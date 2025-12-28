Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι γίνεται όταν τα παιδιά μαθαίνουν την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη;
Plus 28 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Τι γίνεται όταν τα παιδιά μαθαίνουν την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη;

Η μαγεία των Χριστουγέννων για τα παιδιά ζωντανεύει μέσα από τον Άγιο Βασίλη. Τι γίνεται όμως όταν μάθουν την αλήθεια για τον αγαπημένο τους κόκκινο παππούλη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Spotlight

Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι μια μαγική εποχή για τα παιδιά.

Γράφουν λίστες με τα δώρα που επιθυμούν, βλέπουν τον Άγιο Βασίλη στα καταστήματα, αφήνουν καρότα για τα ταράνδους στη βεράντα. Και φυσικά, τα δώρα κάτω από το δέντρο.

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν το παιδί συνειδητοποιεί ότι ο τύπος που φέρνει τα παιχνίδια με το έλκηθρο δεν είναι αληθινός;

Ίσως ένα μεγαλύτερο αδελφάκι, ένας φίλος ή ακόμα και ένας γονιός του το αποκαλύψει.

Ίσως το παιδί το καταλάβει μόνο του.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έντονα συναισθήματα – θλίψη, απογοήτευση, ίσως ακόμη και προδοσία.

Σε άρθρο της στο The Conversation, η καθηγήτρια ψυχολογίας, Cher McGillivray, εξηγεί πως μπορεί ένας γονιός να αντιμετωπίσει αυτή την κομβική στιγμή.

Είναι εντάξει να πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη

Έρευνες δείχνουν ότι η «μαγική σκέψη»– όπως η πίστη στον Άγιο Βασίλη – υποστηρίζει πολλά στοιχεία της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.

Αυτό περιλαμβάνει το φανταστικό παιχνίδι και τη δημιουργικότητα.

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να παίξουν έχουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και είναι πιο ικανά να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη.

Αυτές οι παιχνιδιάρικες εμπειρίες ενισχύουν τη γλώσσα, την ενσυναίσθηση και τον αυτοέλεγχο.

Μεταξύ τριών και οκτώ ετών, τα παιδιά αρχίζουν να διακρίνουν τη φαντασία από την πραγματικότητα, αλλά το να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα βοηθά να απολαμβάνουν ένα υγιές παιχνίδι .

Το να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη μπορεί επίσης να υποστηρίξει την γλωσσική ανάπτυξη – γράφοντας γράμματα ή μιλώντας του στα καταστήματα.

Παράλληλα με όλα τα άλλα, εισάγει επίσης ηθικά μαθήματα, καθώς ο Άγιος Βασίλης (θεωρητικά) ανταμείβει την καλή συμπεριφορά.

Αλλά το να μην πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη είναι εξίσου εντάξει!

Το να μην πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη είναι επίσης ένα φυσιολογικό αναπτυξιακό ορόσημο.

Τα παιδιά συνήθως μαθαίνουν την αλήθεια σε ηλικία περίπου επτά ετών. Μερικά παιδιά νιώθουν μια σύντομη θλίψη ή προδοσία.

Παρά ταύτα, οι έρευνες δείχνουν ότι τα περισσότερα παιδιά διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στους γονείς τους και η απογοήτευση για τον Άγιο Βασίλη είναι ήπια και σχετικά βραχύβια. Μερικά παιδιά μπορεί ακόμη και να νιώσουν ανακούφιση αν η ιστορία δεν τους έβγαζε νόημα.

Είναι φυσιολογικό τα παιδιά να απογοητεύονται

Η απογοήτευση είναι ένα υγιές συναίσθημα που διδάσκει δεξιότητες αντιμετώπισης και συναισθηματική ανθεκτικότητα.

Η απογοήτευση προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις πριν από τη λογική σκέψη. Αυτό μπορεί να κάνει την αρχική εμπειρία να φαίνεται έντονη.

Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να αναστατωθεί όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του λέει: «Ο Άγιος Βασίλης είναι απλά η μαμά και ο μπαμπάς».

Αλλά θα το ξεπεράσει γρήγορα.

