SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας έπειτα από σοβαρή βλάβη στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας που οδήγησε σε απαγόρευση πτήσεων στο FIR Αθηνών

«Η αεροπορική κυκλοφορία στην Ελλάδα παρέλυσε για ώρες, αφήνοντας σχεδόν άδειο τον ελληνικό εναέριο χώρο», γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, προσθέτοντας πως «χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι». Το πρόβλημα «εντοπίστηκε στα κεντρικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των κέντρων ελέγχου του ελληνικού εναέριου χώρου, (…) με αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροδρομίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο του σαμποτάζ

Τα αίτια της βλάβης «παρέμειναν ασαφή, με τον Παναγιώτη Ψαρρό, πρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, να δηλώνει πως από τη μία στιγμή στην άλλη χάθηκε η επαφή με τα αεροσκάφη στον αέρα. (…) «Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα συστήματα που διαθέτουμε είναι απαρχαιωμένα, κάτι που έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν”, τόνισε ο ίδιος».

Η Tages-Anzeiger επισημαίνει από την πλευρά της ότι «η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών απέκλεισε το ενδεχόμενο σαμποτάζ, με τις αρχές να εκτιμούν πως πρόκειται μάλλον για τεχνικό πρόβλημα». Παράλληλα, η κυβέρνηση διαβεβαίωσε πως «σε καμία στιγμή δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων, πως τα αίτια διερευνώνται και ότι θα αποδοθούν ευθύνες, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη του προβλήματος». Απαντώντας δε στην κριτική περί απαρχαιωμένων συστημάτων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπογράμμισε πως «είναι μεν παλαιότερα, αλλά πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα», ενώ υπάρχει και συγκεκριμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού έως το 2028, σε συμφωνία με την Κομισιόν.

Πού οφειλόταν τελικά το πρόβλημα;

Το SPIEGEL Online επιχειρεί από την πλευρά του να διερευνήσει τα αίτια πίσω από το τεχνικό πρόβλημα.

Η βλάβη αφορούσε το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής, με αποτέλεσμα να χαθεί η επικοινωνία με τα πληρώματα των αεροσκαφών. «Πτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα και επρόκειτο να εξυπηρετηθούν από τους ελεγκτές εκτράπηκαν, ενώ ανεστάλησαν οι επόμενες απογειώσεις. Για αρκετές ώρες η ελληνική εναέρια κυκλοφορία είχε ουσιαστικά παγώσει. Φωτογραφίες από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος” δείχνουν υπερπλήρεις αίθουσες με τουρίστες σε αναμονή. Μόνο το απόγευμα άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλότητα.

Το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής διαχειρίζεται αεροσκάφη σε πτήση, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία, το ύψος, την ταχύτητα και τις αποστάσεις, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις. Χωρίς φωνητική επικοινωνία αυτό δεν είναι εφικτό.

«Μια τέτοια κατάσταση είναι εφιάλτης για τους ελεγκτές”, λέει στο SPIEGEL ο ειδικός στις αερομεταφορές Χάινριχ Γκρόσμπονγκαρντ. «Διότι δεν έχουν καμία δυνατότητα να συντονίσουν τα πολλά αεροσκάφη και να αποτρέψουν επικίνδυνες καταστάσεις”». Και όλα αυτά σε μία περίοδο που ο ανατολικός τομέας του ελληνικού εναέριου χώρου, στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, «είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένος εξαιτίας του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Ελάχιστες διεθνείς αεροπορικές χρησιμοποιούν πλέον τον ρωσικό εναέριο χώρο, ενώ πάνω από την Ουκρανία δεν πετούν καθόλου πολιτικά αεροσκάφη».

Οι ελληνικές αρχές «είναι πεπεισμένες ότι πρόκειται για εσωτερικό πρόβλημα. «Δεν πιστεύω ότι δεχθήκαμε κυβερνοεπίθεση. Ο τεχνικός μας εξοπλισμός είναι πάρα πολύ παλιός”, λέει η Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών. «Προειδοποιούμε εδώ και χρόνια ότι αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα. Κανείς δεν μας άκουσε”. Κατά την ίδια ήταν αναμενόμενο πως αργά ή γρήγορα ένα κρίσιμο σύστημα θα κατέρρεε. «Είναι σαν ένα παλιό αυτοκίνητο: πρώτα χαλάει ένα εξάρτημα, μετά ένα άλλο – και κάποια στιγμή δεν κινείται πια”.

«Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα (…)»

Ο Όλιβερ Βέσολεκ, πρόεδρος του συνδικάτου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Γερμανία, θεωρεί εύλογη την εξήγηση της συναδέλφου του, προσθέτοντας από την πλευρά του πως «ακούγεται εδώ και καιρό ότι υπάρχει σοβαρή επενδυτική υστέρηση στην Ελλάδα”. Μετά την πανδημία υπάρχει ισχυρή πίεση για περικοπές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. «Στην Ελλάδα όμως υπάρχει και ένα ακόμα ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι πολύ πιθανό κάτι να πήγε στραβά”, λέει ο Βέσολεκ. Δεν κάνει με σαφήνεια λόγο για διαφθορά, αλλά επιτρέπει να εννοηθεί πως θα μπορούσε να υπάρχει ένας τέτοιος παράγοντας».

Το τι ακριβώς συνέβη την Κυριακή «θα το διαπιστώσουν – ίσως – οι ερευνητικές αρχές», συνεχίζει το SPIEGEL. «Εάν ρωτήσει κανείς πάντως την Όλγα Τόκη, θα αποκομίσει την εντύπωση πως η υπόθεση δεν θα διαλευκανθεί ποτέ πραγματικά. Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας; «Κανείς δεν ξέρει”. Η Ελλάδα, λέει η ελεγκτής, είναι «μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά”».

Πηγή: Deutsche Welle