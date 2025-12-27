«Ebenezer: A Christmas Carol»: Ποιοι ηθοποιοί θα βρεθούν δίπλα στον Τζόνι Ντεπ

Η Paramount Pictures είναι στην τελική ευθεία για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Καρόλου Ντίκενς, «Ebenezer: A Christmas Carol», επιβεβαιώνοντας μια σειρά από ηχηρά ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Τζόνι Ντεπ στον εμβληματικό ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ.

Τζόνι Ντεπ: Ποιοι ηθοποιοί θα βρεθούν στη νέα ταινία

Σύμφωνα με το Deadline, η λίστα των πρωταγωνιστών έχει εμπλουτιστεί με ηθοποιούς από κορυφαία franchises.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει τον Jacob Marley, τον μετανιωμένο πρώην συνέταιρο του Σκρουτζ, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται ο αστέρας του Harry Potter, Ρούπερτ Γκριντ στο ρόλο του αφοσιωμένου υπαλλήλου Bob Cratchit.

Οι ρόλοι

Η πρωταγωνίστρια του Star Wars Ντέιζι Ρίντλεϊ εντάχθηκε στο δυναμικό σε έναν άγνωστο ρόλο, μαζί με την Άντρεα Ράιζμπορο, που θα υποδυθεί το πνεύμα των Χριστουγέννων του παρελθόντος.

Ο Τράμελ Τίλμαν θα αναλάβει τον ρόλο του πνεύματος των τωρινών Χριστουγέννων με τους Σαμ Κλάφλιν, Έλι Μπάμπερ, Τσάρλι Μέρφι και Άρθουρ Κόντι να συμπληρώνουν το πρωταγωνιστικό καστ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τι Γουέστ σε σενάριο του Ναθάνιελ Χάλπερν, ενώ η Έμα Γουότς θα αναλάβει τη παραγωγή.

Η κλασική ιστορία του Ντίκενς

Μια ιστορία που έχει γνωρίσει αναρίθμητες μεταφορές μέσα στα χρόνια, με ήρωα τον ηλικιωμένο φιλάργυρο που δέχεται την επίσκεψη του φαντάσματος του πρώην συνεταίρου του και των πνευμάτων που αντιπροσωπεύουν τα Χριστούγεννα του Παρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλοντος.

Είναι η δεύτερη ταινία βασισμένη στο εμβληματικό έργο που ανακοινώθηκε μέσα στη χρονιά, μετά την απόφαση της Warner Bros. να προχωρήσει στη δική της διασκευή σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Έγκερς (Robert Eggers), με τον υποψήφιο για Όσκαρ Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe) να προορίζεται για τον ρόλο του Σκρουτζ.

Η εκδοχή του Ντεπ θα επικεντρωθεί «στο υπερφυσικό ταξίδι ενός ανθρώπου που έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, παλεύοντας για μια δεύτερη ευκαιρία».

Οι Στίβεν Ντόιτερς (Stephen Deuters) και Τζέισον Φόρμαν (Jason Forman), θα αναλάβουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών, μαζί με τους Άνταμ Μπόλινγκ (Adam Bohling) και Ντέιβιντ Ριντ (David Reid)