Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε συνέντευξη κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Μόναχο και την αναμέτρηση με την Μπάγερν (15/01, 20:30), τονίζοντας ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ματς κόντρα σε μια πολύ επικίνδυνη ομάδα.

Ο Τούρκος τεχνικός επισήμανε ότι κάθε παιχνίδι στη Euroleague είναι must win, αφού ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή θέση στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Η Μπάγερν έχει πολύ έμπειρο ρόστερ και φυσικά ο κόουτς Πέσιτς είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Ξέρει πώς να καθοδηγήσει την ομάδα. Αρχίζουν να παίζουν πολύ καλύτερα τώρα. Φυσικά ο Ομπστ είναι σε καλή φόρμα, στα τελευταία παιχνίδια ειδικά εντός έδρας έχει κάνει σπουδαία ματς. Στα τελευταία δύο εντός έδρας ματς σκόραραν 96 και 98 πόντους. Πολύ επικίνδυνη ομάδα, πρέπει σίγουρα να παίξουμε καλή άμυνα και να ελέγξουμε τους αιφνιδιασμούς τους. Παίζουν run and gun με σουτ νωρίς στις επιθέσεις».

Για το πρόγραμμα μέχρι τέλος του μήνα και αν νιώθει ότι υπάρχουν must win παιχνίδια από αύριο: «Όχι. Κάθε παιχνίδι είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση. Σε αυτή τη EuroLeague κάποιες φορές στο παρελθόν νικήσαμε μερικά μεγάλα παιχνίδια, που ήταν δύσκολα, αλλά χάσαμε μερικά εύκολα παιχνίδια. Στο τέλος θα είναι σημαντικό για τη βαθμολογία να βρούμε καλή θέση, αλλά σίγουρα όσο πιο πολλά παιχνίδια κερδίζεις είναι καλό».

Για την απογοήτευσή του στο ματς με το Περιστέρι: «Δείξαμε πολλά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Στο Μιλάνο παίξαμε απαίσια και χάσαμε, μετά από δύο ημέρες απέναντι στην Μπολόνια ίσως παίξαμε την καλύτερη άμυνα της χρονιάς. Παίξαμε με σπουδαία ενέργεια, σπουδαία άμυνα και πήραμε πολύ καλή νίκη. Αμέσως μετά τη διαβολοβδομάδα, δεν είναι εύκολο να βρεις κίνητρο.

Δεν είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της σεζόν, που είναι κρίσιμο και δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια, ειδικά στην Ελλάδα, πρέπει να τα θεωρούμε ως δυνατές προπονήσεις επίσης. Πρέπει να τα κερδίσουμε, αλλά είναι επίσης δυνατή προπόνηση. Νιώθω ότι την Κυριακή απέναντι στο Περιστέρι δεν ξοδέψαμε καλή ενέργεια, οπότε γι’ αυτό τη Δευτέρα κάναμε προπόνηση.

Αν παίζεις με μεγάλη ενέργεια στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, μετά χρειάζεσαι ξεκούραση, αλλά όταν δεν βάζεις ενέργεια, νομίζω ότι οι παίκτες προφύλαξαν ενέργεια για την προπόνηση. Δεν είναι σημαντική η ποσότητα της προπόνησης, αλλά οι πνευματικές και σωματικές συνθήκες και η ποιότητα της προπόνησης».