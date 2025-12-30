«Έφυγε» από τη ζωή ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης Ντάβιντε Τιτζάνο

Τους τελευταίους μήνες ο Τιτζάνο έδινε μάχη με τον καρκίνο και τελικά πέθανε σε ηλικία 57 ετών. Εκτός από Ολυμπιονίκης, υπήρξε επίσης 17 φορές πρωταθλητής Ιταλίας (1984-2005), κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους στην κωπηλασία (1986) και στην ιστιοπλοΐα (1993) και συμμετείχε στο America’s Cup το 1992 και το 2007.

Από το 2021, ήταν πρόεδρος της Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ)

Η ανακοίνωση της ΔΕΜΑ:

«Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) ανακοινώνει με βαθιά θλίψη την απώλεια του Προέδρου της, κ. Davide Tizzano, ο οποίος απεβίωσε σήμερα.

Ο κ. Davide Tizzano υπηρέτησε τη ΔΕΜΑ με αφοσίωση, ευθύνη και ήθος, αφιερώνοντας τις δυνάμεις του στην προώθηση των αξιών των Μεσογειακών Αγώνων: της ειρήνης, της συνεργασίας, του αθλητικού ιδεώδους και της ενότητας των λαών της Μεσογείου. Η παρουσία και η προσφορά του σφράγισαν τον θεσμό, ενισχύοντας το κύρος του και την προοπτική του για το μέλλον. Υπηρέτησε τη ΔΕΜΑ επί 12 συναπτά έτη, έχοντας διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από το 2013 έως το 2021, οπότε και εξελέγη Πρόεδρος.

Παράλληλα, ο κ. Tizzano υπήρξε δις Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο τετραπλό σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες Σεούλ 1988 και στο διπλό σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα 1996, μαζί με τον Agostino Abbagnale. Υπήρξε επίσης 17 φορές πρωταθλητής Ιταλίας (1984-2005), κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους στην κωπηλασία (1986) και στην ιστιοπλοΐα (1993) και συμμετείχε στο America’s Cup το 1992 και το 2007.

Η ΔΕΜΑ εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, καθώς και προς όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν μαζί του».