Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 21:00 την αναμέτρηση Ζάμπια – Μαρόκο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.
Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί αντιμετωπίζει τη Ζάμπια στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου στο Κόπα Άφρικα, θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Παρακολουθήστε στις 21:00 μέσω Live Streaming από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Δείτε ΕΔΩ το παιχνίδι.
