Έβρος: Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης
Ενας 25χρονος μετανάστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα, στον Εβρο
Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου νοσηλεύεται από χθες 25χρονος μετανάστης -υπήκοος Πακιστάν- ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας τραυματισμένος βαριά στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.
Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες.
