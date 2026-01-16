Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ

Τη μετάβαση ουκρανικής αντιπροσωπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο συνομιλίες για εγγυήσεις ασφαλείας και ένα πακέτο μεταπολεμικής οικονομικής στήριξης.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι τα σχετικά έγγραφα με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογραφούν στο περιθώριο του World Economic Forum στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, η ουκρανική πλευρά επιδιώκει σαφή εικόνα από την Ουάσιγκτον για τη στάση της Ρωσίας απέναντι στις διπλωματικές προσπάθειες, με αμερικανική στήριξη, για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο επιδιώκει διασφαλίσεις ώστε οποιαδήποτε διαδικασία να μην αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ρωσικής επίθεσης στο μέλλον.

Το «πακέτο ευημερίας της Ουκρανίας»

Σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, δίπλα στον πρόεδρο της Τσεχίας Πέτρ Πάβελ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει ολοκληρώσει το δικό της σκέλος των εγγράφων που αφορούν το λεγόμενο «πακέτο ευημερίας», το οποίο αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το κόστος της ανασυγκρότησης εκτιμάται στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Νταβός. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ότι η Ρωσία εμφανίζεται έτοιμη για συμφωνία, αποδίδοντας το αδιέξοδο στην ουκρανική ηγεσία — εκτίμηση που έρχεται σε αντίθεση με τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, επικαλούμενος τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο. Όπως ανέφερε, τα πλήγματα αυτά δείχνουν ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει συμφωνίες, αλλά τη συνέχιση της καταστροφής της Ουκρανίας.