Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
21o
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Ο (πρώτος) ήρωας του Emirates στην Ρόζενμποργκ
Ποδόσφαιρο 11 Ιανουαρίου 2026 | 19:50

Ο (πρώτος) ήρωας του Emirates στην Ρόζενμποργκ

Νέα εποχή στην ομάδα του Τρόντχαϊμ με τον τον Αλφρεντ Φινμπόγκασον να αναλαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Άλφρεντ Φινμπόγκασον είναι ο νέος Sporting Director της Ρόζενμποργκ σηματοδοτώντας μια στρατηγική στροφή του ιστορικού νορβηγικού συλλόγου με στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

«Απέκτησα πολύ καλή εικόνα για τον σύλλογο και για το πώς, όλοι μαζί, θα χτίσουμε ξανά τη Ρόζενμποργκ στην κορυφή του νορβηγικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Φίνμπογκασον, δείχνοντας ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες του νέου του ρόλου.

Ο Ισλανδός συνδέθηκε με μία από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού τη σεζόν 2015-16. Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν επιχειρήσει να τον αποκτήσουν ήδη από την περίοδο που αγωνιζόταν στη Χέρενφεν, χωρίς τότε να καταφέρουν συμφωνία. Στις 26 Ιουλίου 2015 ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Ισλανδός επιθετικός άρχισε να δείχνει άμεσα την αξία του, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα σε φιλικό αγώνα απέναντι στη Μπεσίκτας, στις 9 Αυγούστου 2015. Ωστόσο, η στιγμή που τον καθιέρωσε στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων ήρθε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015. Τότε, ο Φινμπόγκασον πέτυχε το νικητήριο γκολ στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 απέναντι στην Άρσεναλ, στο πλαίσιο των ομίλων του UEFA Champions League. Το γκολ αυτό χάρισε στον Ολυμπιακό την πρώτη νίκη ελληνικής ομάδας επί αγγλικού συλλόγου σε αγγλικό έδαφος, στο Emirates Stadium, γράφοντας ιστορία.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2015, ο «Finnbo» σημείωσε και το πρώτο του γκολ στη Super League με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ευστοχώντας σε πέναλτι στη δραματική εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί του Πανθρακικού. Παρότι η παρουσία του στον Πειραιά ήταν σύντομη, το αποτύπωμά του υπήρξε έντονο, καθώς το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις πιο εμβληματικές ευρωπαϊκές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Ισλανδός είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στο ευρωπαϊκό κοινό από την ποδοσφαιρική του καριέρα, ενώ έχει γράψει ιστορία με την εθνική Ισλανδίας, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μουντιάλ του 2018.

Από τα γήπεδα… στα γραφεία, ο Φινμπόγκασον καλείται τώρα να μεταφέρει την εμπειρία, τη νοοτροπία και τη διεθνή του ματιά σε ένα από τα μεγαλύτερα brands του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου.

Ο «Φίνμπο» γεννήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 1989 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας και αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του ισλανδικού ποδοσφαίρου. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο λειτουργούσε περισσότερο ως πάθος και λιγότερο ως επάγγελμα, γεγονός που διαμόρφωσε από νωρίς τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Breiðablik, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την εκτελεστική του δεινότητα και την ένστικτη αίσθηση του γκολ, στοιχεία που του άνοιξαν τον δρόμο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η πραγματική του καθιέρωση ήρθε στην Ολλανδία με τη φανέλα της Χέρενφεν, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς της Eredivisie, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ τη σεζόν 2013-14 με 29 γκολ. Οι εμφανίσεις του εκεί τον καθιέρωσαν ως επιθετικό υψηλού επιπέδου, ικανό να συνδυάζει κίνηση στο κουτί, τεχνική και ψυχραιμία στην τελική προσπάθεια. Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και στη συνέχεια στη Bundesliga με την Άουγκσμπουργκ, όπου έζησε τα πιο σταθερά και παραγωγικά χρόνια της καριέρας του, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας και έναν από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ του γερμανικού πρωταθλήματος.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Φινμπόγκασον συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή γενιά της εθνικής Ισλανδίας. Το όνομά του πέρασε οριστικά στην ιστορία όταν πέτυχε το πρώτο γκολ της Ισλανδίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, συμβολίζοντας την εκρηκτική άνοδο μιας μικρής ποδοσφαιρικής χώρας στη διεθνή σκηνή. Με περισσότερες από 70 συμμετοχές με το εθνόσημο, αποτέλεσε σταθερό πυλώνα της επιθετικής γραμμής της Ισλανδίας για πάνω από μία δεκαετία.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, ο Φινμπόγκασον στράφηκε στη διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό, μεταφέροντας την εμπειρία του από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε ρόλους εκτός γηπέδου. Η ανάληψη της θέσης του Sporting Director στη Ρόζενμποργκ σηματοδοτεί τη μετάβασή του σε μια νέα φάση καριέρας, όπου η γνώση του παιχνιδιού, η διεθνής του κουλτούρα και η ηγετική του αντίληψη καλούνται να συμβάλουν στην αναγέννηση ενός ιστορικού συλλόγου.