Αυτό μπορεί φυσικά να βοηθηθεί όταν συνειδητοποιήσουν ότι τα δώρα εξακολουθούν να έρχονται την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο Άγιος Βασίλης κάνει τα παιδιά να συμπεριφέρονται καλά;

Η έρευνα επίσης υποδηλώνει ότι η πίστη στον Άγιο Βασίλη από μόνη της δεν προτρέπει τα παιδιά να συμπεριφέρονται καλά τα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, η απόλαυση ευρύτερων εορταστικών παραδόσεων μπορεί να κάνει κάποια διαφορά μεταξύ των παιδιών που είναι «άτακτα» και «καλά».

Οι γονείς, και όχι ο Άγιος Βασίλης, είναι αυτοί που επηρεάζουν πραγματικά τη συμπεριφορά των παιδιών.

Όταν οι ενήλικες υπενθυμίζουν στα παιδιά να «μοιραστούν τα παιχνίδια τους με την αδελφή τους, γιατί ο Άγιος Βασίλης τα βλέπει» ή «να σταματήσουν να μαλώνουν με τον αδελφό τους, γιατί αλλιώς ο Άγιος Βασίλης δεν θα έρθει», αυτό λειτουργεί λόγω της παρέμβασης των γονιών και όχι μόνο λόγω του μύθου.

Εν τω μεταξύ, άλλα έθιμα γύρω από τα Χριστούγεννα, όπως οι οικογενειακές συγκεντρώσεις ή η διακόσμηση του δέντρου, μπορούν να ενθαρρύνουν την καλοσύνη και τη συνεργασία, επειδή διδάσκουν στα παιδιά τη σημασία του να κάνουν πράγματα για τους άλλους και μαζί με τους άλλους.

Τι είναι πραγματικά σημαντικό;

Όταν τα παιδιά σταματούν να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη, οι γονείς μπορούν να μετατρέψουν αυτή τη στιγμή σε μια ευκαιρία, μεταβαίνοντας από έναν μαγικό χαρακτήρα σε σημαντικές οικογενειακές τελετουργίες και κοινές εμπειρίες.

Επομένως, είτε ο Άγιος Βασίλης είναι «πραγματικός» στο σπίτι σας είτε όχι, εμπλέξτε τα παιδιά σας σε σημαντικές παραδόσεις των διακοπών, όπως η διακόσμηση, το ψήσιμο, η αφήγηση ιστοριών, η μουσική, οι οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις και η θρησκευτική λατρεία – και περάστε ένα χαρούμενο Χριστούγεννα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

Στρες: 7 στρατηγικές ευεξίας για να το νικήσεις

World
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

inWellness
inTown
Plus
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Ο 32χρονος επιθετικός τη Φράιμπουργκ Βιντσέντζο Γκρίφο γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στην Ιταλία. Μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και συλλόγου

Βάιος Μπαλάφας
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο
InTalks 28.12.25

Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός, υπουργός Υγείας στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει στο in επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Κόκκινο Νήμα: Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική». Θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο εν μέσω μνημονίων. Τονίζει ότι σήμερα «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν είτε να αναζητούν μέσο». Ξεκαθαρίζει δε πως ο δικός του κύκλος στην πολιτική έχει κλείσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Πώς είναι σήμερα τα σπίτια – στολίδια του Λαχείου των Συντακτών
Χιλιάδες κτίρια 28.12.25

Πώς είναι σήμερα τα σπίτια-«στολίδια» του Λαχείου των Συντακτών

Το Λαχείο Συντακτών πρωτοκυκλοφόρησε το 1927 προς ενίσχυση του ταμείου της ΕΣΗΕΑ - Τι μας δείχνουν τα σπίτια που κλήρωνε για την Αθήνα του '40, του '50 και του ’60 - Ποιοι αρχιτέκτονες τα σχεδίασαν

Κατερίνα Ροββά
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
Πίνακας 28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια
Παρασκήνιο 28.12.25

Το νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις πυροδοτεί γαλάζιες συζητήσεις για «πόλεμο» Μητσοτάκη – Δένδια

Ποια κίνηση του πρωθυπουργού θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη εσωκομματική διαμάχη. Τα σενάρια με πρωταγωνιστές Μητσοτάκη - Δένδια δείχνουν το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
«Always-On» 28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο