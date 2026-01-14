Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones προκαλεί ζημιές σε διαμερίσματα και πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση
«Ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες» και «πυρκαγιά σε κτίρια βιομηχανικής εγκατάστασης» προκάλεσε ουκρανική επίθεση με drones στην πόλη Ραστόφ στον Ντον, σημαντικό λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.
Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση και ζημιές σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον (νοτιοδυτικά), σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη μέσω Telegram ο δήμαρχός της Αλεξάντερ Σκριάμπιν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
«Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας δρουν για να απωθήσουν» την ουκρανική «επίθεση σε δυτικές συνοικίες της πόλης»
Russia S-400 air defense system is operating over Rostov on Don. Possibly Hrim-2 ballistic missiles were used pic.twitter.com/IbaJdLxNFJ
— VolgaLad (@cym27s) January 14, 2026
Ο αιρετός πρόσθεσε πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας δρουν για να απωθήσουν την επίθεση σε δυτικές συνοικίες της πόλης, όπου «συντρίμμια» drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν την πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα και τις ζημιές σε κτίρια. Δεν έκανε λόγο για θύματα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Several targets were shot down over Rostov-on-Don. There’s no clear information on the missile type since Russian monitors don’t mention it.
But based on the altitude, it looks more like ballistic missiles, unless the S-400 was firing into space pic.twitter.com/3zehKTyDJJ
— VolgaLad (@cym27s) January 14, 2026
Ζημιές και πυρκαγιά
«Το δυτικό τμήμα της πόλης δέχθηκε επίθεση. Αναφέρθηκαν ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες. Επιπλέον, η πτώση συντριμμιών από drone προκάλεσε πυρκαγιά σε ορισμένα κτίρια σε μια βιομηχανική εγκατάσταση. Καταβάλλονται προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», έγραψε ο Σκριάμπιν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