AGRO
ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

ΚΑΠ: Ξεκινά δύσκολο «παζάρι» στην ΕΕ – Ανακατανομή κονδυλίων και αντιδράσεις

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Bloomberg για Βενεζουέλα: Για να ανθίσει ο πετρελαϊκός τομέας θα απαιτηθεί σταθερότητα

Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης…

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο, κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά την δολοφονία της Γκουντ
ΗΠΑ 11.01.26

Εκατοντάδες αστυνομικούς στέλνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στη Μινεσότα μετά την δολοφονία της Γκουντ

Η Μινεσότα βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ, συγκλονισμένη από τις εντάσεις που προκάλεσε η ο θανατηφόρος πυροβολισμός μιας γυναίκας από αξιωματικό της ICE

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης…
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης – ΑΕΚ 1-1: Αλλοίωση στο Βικελίδης…

Ο Άρης έκανε το 2-1 επί της ΑΕΚ στο 57΄ με τον Ντουντού, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λανθασμένα ως φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο, κι έτσι το ντέρμπι του Βικελίδης έμεινε στο 1-1.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Λόγω χιονιά 11.01.26

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο
Αλεξανδρούπολη 11.01.26

Συγκλονιστικές εικόνες σε καφετέρια από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου – Βίντεο ντοκουμέντο

Τα θραύσματα από το τζάμι που σπάει ο ανεμοστρόβιλος πέφτουν πάνω στον κόσμο. Άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια και άλλοι προσπαθούν να καλύψουν τα μικρά παιδιά, για να μην χτυπήσουν.

Σύνταξη
«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ουκρανία 11.01.26

«Το βάρος πέφτει τώρα στην Ρωσία να αποδείξει ότι θέλει την ειρήνη», λέει η φον ντερ Λάιεν

Νέες δηλώσεις για τις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο προτεινόμενο σχέδιο και στις εγγυήσεις ασφάλειας

Σύνταξη
O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν [βίντεο]
Από διαδηλωτές 11.01.26

O Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγκτσί ανήρτησε δολοφονίες αστυνομικών και αναρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα το ανέχονταν

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ανέβασε βίντεο στην πλατφόρμα Χ και συνέκρινε την αντίδραση των ΗΠΑ στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ με το βίντεο που δείχνει δολοφονίες μελών των σωμάτων ασφαλείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση
Η σύνθεσή του 11.01.26

Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο: Αυτή είναι η νέα σύνθεση – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου», όπου παρέστη και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Όλα τα ονόματα.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας
Best seller 11.01.26

Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του ξεπούλησε – κι αυτό κάτι λέει για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά
Live χάρτης 11.01.26

Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή - Χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμη και στα πεδινά

Ψυχρός ο καιρός το επόμενο τριήμερο. Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ριπές ανέμου που παρασέρνουν τα πάντα στο διάβα τους, καταιγίδες και χιόνια το σκηνικό που διαμορφώνεται. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Σύνταξη
Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία – Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας [βίντεο]
Κασπία Θάλασσα 11.01.26 Upd: 20:05

Ρωσία: Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης χτυπήθηκαν από την Ουκρανία - Πόσο έχει πέσει η παραγωγή αργού της Μόσχας

Τρεις πλατφόρμες γεώτρησης που ανήκουν στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη lukoil, έγιναν στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Πτώση στην παραγωγή αργού εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων και των επιθέσεων.

Σύνταξη
