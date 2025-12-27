Ηρακλής – Πανιώνιος 80-66: Τον «βύθισε» ακόμα περισσότερο
Ο Ηρακλής δεν άφησε περιθώρια στον Πανιώνιο και… φιλοδώρησε με ακόμη μία ήττα τον Ιστορικό επικρατώντας με 80-66.
Με τον πιο ιδανικό τρόπο έκλεισε τις υποχρεώσεις του ο Ηρακλής για το 2025, επικρατώντας στο «Ιβανώφειο» του Πανιωνίου με 80-66, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.
Το παιχνίδι ξεκίνησες με τον Γηραιό να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αφού ο Ιστορικός παρέμενε κοντά στο σκορ, ωστόσο οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο +8 με το 20-12 στο φινάλε της πρώτης περιόδου. Από εκεί και πέρα όμως ο Ηρακλής είχε ένα ξέσπασμα με ένα επιμέρους 28-10. Το παιχνίδι απέκτησε ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα, παρά τις προσπάθειες του Πανιωνίου, όμως το σύνολο του Ζόραν Λούκιτς διαχειρίστηκε άψογα το αποτέλεσμα.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν με 21 πόντους, ενώ ο Κρις Σμιθ πρόσθεσε άλλους 13 πόντους, με τον Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις να έχει 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά, Γιώργος Τσαλμπούρης και Νέιτ Γουότσον είχαν από 15 πόντους έκαστος, ενώ ο Μαρκέλ Σταρκς είχε 11.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22, 67-42, 80-66.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 10 (3/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ράιτ-Φορμαν 21 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μωραΐτης 8, Γουέρ 4, Σίλας 3, Φόστερ 6 , Σμιθ 13 (4/8 δίποντα), Τσιακμάς, Καμπουρίδης 3, Έλντερ-Ντέιβις 12 (4/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Χρηστίδης, Κομνιανίδης
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 15 (5/9 δίποντα, 2 ριμπάουντ) , Λέμον, Λούις 6, Κρούζερ 3 , Νικολαΐδης 7, Σταρκς 11 (3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Τσαλμπούρης 15 (4/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οικονομόπουλος, Γόντικας 2, Χαντς, Πατρίκης 5, Γκίκας 2
