάτων ή εκείνων που ξεπερνούν κατά 40% την επιτρεπόμενη δόμηση ή κάλυψη ή εκείνων που υπερβαίνουν κατά 20% το επιτρεπόμενο ύψος. Από το φθινόπωρο του 2020, τα μεγάλα αυθαίρετα βρίσκονται σε θεσμικό κενό.

Το πρόβλημα ωστόσο δεν αφορά μόνο ιδιώτες. Δημόσια και δημοτικά κτίρια παραμένουν εκτός ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για ενεργειακή αναβάθμιση ή στατική ενίσχυση, καθώς η Ευρώπη δεν χρηματοδοτεί αυθαίρετα κτίρια – ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο του ΥΠΕΝ εξετάζει το άνοιγμα της τακτοποίησης για την «Κατηγορία 5». Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι η ρύθμιση θα αφορά περιορισμένο αριθμό κτιρίων, κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει κριτηρίων που ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Η ΠΟΜΙΔΑ πάντως ζητά υπαγωγή αυθαιρέτων κτιρίων και χώρων «Κατηγορίας 5» σε ειδική διαδικασία τακτοποίησης εφόσον πρόκειται για αστικές κατοικίες ή με σκοπό την αλλαγή χρήσης τους σε κύρια κατοικία.

Παράταση για την ταυτότητα κτιρίων

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ομοσπονδία ζητά τριετή παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας κτιρίου για τα ιδιωτικά κτίρια «δημόσιας χρήσης», η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το ΥΠΕΝ προσανατολίζεται σε παράταση της προθεσμίας έως τις 31 Ιανουαρίου 2028.

Η υποχρέωση (άρθρο 55 του Ν.4495/2017) αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σχολεία, θέατρα, σινεμά και άλλες υποδομές συνάθροισης κοινού, υγειονομικές δομές, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. κ.λπ..

Κίνδυνος «παγώματος» επενδύσεων και πρόστιμα

Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, διαφορετικά κινδυνεύουν να «παγώσουν» εντάξεις κτιρίων σε προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ», η έκδοση οικοδομικών αδειών και εγκρίσεις εργασιών για εργασίες μικρής κλίμακας κλπ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η μη συμπλήρωση ή η εκπρόθεσμη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου επισύρει πρόστιμο που κυμαίνεται από 200 ευρώ και φτάνει στο 10 % της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Συνάντηση ΥΠΕΝ – ΠΟΜΙΔΑ και ανοιχτός δίαυλος

Το ζήτημα των παρατάσεων στις προθεσμίες νομιμοποίησης αυθαιρέτων και έκδοσης ταυτότητας κτιρίων περιλαμβάνεται στα επτά αιτήματα που είχε θέσει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς με επιστολή της στις 11 Ιανουαρίου προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, σχετικά με τα εκκρεμή πολεοδομικά προβλήματα της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα, χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των επιτελείων ΥΠΕΝ και ΠΟΜΙΔΑ, υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, η οποία ολοκληρώθηκε με την δέσμευση και των δύο πλευρών να διατηρήσουν ανοικτό και σταθερό δίαυλο επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι το ΥΠΕΝ, ακούγοντας τις θέσεις και τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ, προχωρά με συγκεκριμένες και συντονισμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της αξιοπιστίας του θεσμικού πλαισίου για την ακίνητη περιουσία, καθώς και στην επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και τον ορθολογικό σχεδιασμό του χώρου με σαφείς και ενιαίους κανόνες.

Πολεοδομικά σχέδια, ψηφιακός χάρτης και ΕΟΚΕΔ

Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε την ΠΟΜΙΔΑ για την εξέλιξη της εκπόνησης των 227 Τοπικών και 18 Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων στην επικράτεια, τη δημιουργία του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, την ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη και τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ), ο οποίος θα αποτελεί έναν ενιαίο οργανισμό, με αποστολή την καταγραφή, τεκμηρίωση και εγγύηση της ιδιοκτησίας, την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των κατασκευών και τη διασφάλιση της τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Πηγή: OT

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Ασφαλιστικές
Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκοτ Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη - Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκοτ Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκοτ Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

«Θέλει μεγάλη αυτοπεποίθηση να κάνει κάτι τέτοιο» – Ο Ανρί αποθέωσε τον Κωστούλα για το «ψαλιδάκι» (vids)

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ (1-1) και ο σπουδαίος Τιερί Ανρί τον αποθέωσε.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
Champions League 20.01.26

Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/1, 22:00) τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση.

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
