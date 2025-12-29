ΑΕΚ Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται

Στους… ρυθμούς του Μαρτίν Γκεοργκίεφ κινούνται στην ΑΕΚ, με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό να αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη χειμερινή μεταγραφή της Ένωσης ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην αμυντική γραμμή.

Ο Βούλγαρος στόπερ πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και αφού όλα πήγαν καλά, έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση της ΠΑΕ. Το μόνο που απομένει πλέον να είναι η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, η οποία εκτός απροόπτου θα γίνει την Τρίτη (30/12).

Από εκεί και πέρα το κόστος της μεταγραφής του Γκεοργκίεφ, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε τα δύο εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβάλει η ΑΕΚ στην Σλάβια Σόφιας. Ο παίκτης αναμένεται να προπονηθεί αύριο (30/12) με τους νέους του συμπαίκτες που επιστρέφουν ύστερα από την οκταήμερη άδεια που τους είχε χορηγηθεί, προκειμένου να ξεκουραστούν.