ΑΕΚ Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται
Θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, αφού ο παίκτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και απομένει μόνο η ανακοίνωση της μεταγραφής του, η οποία αναμένεται την Τρίτη (30/12).
- «Δεν τον είδε κανείς» - Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη στις Σέρρες
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
- Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο των Αμπού Ομπέιντα, Μοχάμεντ Σινουάρ και άλλων στελεχών της
- Εφιαλτικά σενάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026 - Τι προβλέπουν οι ειδικοί
Στους… ρυθμούς του Μαρτίν Γκεοργκίεφ κινούνται στην ΑΕΚ, με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό να αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη χειμερινή μεταγραφή της Ένωσης ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην αμυντική γραμμή.
Ο Βούλγαρος στόπερ πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και αφού όλα πήγαν καλά, έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση της ΠΑΕ. Το μόνο που απομένει πλέον να είναι η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, η οποία εκτός απροόπτου θα γίνει την Τρίτη (30/12).
Από εκεί και πέρα το κόστος της μεταγραφής του Γκεοργκίεφ, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε τα δύο εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καταβάλει η ΑΕΚ στην Σλάβια Σόφιας. Ο παίκτης αναμένεται να προπονηθεί αύριο (30/12) με τους νέους του συμπαίκτες που επιστρέφουν ύστερα από την οκταήμερη άδεια που τους είχε χορηγηθεί, προκειμένου να ξεκουραστούν.
- Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
- «Βραζιλία πρόσεχε τον Ελ Κααμπί» – Το yahoo sports προειδοποιεί την Σελεσάο ενόψει Μουντιάλ
- ΑΕΚ Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται
- Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)
- Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
- Μέγας Ελ Κααμπί: Εκλεψε ξανά την παράσταση – σούπερ γκολ με «ψαλιδάκι»! (vids)
- Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολική Περιφέρεια του All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
- «Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις