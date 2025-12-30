«Έφυγε» από τη ζωή ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης Ντάβιντε Τιτζάνο
Σε ηλικία 57 ετών, ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο.
- Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
- «H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής
- Η συγχώνευση δύο γαλαξιών μέσα από τον φακό της NASA
- Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
Τους τελευταίους μήνες ο Τιτζάνο έδινε μάχη με τον καρκίνο και τελικά πέθανε σε ηλικία 57 ετών. Εκτός από Ολυμπιονίκης, υπήρξε επίσης 17 φορές πρωταθλητής Ιταλίας (1984-2005), κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους στην κωπηλασία (1986) και στην ιστιοπλοΐα (1993) και συμμετείχε στο America’s Cup το 1992 και το 2007.
Από το 2021, ήταν πρόεδρος της Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ)
Η ανακοίνωση της ΔΕΜΑ:
«Η Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ) ανακοινώνει με βαθιά θλίψη την απώλεια του Προέδρου της, κ. Davide Tizzano, ο οποίος απεβίωσε σήμερα.
Ο κ. Davide Tizzano υπηρέτησε τη ΔΕΜΑ με αφοσίωση, ευθύνη και ήθος, αφιερώνοντας τις δυνάμεις του στην προώθηση των αξιών των Μεσογειακών Αγώνων: της ειρήνης, της συνεργασίας, του αθλητικού ιδεώδους και της ενότητας των λαών της Μεσογείου. Η παρουσία και η προσφορά του σφράγισαν τον θεσμό, ενισχύοντας το κύρος του και την προοπτική του για το μέλλον. Υπηρέτησε τη ΔΕΜΑ επί 12 συναπτά έτη, έχοντας διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από το 2013 έως το 2021, οπότε και εξελέγη Πρόεδρος.
Η ΔΕΜΑ εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, καθώς και προς όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν μαζί του».
- LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
- Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
- LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
- «Η Ναντ χτυπά ξανά την πόρτα της Ελλάδας, αλλά ο Καμαρά δεν συγκινείται»
- LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον
- Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
- «Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις