Τι γίνεται όταν τα παιδιά μαθαίνουν την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη;

Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι μια μαγική εποχή για τα παιδιά.

Γράφουν λίστες με τα δώρα που επιθυμούν, βλέπουν τον Άγιο Βασίλη στα καταστήματα, αφήνουν καρότα για τα ταράνδους στη βεράντα. Και φυσικά, τα δώρα κάτω από το δέντρο.

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν το παιδί συνειδητοποιεί ότι ο τύπος που φέρνει τα παιχνίδια με το έλκηθρο δεν είναι αληθινός;

Ίσως ένα μεγαλύτερο αδελφάκι, ένας φίλος ή ακόμα και ένας γονιός του το αποκαλύψει.

Ίσως το παιδί το καταλάβει μόνο του.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έντονα συναισθήματα – θλίψη, απογοήτευση, ίσως ακόμη και προδοσία.

Σε άρθρο της στο The Conversation, η καθηγήτρια ψυχολογίας, Cher McGillivray, εξηγεί πως μπορεί ένας γονιός να αντιμετωπίσει αυτή την κομβική στιγμή.

Είναι εντάξει να πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη

Έρευνες δείχνουν ότι η «μαγική σκέψη»– όπως η πίστη στον Άγιο Βασίλη – υποστηρίζει πολλά στοιχεία της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.

Αυτό περιλαμβάνει το φανταστικό παιχνίδι και τη δημιουργικότητα.

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να παίξουν έχουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και είναι πιο ικανά να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη.

Αυτές οι παιχνιδιάρικες εμπειρίες ενισχύουν τη γλώσσα, την ενσυναίσθηση και τον αυτοέλεγχο.

Μεταξύ τριών και οκτώ ετών, τα παιδιά αρχίζουν να διακρίνουν τη φαντασία από την πραγματικότητα, αλλά το να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα βοηθά να απολαμβάνουν ένα υγιές παιχνίδι .

Το να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη μπορεί επίσης να υποστηρίξει την γλωσσική ανάπτυξη – γράφοντας γράμματα ή μιλώντας του στα καταστήματα.

Παράλληλα με όλα τα άλλα, εισάγει επίσης ηθικά μαθήματα, καθώς ο Άγιος Βασίλης (θεωρητικά) ανταμείβει την καλή συμπεριφορά.

Αλλά το να μην πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη είναι εξίσου εντάξει!

Το να μην πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη είναι επίσης ένα φυσιολογικό αναπτυξιακό ορόσημο.

Τα παιδιά συνήθως μαθαίνουν την αλήθεια σε ηλικία περίπου επτά ετών. Μερικά παιδιά νιώθουν μια σύντομη θλίψη ή προδοσία.

Παρά ταύτα, οι έρευνες δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στους γονείς τους και η απογοήτευση για τον Άγιο Βασίλη είναι ήπια και σχετικά βραχύβια. Μερικά παιδιά μπορεί ακόμη και να νιώσουν ανακούφιση αν η ιστορία δεν τους έβγαζε νόημα.

Είναι φυσιολογικό τα παιδιά να απογοητεύονται

Η απογοήτευση είναι ένα υγιές συναίσθημα που διδάσκει δεξιότητες αντιμετώπισης και συναισθηματική ανθεκτικότητα.

Η απογοήτευση προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις πριν από τη λογική σκέψη. Αυτό μπορεί να κάνει την αρχική εμπειρία να φαίνεται έντονη.

Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να αναστατωθεί όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του λέει: «Ο Άγιος Βασίλης είναι απλά η μαμά και ο μπαμπάς».

Αλλά θα το ξεπεράσει γρήγορα.

Αυτό μπορεί φυσικά να βοηθηθεί όταν συνειδητοποιήσουν ότι τα δώρα εξακολουθούν να έρχονται την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο Άγιος Βασίλης κάνει τα παιδιά να συμπεριφέρονται καλά;

Η έρευνα επίσης υποδηλώνει ότι η πίστη στον Άγιο Βασίλη από μόνη της δεν προτρέπει τα παιδιά να συμπεριφέρονται καλά τα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, η απόλαυση ευρύτερων εορταστικών παραδόσεων μπορεί να κάνει κάποια διαφορά μεταξύ των παιδιών που είναι «άτακτα» και «καλά».

Οι γονείς, και όχι ο Άγιος Βασίλης, είναι αυτοί που επηρεάζουν πραγματικά τη συμπεριφορά των παιδιών.

Όταν οι ενήλικες υπενθυμίζουν στα παιδιά να «μοιραστούν τα παιχνίδια τους με την αδελφή τους, γιατί ο Άγιος Βασίλης τα βλέπει» ή «να σταματήσουν να μαλώνουν με τον αδελφό τους, γιατί αλλιώς ο Άγιος Βασίλης δεν θα έρθει», αυτό λειτουργεί λόγω της παρέμβασης των γονιών και όχι μόνο λόγω του μύθου.

Εν τω μεταξύ, άλλα έθιμα γύρω από τα Χριστούγεννα, όπως οι οικογενειακές συγκεντρώσεις ή η διακόσμηση του δέντρου, μπορούν να ενθαρρύνουν την καλοσύνη και τη συνεργασία, επειδή διδάσκουν στα παιδιά τη σημασία του να κάνουν πράγματα για τους άλλους και μαζί με τους άλλους.

Τι είναι πραγματικά σημαντικό;

Όταν τα παιδιά σταματούν να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη, οι γονείς μπορούν να μετατρέψουν αυτή τη στιγμή σε μια ευκαιρία, μεταβαίνοντας από έναν μαγικό χαρακτήρα σε σημαντικές οικογενειακές τελετουργίες και κοινές εμπειρίες.

Επομένως, είτε ο Άγιος Βασίλης είναι «πραγματικός» στο σπίτι σας είτε όχι, εμπλέξτε τα παιδιά σας σε σημαντικές παραδόσεις των διακοπών, όπως η διακόσμηση, το ψήσιμο, η αφήγηση ιστοριών, η μουσική, οι οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις και η θρησκευτική λατρεία – και περάστε ένα χαρούμενο Χριστούγεννα.