Ο (πρώτος) ήρωας του Emirates στην Ρόζενμποργκ

Ο Άλφρεντ Φινμπόγκασον είναι ο νέος Sporting Director της Ρόζενμποργκ σηματοδοτώντας μια στρατηγική στροφή του ιστορικού νορβηγικού συλλόγου με στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

«Απέκτησα πολύ καλή εικόνα για τον σύλλογο και για το πώς, όλοι μαζί, θα χτίσουμε ξανά τη Ρόζενμποργκ στην κορυφή του νορβηγικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Φίνμπογκασον, δείχνοντας ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες του νέου του ρόλου.

Ο Ισλανδός συνδέθηκε με μία από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού τη σεζόν 2015-16. Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν επιχειρήσει να τον αποκτήσουν ήδη από την περίοδο που αγωνιζόταν στη Χέρενφεν, χωρίς τότε να καταφέρουν συμφωνία. Στις 26 Ιουλίου 2015 ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ο Ισλανδός επιθετικός άρχισε να δείχνει άμεσα την αξία του, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα σε φιλικό αγώνα απέναντι στη Μπεσίκτας, στις 9 Αυγούστου 2015. Ωστόσο, η στιγμή που τον καθιέρωσε στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων ήρθε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015. Τότε, ο Φινμπόγκασον πέτυχε το νικητήριο γκολ στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 απέναντι στην Άρσεναλ, στο πλαίσιο των ομίλων του UEFA Champions League. Το γκολ αυτό χάρισε στον Ολυμπιακό την πρώτη νίκη ελληνικής ομάδας επί αγγλικού συλλόγου σε αγγλικό έδαφος, στο Emirates Stadium, γράφοντας ιστορία.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2015, ο «Finnbo» σημείωσε και το πρώτο του γκολ στη Super League με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ευστοχώντας σε πέναλτι στη δραματική εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί του Πανθρακικού. Παρότι η παρουσία του στον Πειραιά ήταν σύντομη, το αποτύπωμά του υπήρξε έντονο, καθώς το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις πιο εμβληματικές ευρωπαϊκές στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Ισλανδός είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στο ευρωπαϊκό κοινό από την ποδοσφαιρική του καριέρα, ενώ έχει γράψει ιστορία με την εθνική Ισλανδίας, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μουντιάλ του 2018.

Από τα γήπεδα… στα γραφεία, ο Φινμπόγκασον καλείται τώρα να μεταφέρει την εμπειρία, τη νοοτροπία και τη διεθνή του ματιά σε ένα από τα μεγαλύτερα brands του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου.

Ο «Φίνμπο» γεννήθηκε στις 1 Φεβρουαρίου 1989 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας και αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του ισλανδικού ποδοσφαίρου. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο λειτουργούσε περισσότερο ως πάθος και λιγότερο ως επάγγελμα, γεγονός που διαμόρφωσε από νωρίς τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Breiðablik, όπου γρήγορα ξεχώρισε για την εκτελεστική του δεινότητα και την ένστικτη αίσθηση του γκολ, στοιχεία που του άνοιξαν τον δρόμο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η πραγματική του καθιέρωση ήρθε στην Ολλανδία με τη φανέλα της Χέρενφεν, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς της Eredivisie, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ τη σεζόν 2013-14 με 29 γκολ. Οι εμφανίσεις του εκεί τον καθιέρωσαν ως επιθετικό υψηλού επιπέδου, ικανό να συνδυάζει κίνηση στο κουτί, τεχνική και ψυχραιμία στην τελική προσπάθεια. Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και στη συνέχεια στη Bundesliga με την Άουγκσμπουργκ, όπου έζησε τα πιο σταθερά και παραγωγικά χρόνια της καριέρας του, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας και έναν από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ του γερμανικού πρωταθλήματος.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Φινμπόγκασον συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή γενιά της εθνικής Ισλανδίας. Το όνομά του πέρασε οριστικά στην ιστορία όταν πέτυχε το πρώτο γκολ της Ισλανδίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, συμβολίζοντας την εκρηκτική άνοδο μιας μικρής ποδοσφαιρικής χώρας στη διεθνή σκηνή. Με περισσότερες από 70 συμμετοχές με το εθνόσημο, αποτέλεσε σταθερό πυλώνα της επιθετικής γραμμής της Ισλανδίας για πάνω από μία δεκαετία.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, ο Φινμπόγκασον στράφηκε στη διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό, μεταφέροντας την εμπειρία του από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε ρόλους εκτός γηπέδου. Η ανάληψη της θέσης του Sporting Director στη Ρόζενμποργκ σηματοδοτεί τη μετάβασή του σε μια νέα φάση καριέρας, όπου η γνώση του παιχνιδιού, η διεθνής του κουλτούρα και η ηγετική του αντίληψη καλούνται να συμβάλουν στην αναγέννηση ενός ιστορικού συλλόγου.